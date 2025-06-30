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Readovka: Хронология событий российско-азербайджанской напряженности: законные действия против мести за "своих"
22:36 05.07.2025

Хронология событий российско-азербайджанской напряженности: законные действия против мести за "своих"
Илья Трапезников, Александр Тушалиев

Изнанка

27 июня в результате следственных действий в Екатеринбурге правоохранительные органы задержали 8 человек. Мотивами задержаний стал ряд громких дел в Свердловской области.

В ходе следственных мероприятий, как утверждает региональный Следком, два задержанных брата, Зияддин и Гусейн Сафаровы, подозреваемые в серии преступлений, в том числе в убийствах и покушениях, совершенных с 2001 по 2011 год, умерли. При этом за последнюю треть июня в Екатеринбурге было задержано более 50 уроженцев Азербайджана, пишет РБК. Все они были связаны с местной диаспорой, официально возглавляемой Шахином Шихлинским, главой "Азербайджан-Урал".

1 июля сотрудники регионального отделения ФСБ остановили "Гелендваген" Шихлинского у торгового центра "Баку Плаза". За рулем премиум-автомобиля находился сын главы диаспоры, именно он совершил наезд на одного из правоохранителей.

Аналогичная операция по задержанию представителя азербайджанской диаспоры Юсифа Халилова прошла в Воронеже. При этом мотивы его задержания были другими – по версии местных Telegram-каналов, полиция проверяет Халилова на причастность к недавнему нападению на пенсионера, решившего прийти поторговать на Алексеевский рынок, совладельцем которого является выходец из Азербайджана.

Обоих глав диаспор освободили из отделений тем же вечером, 1 июля. Шихлинскому был присвоен статус свидетеля по делу об убийствах в 2000-е годы. Собеседники издания "Ъ" утверждают, что силовики не исключают принадлежность Шихлинского к этнической преступной группировке.



Реакция Баку на арест Сафаровых и их гибель не заставила себя долго ждать. 29 июня в Азербайджане отменили все культурные и межпарламентские мероприятия, связанные с РФ, а уже 30-го бакинские силовики организовали рейд в офисе редакции "Sputnik Азербайджан" и задержали семерых журналистов издания и их коллегу из Ruptly – медийщиков обвинили в связях с ФСБ России, а также в получении незаконного финансирования (прим. ред. – касается только издания Sputnik).

В ответ на задержания глав диаспор на Урале и в Воронеже Азербайджан повысил ставки и провел "операцию", в результате которой были арестованы 10 российских граждан – 8 человек удалось опознать: ими оказались айтишники, релоканты, туристы. Более того, общественность была шокирована тем, что в зал суда привели не Scarface, а натурально пацанов, разукрашенных в "синее", с гематомами, разбитыми носами и кровоподтеками.

По версии Баку, они наркоторговцы. При этом перед появлением россиян в зале суда азербайджанские СМИ попытались окрестить их еще и агентами. Не получилось. Ложку дегтя в бочку обвинений прокуратуры республики подкинула российская пресса, установившая личности задержанных. С наркоторговлей они вряд ли были связаны.

О первопричинах

В своем Telegram-канале "Обыкновенный царизм" публицист Святослав Павлов обозначил, что резкая реакция Азербайджана на задержание членов ОПГ связана с политикой Баку в отношении своих диаспор. Так, Павлов вспомнил речь Гейдара Алиева, третьего президента страны и отца действующего главы республики, во время посещения Ирландии в 1995 году:

"Если 150 лет назад для вас это было трагедией, в то же время картофельный голод был большой радостью для вашего народа. Потому что ваш народ рассеялся по всему миру и, в особенности, в США и разных странах Европы. Сейчас ирландцы создали очень большое лобби, у такой маленькой страны как Ирландия есть большое лобби за границей".

Есть и экономический, и стратегический подтексты у этой международной напряженности. По данным "Суверенной экономики", общий товарооборот двух стран за прошлый год составил почти 5 млрд долларов. Для внешней торговли РФ – это менее 1%. Казалось бы, насколько существенны эти суммы в рамках целого государства? Нужно учитывать не только текущие показатели, но и перспективу. Каспийское море для России крайне важно для выхода на азиатские и другие рынки. Telegram-канал подробно писал о значимости коридора "Север – Юг" для страны.

Общественный деятель Александр Картавых заявил, что азербайджанская диаспора "выстроила в России огромную финансовую инфраструктуру, половина из которой находится в серой зоне".

Автор Telegram-канала "Русский тарантасъ" Дмитрий Стешин справедливо отмечает, что отвечать Россия может в правовом поле, не переходя к эскалации в политических пикировках с азербайджанскими чиновниками.

"Сейчас в СМИ будет запущена информационная волна, мы такие переживали. Стержневая тема будет звучать так – Россия содрогнется без свежих овощей, умело поставленных и даже перекупленных согражданами одной этнической группы. Мы все умрем от цинги – не будет ни фруктов, ни овощей", – пишет Стешин.

Автор на примере русского мужика, который пытался торговать сельхозпродуктами и которому "старшие" из одной из диаспор буквально перекрыли поставки, призывает ударить по самому больному – кошелькам этнических объединений и спонсоров экономики Азербайджана. Если российские власти в рамках правового поля начнут устраивать проверки точек индивидуальных предпринимателей, торгующих теми самыми свежими овощами, с высокой долей вероятности окажется, что там будут нарушения, которые бизнесмены с бакинским акцентом будут вынуждены устранять.

Но не стоит думать, что реакций, кроме этого, не последовало. На днях в Москве был задержан азербайджанский вор в законе Вагиф Сулейманов (Бакинский), предположительно, связанный с рынками "Фуд-Сити" и "Садовод". Причиной ареста стало нарушение правил пребывания в нашей стране. В рамках процедуры он будет находиться в многофункциональном миграционном центре 3 месяца, а позже его депортируют из РФ. В итоге получается, что громких и не ведущих ни к чему заявлений не было, правоохранители просто сделали свою работу, в ходе которой публичный криминальный элемент отправляется к себе на родину. И что-то подсказывает, что это не последнее подобное задержание.

Источник - Readovka
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