МК: Западные аналитики оценили изменения возраста выхода на пенсию в мире

18:37 04.07.2025

Стало известно, как реформы и демографические изменения повлияли на будущее пенсионеров



Увеличение продолжительности жизни, снижение рождаемости и изменение структуры трудовых ресурсов вынуждают страны пересматривать свои пенсионные политики. В результате, в большинстве государств возраст, по достижении которого граждане могут претендовать на государственную пенсию, повышается. Однако есть страны, где ситуация складывается иначе, и уровень пенсионного возраста остается низким или даже снижается. Западные специалисты рассмотрели текущие тенденции в разных странах.



В Европе, как правило, пенсионный возраст находится в диапазоне от 62 до 67 лет. Например, в странах Северной Европы (Дании, Норвегии и Исландии) он составляет 67 лет как для мужчин, так и для женщин. Однако даже там происходят изменения: парламент Дании недавно принял закон, который предусматривает повышение пенсионного возраста до 70 лет к 2040 году. В настоящее время, согласно последним данным, в Дании пенсионный возраст составляет 67 лет, но в ближайшие годы он будет постепенно увеличиваться, достигая 70 лет для тех, кто родился после 1970 года.



В Нидерландах, например, средний возраст выхода на пенсию составляет около 66,6 лет, а в Германии - около 65,8 лет. В Португалии и Испании пенсионный возраст примерно равен 65–66 годам.



В Великобритании, которая долгое время имела один из самых низких пенсионных возрастов в Европе, ситуация также меняется. К 2028 году возраст выхода на пенсию для мужчин и женщин повысится с 66 до 67 лет. Согласно отчету Института финансовых исследований, если правительство не отменит так называемую "тройную блокировку" пенсий, британцам придется работать до 74 лет, чтобы обеспечить себе достойную пенсию. Это связано с тем, что в стране продолжается постепенное повышение пенсионного возраста, и в будущем он может увеличиться еще больше.



Особенно важным является тот факт, что в 2022 году в Великобритании был принят закон, который предусматривает постепенное повышение пенсионного возраста, однако в последние годы обсуждается возможность его заморозки или даже снижения. В результате, в ближайшие десятилетия возраст выхода на пенсию может оставаться на уровне 66–67 лет, а в некоторых случаях - даже ниже.



В отличие от большинства европейских стран, Турция сохраняет очень низкий пенсионный возраст. До 2022 года он составлял 58 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Однако в декабре 2022 года президент страны Эрдоган отменил план по повышению пенсионного возраста, что позволило более чем двум миллионам работников выйти на пенсию немедленно.



Нынешняя ситуация в Турции отличается тем, что пенсионный возраст для большинства работников остается очень низким, а новые изменения пока не планируются. В будущем, однако, возможны новые реформы, связанные с изменением формулы расчета пенсий и увеличением требований к стажу. В частности, в 2023 году сообщалось о планах привязать размер пенсии к количеству дней страхового стажа, что может привести к необходимости работать дольше.



В странах с более низким уровнем дохода, таких как Шри-Ланка, Индонезия, Бангладеш и Микронезия, пенсионный возраст зачастую составляет 55–60 лет. В Шри-Ланке он самый низкий - 55 лет, однако многие люди продолжают работать и после этого возраста из-за низких доходов и отсутствия альтернативных источников дохода.



В Ливии, напротив, пенсионный возраст достигает 70 лет, что связано с особенностями национальной системы социального обеспечения и продолжительностью жизни.



Анализ данных Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) показывает, что в большинстве стран мужчины выходят на пенсию позже женщин. В 23 странах, включая большинство европейских государств, мужчины и женщины выходят на пенсию в одинаковом возрасте. Однако в девяти странах наблюдается значительный разрыв: в Австрии и Польше мужчины выходят на пенсию примерно на пять лет позже женщин. В Румынии, Венгрии и Турции разница составляет три года и более.



"Эти различия связаны с историческими, социальными и экономическими факторами, а также с особенностями пенсионных систем. В некоторых странах, таких как Франция, минимальный возраст выхода на пенсию был недавно повышен с 62 до 64 лет, что вызвало массовые протесты и забастовки", - поясняют специалисты.



Одним из ключевых факторов, влияющих на изменение пенсионного возраста, стал рост продолжительности жизни. В большинстве развитых стран люди живут дольше, что увеличивает нагрузку на пенсионные системы и требует повышения возраста выхода на пенсию. В странах Европы, где средняя продолжительность жизни превышает 80 лет, правительства вынуждены искать баланс между финансовой устойчивостью пенсионных фондов и социальной справедливостью.



В Великобритании, например, заместитель директора по политике пенсионного фонда отметил, что увеличение продолжительности жизни означает необходимость работать дольше, чтобы обеспечить достаточные пенсионные накопления. В то же время эксперты подчеркивают, что повышение пенсионного возраста должно учитывать различия в здоровье и продолжительности жизни среди разных социальных групп.



Повышение пенсионного возраста вызывает множество споров и протестов. В некоторых странах, таких как Франция, увеличение минимального возраста выхода на пенсию стало причиной массовых демонстраций и забастовок. В других странах, например, в Дании, изменения происходят постепенно и привязаны к ожидаемой продолжительности жизни, что позволяет смягчить социальное напряжение.



В то же время, в странах с низким уровнем дохода и слабой системой социального обеспечения, снижение пенсионного возраста или его сохранение на низком уровне остается важным социальным вопросом. В таких странах, как Турция, многие работники вынуждены выходить на пенсию рано из-за тяжелых условий труда и отсутствия возможности работать дольше.



Ангелина Бржевская