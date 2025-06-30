ВС РФ начали наступление на Великий Бурлук – итоговая сводка Readovka за 4 июля

00:05 05.07.2025

ВС РФ начали наступление на Великий Бурлук со стороны Валуйского района Белгородской области – итоговая сводка Readovka за 4 июля



Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 4 июля в разрезе СВО. Русские войска открыли новый сектор наступления на Харьковском направлении. Редакция Readovka рассмотрела особенности подхода республиканцев в США к попыткам взять контроль над Зеленским.



Новое направление атаки



