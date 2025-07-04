|Китай заявил ЕС, что не может позволить России проиграть в войне на Украине, - SCMP
03:10 05.07.2025
South China Morning Post Гонконг
04 июля 2025
Китай заявил ЕС, что не хочет, чтобы Россия проиграла в конфликте на Украине, сообщают источники
SCMP: Ван И заявил, что Китай не хочет поражения России на Украине
Глава МИД КНР Ван И заявил, что Пекину невыгодно поражение Москвы на Украине, поскольку в этом случае США переключат все свое внимание на Китай, пишет South China Morning Post со ссылкой на источники. Министр также отверг утверждения, что его страна оказывает России военную поддержку.
Финбарр Бермингем (Finbarr Bermingham)
Ван И на переговорах с главным дипломатом ЕС выразил беспокойство, что США могут переключить все внимание на Китай.
Министр иностранных дел КНР Ван И заявил главе дипломатии Европейского союза, что Пекин не хочет поражения России на Украине, поскольку опасается, что США в этом случае переключат все свое внимание на Китай. Об этом сообщили несколько человек, знакомых с ситуацией.
Это заявление, сделанное в ходе беседы с Каей Каллас, противоречит публичным заявлениям Китая, но, как считают многие в Брюсселе, именно оно отражает истинную позицию Пекина. Министерство иностранных дел регулярно заявляет, что Китай "не является стороной" конфликта. Некоторые должностные лица ЕС были удивлены откровенностью Ван И.
При этом Ван И, как сообщают, отверг обвинение в том, что Китай материально поддерживает военные усилия России - в финансовом или военном плане, - подчеркнув, что если бы такая поддержка оказывалась, конфликт бы давно закончился.
В ходе четырехчасовых дебатов по широкому кругу геополитических и коммерческих вопросов Ван И, как сообщается, дал Каллас - бывшему премьер-министру Эстонии, которая только в конце прошлого года заняла должность главы внешнеполитического ведомства блока - несколько "уроков истории".
Некоторые должностные лица ЕС посчитали, что он дал ей урок реальной политики, часть которого была сосредоточена на убежденности Пекина в том, что Вашингтон вскоре обратит все свое внимание на восток, заявили два чиновника.
Одно из толкований заявления Ван И состоит в том, что, хотя Китай не стремился к военному конфликту [на Украине], его продолжение может соответствовать стратегическим потребностям Пекина - до тех пор, пока США не перестанут поддерживать Украину.
Президент США Дональд Трамп неоднократно угрожал прекратить поддержку Киева, а в Европе порой замечают, что он занимает решительно пророссийскую позицию. В понедельник Пентагон прекратил поставки ракет ПВО и других высокоточных боеприпасов на Украину из-за опасений, что запасы США истощаются, сообщал Politico.
Трехлетний конфликт остается одним из главных источников трений между Китаем и ЕС, который критикует Пекин за поставки товаров двойного назначения в Россию. Китай отрицает обвинения и позиционирует себя как миротворца, который считает и Москву, и Киев партнерами.
Тем не менее в Китае никогда не критиковали военную операцию России и поддерживают тесные дипломатические и экономические связи с Москвой, что вызывает разочарование у европейцев.
Тон диалога [между Каей Каллас и Ван И], как сообщается, был уважительным, хотя и напряженным. Тем не менее некоторые инсайдеры были удивлены резкостью сообщения Ван И, которое было сделано всего за три недели до важного саммита в Китае. Видимо, всякий намек на попытку добиться расположения собеседников испарился.
Источники сообщили, что Ван И сказал Каллас, что двухдневный саммит, возможно, будет сокращен - намекая на то, что Пекин недоволен тем, как ЕС позиционирует себя перед этим событием.
Блок намерен внести в черный список два небольших китайских банка за нарушение санкций против России в своем 18-м пакете мер против Москвы, который ожидает окончательного одобрения от 27 государств-членов. В связи с этим Ван И неоднократно обещал принять ответные меры, если банки в конечном итоге будут включены в список.
ЕС продолжает критиковать Пекин по ряду торговых вопросов, ведутся или готовятся десятки расследований субсидий, демпинга и других практик, нарушающих правила рынка.
Совсем недавно возникли споры из-за китайских ограничений на экспорт редкоземельных элементов и магнитов, которые вынудили некоторые европейские компании остановить производственные линии.
Блок почти полностью зависит от китайских поставок, без которых он не сможет производить буквально ничего - от самолетов и современного оружия до автомобилей и холодильников.
Европейцы не получили от Ван И заверений в том, что причины кризиса находятся на обсуждении. Вместо этого он сказал, что министерство торговли сократило время обработки лицензий с почти шести недель до трех, и что отдельные компании всегда могут подать жалобы правительству.
В ЕС считают, что в вопросе редкоземельных элементов блок попал под перекрестный огонь в технологической войне между США и Китаем, и странно, что Ван И не торопится с решением. Один из источников охарактеризовал его позицию по этому вопросу как "пренебрежительную".
В Брюсселе считают, что изнурительная встреча - прерванная ужином из фаршированной курицы, картофельного пюре и чизкейка - не сулит ничего хорошего саммиту 24 и 25 июля в Пекине и провинции Аньхой.
Ранее в среду Ван И встретился с председателем Европейского совета Антониу Коштой и главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Источники в ЕС сообщили, что оба политика были "на одной волне" друг с другом и с Каллас по всем основным вопросам.
Из Брюсселя он отправился в Берлин на первую встречу с новым министром иностранных дел Германии Йоханном Вадефулем.
По данным немецкой газеты Handelsblatt, канцлер Фридрих Мерц также запланировал короткую встречу с Ван И в качестве "протокольного жеста". Позже на этой неделе он встретится с министром иностранных дел Франции Жан-Ноэлем Барро в Париже.
В то же время в китайской версии отчета о встрече Ван И и Каллас не упоминается о многочисленных камнях раздора.
"Между Китаем и ЕС нет фундаментального конфликта интересов, и у них есть широкие общие интересы", - говорится в отчете, опубликованном министерством иностранных дел.
"В настоящее время Европа сталкивается с различными проблемами, но ни одна из них не исходила от Китая в прошлом, не исходит в настоящем и не будет исходить в будущем. Обе стороны должны уважать друг друга, учиться друг у друга, развиваться и идти вперед вместе, а также вносить новый вклад в развитие всего человечества", - сказано в документе.