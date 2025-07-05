Bloomberg: ОПЕК+ резко увеличит добычу нефти в августе, цены могут опуститься ниже $60 за бочку

01:33 06.07.2025

Bloomberg: ОПЕК+ резко увеличит добычу нефти в августе

05.07.25 14:44



Альянс увеличит добычу нефти на 548 000 б/д, что намного выше ожидавшихся 411 000 б/д, пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники.



ОПЕК+ увеличит добычу нефти в следующем месяце на большую, чем ожидалось, величину: группа во главе с Саудовской Аравией стремится извлечь выгоду из высокого летнего спроса в рамках своей стратегии по возвращению доли рынка.



По словам делегатов, на которых ссылается Bloomberg, восемь ключевых членов альянса на виртуальной встрече в субботу договорились увеличить добычу нефти на 548 000 баррелей в сутки. Ранее альянс объявлял об увеличении добычи на 411 000 б/д в мае, июне и июле - это уже в три раза превышало первоначально запланированный уровень - и трейдеры ожидали сохранения этого же показателя для августа.



Данное увеличение добычи является продолжением резко измененной стратегии Организации стран-экспортеров нефти и ее партнеров, направленной на ускорение темпов увеличения сокращенной ранее добычи. С апреля группа перешла от многолетнего сдерживания добычи к "открытию вентилей", удивив нефтяных трейдеров и вызвав вопросы о своей долгосрочной стратегии.



ОПЕК+ возвращает свои баррели на рынок, который, по общему мнению, будет перенасыщен предложением позднее в этом году. Фьючерсы на нефть марки Brent в 2025 году снизились на 8,5% под давлением дополнительной добычи со стороны членов ОПЕК+ и других стран, а также из-за неопределенных перспектив спроса, поскольку торговая война президента США Трампа угрожает расшатать мировую экономику.



Однако в краткосрочной перспективе рынок выглядит более устойчивым, и некоторые делегаты ОПЕК+ заявили, что группа ускоряет восстановление добычи отчасти для того, чтобы воспользоваться более высоким спросом в летний период в Северном полушарии. НПЗ в США перерабатывают рекордное с 2019 года для этого сезона количество сырой нефти, а цены на некоторые виды топлива, особенно дизель, резко выросли.



Более значительное увеличение добычи в августе позволит ОПЕК+ завершить возвращение на рынок 2,2 млн б/д нефти уже в сентябре - на год раньше, чем планировалось в первоначальной дорожной карте. Тем не менее фактическое увеличение добычи, вероятно, будет ниже заявленного, поскольку в предыдущие месяцы группа добывала меньше предусмотренного квотами.



