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The Sun: в космосе обнаружен российский "спутник-убийца", который следит за американским спутником-шпионом
13:02 05.07.2025

The Sun Великобритания
03 июля 2025

"Звездные войны". Что Россия делает в космосе? Секретный российский "спутник-убийца" обнаружен при запуске таинственного летательного объекта рядом с американским космическим аппаратом
The Sun: в космосе обнаружен секретный российский "спутник-убийца"

Россия запустила на орбиту спутник, который, по оценкам американской разведки, является противокосмическим оружием, пишет The Sun. США в панике: российский военный спутник"Космос-2558" находится на орбитальной траектории, подозрительно близкой к американскому спутнику-шпиону USA-326.

Саян Бозе (Sayan Bose)

В прошлом году русские запустили в космос опасную систему оружия, способную уничтожать другие спутники

Секретный российский "спутник-убийца", развернутый в космосе, был обнаружен при запуске другого таинственного летающего объекта вблизи американского космического аппарата.

"Космос-2558" – российский военный спутник, который в настоящее время находится на орбитальной траектории, подозрительно близкой к американскому спутнику-шпиону USA-326.

Спутник типа "Нивелир" 14Ф150 был выведен на гелеостационарную орбиту и, предположительно, преследует американский космический объект с 2022 года.

Считается, что он способен постоянно следить за вражескими спутниками-шпионами и при необходимости сбивать их.

Специалисты в области космических программ обнаружили новый объект, который, как оказалось, отделился от российского спутника системы опознавания 26 июня.

Новый летающий объект, получивший название 2025-089С или просто объект С, оказался малым искусственным спутником, который был запущен при помощи спутника "Космос-2558".

Он был заснят 28 июня 2025 года из Лейдена (Нидерланды) с помощью мощной астрономической камеры.

В ролике видно, как "Космос-2558" пролетает в кадре.

Всего через 16 секунд виден объект С, движущийся в том же направлении, но по другой орбите.

Предполагается, что "Объект С" - это высокоманевренный малый спутник с бортовым высокоскоростным кинетическим противоспутниковым оружием.

Два предыдущих российских спутника того же типа, "Космос-2519" и Космос-2542", также выпустили малые спутники, которые получили обозначения "Космос-2521" и "Космос-2543".

Опытный исследователь космоса и эксперт по российской космической программе Барт Хендрикс написал в своем блоге: "Оба этих [российских] спутника продемонстрировали высокую способность к маневрированию, и каждый из них выпустил высокоскоростной снаряд, который был определен Пентагоном как противоспутниковое оружие. Это происходило, когда они пролетали вблизи других российских спутников".

В прошлом году Россия запустила в космос опасную систему оружия, способную уничтожать другие спутники.

Пентагон заявил, что российское противокосмическое оружие было выведено на "ту же орбиту", что и правительственный спутник США, и, вероятно, уже следит за космическим аппаратом.

Российский космический объект, предположительно "Космос-2576", был запущен 16 мая на ракете-носителе "Союз-2.1б" с российского космодрома Плесецк, расположенного в 800 километрах к северу от Москвы.

В настоящее время он следует за американским спутником-шпионом USA-314, управляемым Национальным разведывательным управлением США.

Неофициальный российский источник утверждает, что на борту спутника находилось "секретное военное устройство".

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Ранее сообщалось, что это российский космический спутник, но теперь США заявили, что это может быть противокосмическое оружие, способное атаковать другие подобные аппараты.

Представитель Пентагона бригадный генерал Пэт Райдер сказал: "Россия запустила на низкую околоземную орбиту спутник, который, по нашим оценкам, скорее всего, является противокосмическим оружием. Он был выведен на ту же орбиту, что и правительственный спутник США, и, согласно дальнейшим оценкам, по своим характеристикам напоминает ранее развернутые противокосмические ракетные грузы 2019 и 2022 годов. Мы будем продолжать следить за ситуацией... Мы обязаны быть готовыми к защите и обороне космического пространства и обеспечивать непрерывную и бесперебойную поддержку совместных и объединенных сил".

Российское государственное космическое агентство "Роскосмос" заявило, что запуск был осуществлен "в интересах Министерства обороны Российской Федерации".

В 2023 году руководители американской разведки предупредили, что Россия планирует запустить в космос ядерные ракеты, которые способны уничтожить спутники, что представляет собой "серьезную" угрозу для мировой безопасности.

Военные эксперты предупреждают, что президент Путин может принять "самоубийственное" решение о запуске смертоносного оружия, если почувствует угрозу со стороны Украины и Запада.

Россия уже испытывала орбитальное оружие, предназначенное для взрыва западных спутников, например, противоспутниковое оружие "Космос-2543".

Источник - ИноСМИ
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