Съезд КПРФ признал доклад Хрущева о культе личности Сталина ошибочным

20:20 05.07.2025

РОЖДЕСТВЕНО (Московская область) 5 июл - РИА Новости. Съезд КПРФ принял резолюцию о признании ошибочным доклада Никиты Хрущева о культе личности Иосифа Сталина на XX съезде КПСС, передает корреспондент РИА Новости.



Девятнадцатый отчетно-выборный съезд КПРФ проходит в субботу. Съезд проводится в оздоровительном комплексе "Снегири" Истринского района Московской области.



Согласно резолюции, которую рассматривал съезд, КПРФ считает необходимым "оценить ошибочным и политически предвзятым" доклад Никиты Хрущева "О культе личности и его последствиях" на закрытом заседании делегатов ХХ съезда КПСС 25 февраля 1956 года.



Принятая резолюция связана с восстановлением полноты исторической справедливости в отношении Иосифа Сталина.