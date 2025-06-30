Readovka: Хронология событий российско-азербайджанской напряженности: законные действия против мести за "своих"

22:36 05.07.2025

Хронология событий российско-азербайджанской напряженности: законные действия против мести за "своих"

Илья Трапезников, Александр Тушалиев



Изнанка



27 июня в результате следственных действий в Екатеринбурге правоохранительные органы задержали 8 человек. Мотивами задержаний стал ряд громких дел в Свердловской области.



В ходе следственных мероприятий, как утверждает региональный Следком, два задержанных брата, Зияддин и Гусейн Сафаровы, подозреваемые в серии преступлений, в том числе в убийствах и покушениях, совершенных с 2001 по 2011 год, умерли. При этом за последнюю треть июня в Екатеринбурге было задержано более 50 уроженцев Азербайджана, пишет РБК. Все они были связаны с местной диаспорой, официально возглавляемой Шахином Шихлинским, главой "Азербайджан-Урал".



1 июля сотрудники регионального отделения ФСБ остановили "Гелендваген" Шихлинского у торгового центра "Баку Плаза". За рулем премиум-автомобиля находился сын главы диаспоры, именно он совершил наезд на одного из правоохранителей.



Аналогичная операция по задержанию представителя азербайджанской диаспоры Юсифа Халилова прошла в Воронеже. При этом мотивы его задержания были другими – по версии местных Telegram-каналов, полиция проверяет Халилова на причастность к недавнему нападению на пенсионера, решившего прийти поторговать на Алексеевский рынок, совладельцем которого является выходец из Азербайджана.



Обоих глав диаспор освободили из отделений тем же вечером, 1 июля. Шихлинскому был присвоен статус свидетеля по делу об убийствах в 2000-е годы. Собеседники издания "Ъ" утверждают, что силовики не исключают принадлежность Шихлинского к этнической преступной группировке.



