 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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ВС РФ начали наступление на Великий Бурлук – итоговая сводка Readovka за 4 июля
00:05 05.07.2025

ВС РФ начали наступление на Великий Бурлук со стороны Валуйского района Белгородской области – итоговая сводка Readovka за 4 июля

Михаил Пшеничников

СВО

Редакция Readovka собрала самые важные события 4 июля в разрезе СВО. Русские войска открыли новый сектор наступления на Харьковском направлении. Редакция Readovka рассмотрела особенности подхода республиканцев в США к попыткам взять контроль над Зеленским.

Новое направление атаки



Долгожданный и столь необходимый сектор боевых действий, нацеленный на главную базу снабжения украинских частей на Харьковском и Купянском направлениях, открыт ВС РФ. Как и предполагала редакция Readovka, наша армия намерена нанести смертельный удар ОТГ ВСУ "Харьков" и обвалить неприятельский фронт севернее Купянска. Этим и объясняется то, что русские войска активизировались в Волчанске, что исключает возможность противника среагировать на новую и более опасную ситуацию, нежели чем успешный прорыв ВС РФ в южную часть города. Кроме того, непосредственная угроза Купянску также не позволяет командованию незалежной выделять сколько-нибудь значительные силы на прикрытие села Великий Бурлук. Более того, общая ситуация, в которой пребывает высшее военное командование Украины, попросту исключает возможность быстрого развертывания полноценной войсковой группировки, аналогичной той, которая была оперативно сформирована противником в мае 2024 года при наступлении ВС РФ на севере Харьковщины. Степень перенапряжения ВСУ на фронте сейчас повсеместная – Запорожское, Южно-Донбасское, Покровское, Константиновское направления, а также Краснолиманское, Купянское и Сумское – все требует от противника резервов ввиду угрозы прорыва русской армии. И отличие Великобурлукского сектора Харьковского направления от всех других состоит в одной простой вещи. На всех направлениях у ВСУ уже сформированы войсковые группировки, сектора ответственности определены и старые фронтовые направления требуют подкреплений. А вот новый сектор атаки ВС РФ требует не просто подкреплений, а формирования полноценной группировки с нуля, у неприятеля под рукой нет сколько-нибудь значительных сил, которые не были бы скованы боями на других участках.

Наши войска, как и предполагалось ранее, заняв Меловое, также планируют развернуть наступление через полосу Ольховатка – Хатнее – Григоровка. Но, несмотря на острейший дефицит сил, у ВСУ в районе Великого Бурлука все-таки есть развитая сеть полевых фортификаций. Она строилась в разные периоды времени, начиная с весны 2023 года вплоть до сегодняшнего дня. Она представляет собой как сеть опорных пунктов для подразделений разного уровня (взвод, рота), так и сплошные полосы обороны на различном удалении от Великого Бурлука и других сел. Грубо говоря, оборона в этом отношении у украинской армии готова загодя, но, как было сказано выше, дефицит сил может похоронить все прежде затраченные на фортификацию усилия и средства. Какими бы ни были мощными и гениальными с тактической и инженерной точки зрения эти укрепления, если их некому оборонять, от них нет никакого толку.

"Из партийных соображений"

Политика президента США Трампа, по замыслу его администрации, должна быть диаметрально противоположной по отношению к политике демократов. Успешная реализация данной линии в перспективе должна привести, по мнению трампистов, не просто к закрытию демократам дороги в Белый дом, но и обеспечить тотальное доминирование Республиканской партии в Конгрессе, а это абсолютно новая веха в американской политической истории. И Трамп не лишен как минимум намеков на манию величия и тягу к власти. Но у этого всего есть и специфическая сторона вопроса. Текущий глава Штатов должен быть не просто диаметрально противоположен демократам в своей политике, но и по ее последствиям.

Начав издалека, стоит обратиться к сути. Член Конгресса от Республиканской партии Анна Паулина Луна в социальной сети X сообщила, что одной причин отказа США от прямого военного обеспечения Украины является запрет УПЦ МП киевским режимом.

"Зеленский запретил Православную Церковь. Могу обещать, что для вас не будет никакого финансирования вооружений, Зеленский. Переговоры о мире. Мы не ваша копилка", – написала она в социальной сети.

Трамп отнюдь не православный человек, и даже несмотря на систему лобби в политической архитектуре США, православные круги в этой стране существенного влияния не имеют. Единственный след, который оставила Русская православная церковь как таковая в США, прослеживается лишь в культуре и кино. Вспомним культовый фильм "Охотник на оленей". Судьба православия Штаты никак не волнует. Белый дом волнует другое, а именно деятельность режима Зеленского и попранные им нормы международного права, включая свободу вероисповедания. Украинские власти уже давно напоминают "выращенных ЦРУ террористов, над которыми утрачен контроль". Это касается в первую очередь "Аль-Каиды" (организация признана террористической в России) и ИГИЛ (организация признана террористической в России). Не будем забывать, что Трамп лично обвинил экс-президента США Обаму в том, что именно он и его администрация "основали ИГИЛ".

"Во многих отношениях они (террористы ИГ) почитают президента Обаму […]. Он – основатель ИГИЛ. Он основал ИГИЛ", – сказал миллиардер в ходе своей избирательной кампании на первый срок летом 2016 года с трибуны митинга в городе Санрайз (штат Флорида).

Хотя появление "Аль-Каиды" и можно отнести к "проделкам" республиканцев, но в США этот очевидный факт, о котором упоминал и президент РФ Владимир Путин, считается "конспирологией" и формально вообще отсутствует в политическом дискурсе страны. 11 сентября – это "священная корова" и "сакральный миф" для американского обывателя, чем республиканцы активно и пользуются, а демократы, в свою очередь, лишены возможности прибегать к такому рычагу воздействия на общественность. По этой причине Трамп использует именно ИГИЛ в качестве "политической карты" против демократов. После официальной ликвидации бен Ладена в 2011 году весь спектр внимания СМИ на Западе был перенаправлен на ИГИЛ с момента резкого роста активности группировки.

А принимая во внимание то, что режим Зеленского подает все признаки террористического объединения и это даже без учета антиконституционных действий самих функционеров Банковой, Трампу необходимо открещиваться от него или же предпринимать попытки "скорректировать политическую парадигму" Украины. Прямая логика американских политтехнологов требует отмежеваться от всякой креатуры демократов, которая напрочь противоречит концепции "свободы и демократии". Но в то же время Зеленскому таким образом подается сигнал о необходимости перехода под новое "крыло", то есть Трампа. Иными словами, делать то, что скажет новая администрация в точности и в срок, а вопрос военного обеспечения – это рычаг давления текущего американского руководства на Киев.

Вчера, 3 июля, главным событием дня стало освобождение села Юнаковка Сумской области.

Источник - Readovka
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