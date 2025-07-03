Духовное управление мусульман Казахстана: Заявление относительно полного закрытия лица

13:04 04.07.2025

ЗАЯВЛЕНИЕ ДУМК ОТНОСИТЕЛЬНО ПОЛНОГО ЗАКРЫТИЯ ЛИЦА



Уважаемые братья и сестры!



Сегодня в нашей стране принимаются законодательные меры, направленные на обеспечение общественной безопасности и защиту прав и свобод всех граждан. Одной из таких мер является ограничение ношения одежды, полностью закрывающей лицо, в общественных местах –балаклав, масок, никабов и иных предметов, препятствующих идентификации.



Это решение не направлено против чьих-либо религиозных убеждений и не ограничивает право на свободу вероисповедания. Оно продиктовано исключительно необходимостью обеспечения безопасности и созданием условий для спокойной и безопасной жизни в обществе. Подобные нормы уже действуют в ряде стран, в том числе некоторых мусульманских, где приоритет также отдаетсябезопасности.



Всевышний Аллах в Священном Коране в аяте, касающемся аурата (частей тела, которые должны быть прикрыты) женщины, повелевает:



وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ



"Скажи верующим женщинам, чтобы потупляли свои взоры (при виде того, на что им смотреть нельзя) и оберегали целомудрие, чтобы не выставляли напоказ свои красоты, за исключением того, что видно. И пусть набрасывают покрывала свои на грудь (покрывая голову, шею и грудь)" (сура "ан-Нур", 31-аят).



Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: "О, Асма! Когда девушка достигает совершеннолетия, не должно быть видно ничего из ее тела, кроме этого и этого, при этом он указал на лицо и кисти рук" (Имам Абу Дауд).



Таким образом, мы видим, что ни Священный Коран, ни достоверные хадисы пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует) не предписывают женщине в исламе обязательного закрытия лица. Это также не является частью исторических традиций казахского народа.



Мы, как единое религиозное объединение мусульман Казахстана, высоко ценим стабильность, согласие и общественное единство, считая их одними из важнейших ценностей. Ислам призывает к мирному сосуществованию с обществом, уважению законов, соблюдению порядка и внесению вклада в укрепление спокойствия и мира в стране.



В этой связи, призываем вас отнестись к изменениям в законодательстве с пониманием и поддержать усилия по укреплению единства ради общего блага.



Да ниспошлет Всевышний Аллах мир нашей стране и наполнит наши сердца верой!



03.07.2025