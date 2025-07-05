Первенство России в поставках нефти в Индию – заслуженный итог сотрудничества, - Лев Клементьев

01:32 05.07.2025 Первенство России в поставках нефти в Индию – заслуженный итог сотрудничества



05.07.2025 | Лев КЛЕМЕНТЬЕВ



В последнее время вновь наблюдается рост экспорта российской нефти. Этот рост обусловлен стабильным спросом на черное золото в Азии. Ключевыми направлениями экспорта остаются Китай, Индия и Турция. В особенности активно нефть скупают индусы. Они стабильно наращивают импорт, а текущим летом Индия вообще начала закупать российскую нефть по самым высоким ценам с начала СВО. Сотрудничество с этим азиатским гигантом, наращивающим объемы своей экономики, является для РФ крайне выгодным и многообещающим.



Восстановление после удара



Напомним недавнюю предысторию. После начавшейся в 2022 году санкционной атаки на нашу страну Индия стала одним из важнейших импортеров российской нефти. По итогам прошлого, 2024 года Россия осталась главным поставщиком нефти в Индию. На нашу страну пришлось 36% поставок туда черного золота. Это почти в два раза больше, чем у занявшего второе место Ирака, и почти в три раза больше, чем у Саудовской Аравии. Однако из-за очередного ужесточения ограничений США, предпринятого уходившей администрацией президента Джо Байдена, нефтеперерабатывающие заводы Индии начали рассматривать варианты с закупкой углеводородов в других странах, в том числе на Ближнем Востоке. В январе 2025 г. индийский импорт российской нефти был на уровне 1,67 млн баррелей в сутки. Уже в следующем месяце поставки упали ниже уровня 2023 г. – до 1,46 млн баррелей в сутки.



Однако на фоне трехлетнего гэпа поставок российской нефти в Индию февральское снижение не выглядело особенно тревожно. В любом случае санкционные удары, наносимые по российскому "теневому флоту", побуждают лишь к тому, чтобы активнее искать обходные пути, и они, как правило, находятся. Достаточно привести лишь одну из многих историй такого рода. В конце февраля этого года танкер Andaman Skies, курсирующий под флагом Гондураса, загрузил в Мурманске 767 тыс. баррелей арктической нефти сорта Varandey. Из Мурманска судно направилось в далекую Индию – грузополучателем выступил нефтеперерабатывающий завод Indian Oil. Однако произвести выгрузку не удалось.



В конце марта стало известно, что администрация индийского порта Вадинар отказала судну в заходе, придравшись к "отсутствию необходимых документов". Кстати, американские санкции на Andaman Skies не распространяются, но оно было включено в санкционный список Великобритании и ЕС. Около двух недель танкер стоял близ Мумбаи, пока трейдеры искали способы выгрузить товар. В конце концов, нефть была перегружена на другой танкер Ozanno, который ходит под флагом Сан-Томе и Принсипи. Именно это судно и доставило многострадальный груз на индийскую территорию. Между прочим, чуть раньше тот же Ozanno привез 730 тыс. баррелей нефти сорта Urals из Приморска и выгрузил их в порту, обслуживающем индийский город Джамнагар.



В настоящее время, как признают сами же индусы, сотрудничество между Индией и Россией в энергетической сфере остается на высоком уровне и развивается даже на фоне международной нестабильности. Характерно, что, как предрекают эксперты, в ближайшие годы именно Индия станет основным источником роста потребления энергоресурсов, поэтому ставка России на этот рынок более чем оправданна. По прогнозу Международного энергетического агентства именно Индия покажет наилучшую динамику по потреблению нефти, к 2030 году увеличив свой ежедневный спрос на 20% (то есть с 5,5 до 6,6 млн баррелей).



В то же время, как полагают в МЭА, страны Организации экономического сотрудничества и развития (объединяющего главным образом государства Евросоюза, а также Мексику, Турцию, Японию, Канаду, Австралию, Великобританию, Новую Зеландию, Южную Корею и США) в ближайшие годы и вовсе сократят свое потребление черного золота.



На круги своя



Руководство западного блока очень озабочено тем, что Дели так активно покупает энергоресурсы у РФ. Так, Bloomberg недовольно пишет, что Индия в данном случае просто игнорирует санкции Запада. "Для наращивания экспорта российской нефти в Индию страны реализуют сложную цепочку поставок, в которой начали использоваться танкеры, находящиеся под санкциями США", – констатирует издание. Там с печалью сообщали, что по итогам мая поставки российской нефти в Индию достигли рекордного объема в 2,196 млн баррелей в сутки. Издание пытается возложить вину за такое положение дел на администрацию Дональда Трампа. "На данный момент США не ужесточают контроль и не усиливают санкции в отношении российской нефти", – подчеркивает Bloomberg.



В материале Bloomberg отмечалось, что российско-индийская торговля нефтью приближается к привычным объемам – по мере нормализации логистических цепочек, которые были нарушены американскими санкциями в начале года. После каждого санкционного раунда США, действительно, следует определенная временная пауза, используемая для перестройки логистических цепочек и поиска удобных вариантов поставок. Справедливости ради надо напомнить, что 1 апреля 2025 г. тот же самый Bloomberg сообщал, что индийские нефтеперерабатывающие компании вновь начали искать альтернативы российской нефти после угроз Трампа ввести на нее вторичные пошлины. Однако пока Трамп эти угрозы так и не осуществил.



В мае профильные специалисты сообщили, что Индия достигла рекордного уровня импорта российской нефти, увеличив его до 1,8 млн баррелей в сутки. Это стало самым высоким показателем за предыдущие десять месяцев. Рост импорта был обусловлен активными закупками индийскими НПЗ низкосернистой нефти, включая ESPO Blend (смесь нефтей, добываемых в Восточной Сибири). Трейдеры предрекли, что спрос сохранится на высоком уровне как минимум до июля, поскольку на тот момент уже было заключено свыше 10 контрактов на поставку ESPO в июне. Аналитики Rystad Energy считают, что закупки легкой нефти увеличились из-за отключения минувшей весной установок первичной перегонки нефти на крупных индийских НПЗ, таких как Reliance Industries и MRPL. Индусы пошли на данный шаг для проведения плановых профилактических, ремонтных и реконструкционных работ, но это повысило потребность в импортном сырье.



Еще существенный момент: в июле скидки на поставки российской нефти марки Urals в индийские порты достигли минимального уровня с начала 2022 года. По данным работающих на данном рынке трейдеров, это произошло из-за сокращения спотовых поставок. Сокращение скидок и ограниченные поставки спотового сырья вынуждают индийские НПЗ искать альтернативные варианты – это делается через проведение тендеров на закупку. В июле спотовые скидки на нефть марки Urals для грузов, поставляемых в Индию, снизились в среднем до 2,25 доллара за баррель по сравнению с 2,70–3,10 доллара за баррель в предыдущем месяце на условиях поставки ex-ship (DES) по отношению к нефти Brent (добываемой, как известно, на шельфовых месторождениях между побережьями Норвегии и Великобритании). С февраля 2022 года это самый низкий дисконт для партий нефти марки Urals, продаваемых в Индию.



В июне директор по переработке и маркетингу Федерации индийской нефтяной промышленности Д.Л.Н. Шастри заявил, что его страна стремится расширить число направлений импорта нефти за счет наращивания поставок из стран, не входящих в ОПЕК (Россия в рядах этой организации не состоит, впрочем, как и США, тоже имеющие виды на нефтяные поставки в Индию). По его словам, помимо диверсификации поставок, в нефтяной стратегии Дели будут фигурировать расширение стратегических резервов и строительство флота нефтяных танкеров. Шастри пояснил, что Индия продолжает покупать российскую нефть, но тут нет какого-либо обязывающего соглашения, и все обусловлено исключительно коммерческими соображениями.



Не только торговля, но и совместные проекты



Впрочем, не нефтью единой… В мае 2025-го поставки российского энергетического угля в Индию выросли по сравнению с апрелем на 52%, достигнув двухлетнего максимума в 1,3 млн тонн. Таким образом, на Россию пришлось около 7,5% индийских закупок данного вида топлива. Правда, надо отметить, что нарастили объемы и прочие поставщики. Как сообщает "Коммерсантъ", с июня 2023 г. объем российских поставок не превышал 1 млн тонн в месяц, а тут вдруг внезапно такой прирост! По данным российского Центра ценовых индексов, в условиях благоприятной конъюнктуры Индия снизила импорт низкокалорийного индонезийского угля, отдав предпочтение российскому с более высоким уровнем теплотворности, который реализуется по привлекательной цене. Тут еще стоит упомянуть, что в 2024 г. добыча угля в России достигла 443,5 млн тонн, из которых 196,2 млн было отправлено на экспорт. Впрочем, данные по поставкам в отдельные страны не разглашаются.



Еще важно упомянуть, что двухстороннее энергетическое сотрудничество Москвы и Дели отнюдь не ограничивается одной только торговлей. Так, в марте посол РФ в Дели Денис Алипов, выступая на деловой и научной конференции "Северный форум – Индия", сообщил, что индийские компании рассматривают возможность участия в проектах "Роснефти", НОВАТЭКа и "Газпром-нефти". Алипов упомянул, что у России и Индии есть взаимный интерес к изучению проектов по добыче арктических минеральных богатств, включая энергетические ресурсы и редкоземельные металлы. Поэтому индусы присматриваются к проектам, продвигаемым на Долгинском нефтяном месторождении, а также всерьез обсуждают возможности присоединиться к проектам "Ямал СПГ" и "Арктик СПГ-2". Проблема тут заключается в том, что указанные проекты, за исключением "Ямал СПГ", в той или иной степени затронуты санкциями США.



Впрочем, основания для позитивного настроя у российского посла в Индии на тот момент действительно имелись. На фоне прошедшего тогда между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом телефонного разговора рынок ожидал ослабления санкционного режима, рассчитывая на возможность восстановления нормальных деловых отношений с российскими партнерами. Так, в феврале 2025 г. на специализированном мероприятии India Energy Week, по данным Bloomberg, представители НОВАТЭКа провели переговоры с потенциальными индийскими импортерами сжиженного природного газа с "Арктик СПГ-2". Алипов отметил, что Россия позитивно оценивает заинтересованность Индии в увеличении ее присутствия в Арктике – по мнению посла, это может стать стабилизирующим фактором на фоне напряженности, создаваемой в арктическом регионе странами НАТО.



Уже сейчас Индия инвестировала в энергетические активы на территории РФ около 16 млрд долларов, а российские вложения в индийские активы составили 13 млрд долларов. Активно строятся и новые совместные планы. "Индия предложила России участие в нефтеразведке на 200 тыс. кв. километров своей территории", – сообщил недавно индийский министр нефти и газа Индии Хардип Сингх Пури. Кроме того, по его словам, в Дели заинтересованы в сотрудничестве по производству нефтехимического сырья, поскольку спрос на него будет расти.



Министр особо подчеркнул, что "цифры говорят сами за себя" и что "если проследить показатели за последние четыре-шесть месяцев, наш импорт российской энергии не снизился, напротив, он даже немного вырос". По словам Пури, "сила российско-индийских отношений в том, что они опираются на собственную логику и устойчивость". Высокопоставленный чиновник дополнительно отметил, что "российская нефть была и остается очень конкурентоспособной" и что "все, что мы покупаем, и то, что можем купить еще больше, всегда будет зависеть от наших национальных интересов, интересов России и рыночных условий". Источник - Ритм Евразии

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