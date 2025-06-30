Ирано-израильская война: Демонстрация возможности превратили весь мир в паноптикум, - Олег Яновский

12:41 05.07.2025

"ПРОСТРАНСТВО, В КОТОРОМ ВИДНО ВСЕ": В ЦИФРОВОЙ ТЮРЬМЕ ПАНОПТИКУМА НЕГДЕ СПРЯТАТЬСЯ



Для тех, кто не знает о Паноптикуме, это была идея, выдвинутая английским юристом-философом Джереми Бентамом, который предложил "фундаментальную аксиому" - "величайшее счастье наибольшего числа людей является мерой правильного и неправильного". Другими словами, он был сосредоточен на том, чтобы заставить диссидентов сплотиться с волей масс. Его идея была архитектурной. Он предложил круглое здание в качестве тюрьмы, в котором охранники могли бы видеть всех заключенных с центральной смотровой вышки. Ни один заключенный не имеет никакой приватности. Это очень эффективно, потому что позволяет обеспечить очень низкое соотношение охранников и заключенных. Окна заключенных были расположены под углом таким образом, что они не могли видеть охранников, но охранники могли видеть всех. Это же понятие теперь цифровое. Вы думаете, что раз вы одни, то больше никого нет. Но реальность такова, что ИИ и цифровое наблюдение превратили весь мир в паноптикум.



