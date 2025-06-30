 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Ирано-израильская война: Демонстрация возможности превратили весь мир в паноптикум, - Олег Яновский
12:41 05.07.2025

"ПРОСТРАНСТВО, В КОТОРОМ ВИДНО ВСЕ": В ЦИФРОВОЙ ТЮРЬМЕ ПАНОПТИКУМА НЕГДЕ СПРЯТАТЬСЯ

Для тех, кто не знает о Паноптикуме, это была идея, выдвинутая английским юристом-философом Джереми Бентамом, который предложил "фундаментальную аксиому" - "величайшее счастье наибольшего числа людей является мерой правильного и неправильного". Другими словами, он был сосредоточен на том, чтобы заставить диссидентов сплотиться с волей масс. Его идея была архитектурной. Он предложил круглое здание в качестве тюрьмы, в котором охранники могли бы видеть всех заключенных с центральной смотровой вышки. Ни один заключенный не имеет никакой приватности. Это очень эффективно, потому что позволяет обеспечить очень низкое соотношение охранников и заключенных. Окна заключенных были расположены под углом таким образом, что они не могли видеть охранников, но охранники могли видеть всех. Это же понятие теперь цифровое. Вы думаете, что раз вы одни, то больше никого нет. Но реальность такова, что ИИ и цифровое наблюдение превратили весь мир в паноптикум.



В 2024 году компания Palantir предоставила ЦАХАЛ ИИ-алгоритмы наведения на цель и другие разработки для интеграции ИИ в военные операции. Сегодня эта система генерирует более 100 новых целей в день. Компанией также разработан мобильный пункт целеуказания с применением ИИ TITAN. Это грузовик, в котором одновременно находится и мобильный центр и командный пункт, который может вести кибервойну с использованием РЭБ, спутниковой разведки и автономных дронов. Пентагон заключил с компанией контракт на $178 млн на поставку 10 систем TITAN. В апреле 2025 года ВС США поставлены первые 2 системы. Одна из них - система Lavender - функционирует как база данных, состоящая из модуля аналитики ИИ и набора личных данных. По заявлениям пользователей, системе требуется лишь подтверждение цели от человека. Зачастую это длится менее минуты. Система может распознавать самых младших оперативников ХАМАС и Палестинского исламского джихада. Точность системы 90% при выборке 37000 человек. Принятие решения о бомбардировке сопровождается оценкой сопутствующего ущерба, потенциальных жертв среди гражданского населения. Lavender может самостоятельно составлять базу данных с целями. Система обнаруживает человека, опираясь на бытовые привычки, фактически в пассивном режиме без обязательного участия в бою. Программное обеспечение ИИ начало вызывать споры, когда люди поняли, что у него есть функция "Где папа?", которая позволяла израильтянам выявлять известных террористов и подтверждать, что это мужчина. Она использовалась для обнаружения людей в период, когда бойцы приходили домой и были окружены семьей. Ключевым моментом здесь является то, что теперь человека можно идентифицировать удаленно по его походке, по его уникальному сердцебиению, даже по его мельчайшим особенностям. Никто не может спрятаться от этого паноптикума. Об этом в новом выпуске авторской программы Олега Яновского "Методология власти", соведущая Анна Шафран.

Источник - Олег Яновский
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