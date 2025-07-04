Китай заявил ЕС, что не может позволить России проиграть в войне на Украине, - SCMP

03:10 05.07.2025

South China Morning Post Гонконг

04 июля 2025



Китай заявил ЕС, что не хочет, чтобы Россия проиграла в конфликте на Украине, сообщают источники

SCMP: Ван И заявил, что Китай не хочет поражения России на Украине



Глава МИД КНР Ван И заявил, что Пекину невыгодно поражение Москвы на Украине, поскольку в этом случае США переключат все свое внимание на Китай, пишет South China Morning Post со ссылкой на источники. Министр также отверг утверждения, что его страна оказывает России военную поддержку.



Финбарр Бермингем (Finbarr Bermingham)



Ван И на переговорах с главным дипломатом ЕС выразил беспокойство, что США могут переключить все внимание на Китай.



