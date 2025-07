The Sun: в космосе обнаружен российский "спутник-убийца", который следит за американским спутником-шпионом

13:02 05.07.2025

The Sun Великобритания

03 июля 2025



"Звездные войны". Что Россия делает в космосе? Секретный российский "спутник-убийца" обнаружен при запуске таинственного летательного объекта рядом с американским космическим аппаратом

The Sun: в космосе обнаружен секретный российский "спутник-убийца"



Россия запустила на орбиту спутник, который, по оценкам американской разведки, является противокосмическим оружием, пишет The Sun. США в панике: российский военный спутник"Космос-2558" находится на орбитальной траектории, подозрительно близкой к американскому спутнику-шпиону USA-326.



Саян Бозе (Sayan Bose)



В прошлом году русские запустили в космос опасную систему оружия, способную уничтожать другие спутники



Секретный российский "спутник-убийца", развернутый в космосе, был обнаружен при запуске другого таинственного летающего объекта вблизи американского космического аппарата.



"Космос-2558" – российский военный спутник, который в настоящее время находится на орбитальной траектории, подозрительно близкой к американскому спутнику-шпиону USA-326.



Спутник типа "Нивелир" 14Ф150 был выведен на гелеостационарную орбиту и, предположительно, преследует американский космический объект с 2022 года.



Считается, что он способен постоянно следить за вражескими спутниками-шпионами и при необходимости сбивать их.



Специалисты в области космических программ обнаружили новый объект, который, как оказалось, отделился от российского спутника системы опознавания 26 июня.



Новый летающий объект, получивший название 2025-089С или просто объект С, оказался малым искусственным спутником, который был запущен при помощи спутника "Космос-2558".



Он был заснят 28 июня 2025 года из Лейдена (Нидерланды) с помощью мощной астрономической камеры.



В ролике видно, как "Космос-2558" пролетает в кадре.



Всего через 16 секунд виден объект С, движущийся в том же направлении, но по другой орбите.



Предполагается, что "Объект С" - это высокоманевренный малый спутник с бортовым высокоскоростным кинетическим противоспутниковым оружием.



Два предыдущих российских спутника того же типа, "Космос-2519" и Космос-2542", также выпустили малые спутники, которые получили обозначения "Космос-2521" и "Космос-2543".



Опытный исследователь космоса и эксперт по российской космической программе Барт Хендрикс написал в своем блоге: "Оба этих [российских] спутника продемонстрировали высокую способность к маневрированию, и каждый из них выпустил высокоскоростной снаряд, который был определен Пентагоном как противоспутниковое оружие. Это происходило, когда они пролетали вблизи других российских спутников".



В прошлом году Россия запустила в космос опасную систему оружия, способную уничтожать другие спутники.



Пентагон заявил, что российское противокосмическое оружие было выведено на "ту же орбиту", что и правительственный спутник США, и, вероятно, уже следит за космическим аппаратом.



Российский космический объект, предположительно "Космос-2576", был запущен 16 мая на ракете-носителе "Союз-2.1б" с российского космодрома Плесецк, расположенного в 800 километрах к северу от Москвы.



В настоящее время он следует за американским спутником-шпионом USA-314, управляемым Национальным разведывательным управлением США.



Неофициальный российский источник утверждает, что на борту спутника находилось "секретное военное устройство".



Никакой больше Украины не будет. Иран нанес жуткий удар. Путин все рассчитал правильно



Ранее сообщалось, что это российский космический спутник, но теперь США заявили, что это может быть противокосмическое оружие, способное атаковать другие подобные аппараты.



Представитель Пентагона бригадный генерал Пэт Райдер сказал: "Россия запустила на низкую околоземную орбиту спутник, который, по нашим оценкам, скорее всего, является противокосмическим оружием. Он был выведен на ту же орбиту, что и правительственный спутник США, и, согласно дальнейшим оценкам, по своим характеристикам напоминает ранее развернутые противокосмические ракетные грузы 2019 и 2022 годов. Мы будем продолжать следить за ситуацией... Мы обязаны быть готовыми к защите и обороне космического пространства и обеспечивать непрерывную и бесперебойную поддержку совместных и объединенных сил".



Российское государственное космическое агентство "Роскосмос" заявило, что запуск был осуществлен "в интересах Министерства обороны Российской Федерации".



В 2023 году руководители американской разведки предупредили, что Россия планирует запустить в космос ядерные ракеты, которые способны уничтожить спутники, что представляет собой "серьезную" угрозу для мировой безопасности.



Военные эксперты предупреждают, что президент Путин может принять "самоубийственное" решение о запуске смертоносного оружия, если почувствует угрозу со стороны Украины и Запада.



Россия уже испытывала орбитальное оружие, предназначенное для взрыва западных спутников, например, противоспутниковое оружие "Космос-2543".