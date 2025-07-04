Россия готова присоединиться к энергосистеме Центральной Азии

14:45 04.07.2025

04.07.2025 | Обзор событий



Россия намерена стать пятым участником Координационного электроэнергетического совета стран Центральной Азии. Системный оператор Единой энергосистемы России (СО ЕЭС) сейчас выступает наблюдателем в Координационном электроэнергетическом совете стран Центральной Азии (КЭС ЦА), в который входят Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан.



Правительством России уже ведется работа по присоединению РФ к соглашению о параллельной работе центральноазиатских энергосистем и наделению российского Системного оператора статусом пятого участника энергосовета государств Центральной Азии. Это поможет синхронизировать планы развития энергосистем, рассказал глава Системного оператора Единой энергосистемы России (СО ЕЭС) Федор Опадчий в интервью РИА Новости.



Благодаря практическому опыту управления одной из крупнейших энергосистем мира системный оператор (СО) России как "единый узел" может внести большой вклад в синхронизацию планов энергосистем". СО непрерывно управляет производством, передачей и распределением электроэнергии, отметил Ф. Опадчий.



Зачем объединяться в единую энергетическую систему макрорегиона?



В сентябре 2024 г. Министерства энергетики Узбекистана и России договорились о присоединении российского "Системного оператора" к объединенной энергосистеме Центральной Азии (ОЭС ЦА). Министр энергетики России Сергей Цивилев тогда пояснил, что эта инициатива связана не только с коммерческим экспортом электроэнергии, но и с управлением перетоками между странами, которые позволят оперативно балансировать энергосистемы в случае дефицита, природных факторов и высоких нагрузок.



По схожему мнению министра энергетики Узбекистана Журабека Мирзамахмудова, объединение позволит снизить риски: "Если вдруг у кого-то что-то происходит – чтобы мы могли быстро поддержать перетоками потребность стран, чтобы сбалансировать. Это важно для того, чтобы мы безопасность системы обеспечили правильно", - добавил министр энергетики РУз (цитата по ТАСС).



Напомним, что Центральноазиатская энергетическая система (ЦАЭС) была сформирована в 1960-е и 1970-е годы как единая электроэнергетическая система в рамках СССР. ЦАЭС была создана с целью обеспечения надежного и бесперебойного электроснабжения во всех этих регионах Центральной (Средней) Азии.



Соб. корр. ФСК