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Воскресенье, 06.07.2025
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Bloomberg: ОПЕК+ резко увеличит добычу нефти в августе, цены могут опуститься ниже $60 за бочку
01:33 06.07.2025

Bloomberg: ОПЕК+ резко увеличит добычу нефти в августе
05.07.25 14:44

Альянс увеличит добычу нефти на 548 000 б/д, что намного выше ожидавшихся 411 000 б/д, пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

ОПЕК+ увеличит добычу нефти в следующем месяце на большую, чем ожидалось, величину: группа во главе с Саудовской Аравией стремится извлечь выгоду из высокого летнего спроса в рамках своей стратегии по возвращению доли рынка.

По словам делегатов, на которых ссылается Bloomberg, восемь ключевых членов альянса на виртуальной встрече в субботу договорились увеличить добычу нефти на 548 000 баррелей в сутки. Ранее альянс объявлял об увеличении добычи на 411 000 б/д в мае, июне и июле - это уже в три раза превышало первоначально запланированный уровень - и трейдеры ожидали сохранения этого же показателя для августа.

Данное увеличение добычи является продолжением резко измененной стратегии Организации стран-экспортеров нефти и ее партнеров, направленной на ускорение темпов увеличения сокращенной ранее добычи. С апреля группа перешла от многолетнего сдерживания добычи к "открытию вентилей", удивив нефтяных трейдеров и вызвав вопросы о своей долгосрочной стратегии.

ОПЕК+ возвращает свои баррели на рынок, который, по общему мнению, будет перенасыщен предложением позднее в этом году. Фьючерсы на нефть марки Brent в 2025 году снизились на 8,5% под давлением дополнительной добычи со стороны членов ОПЕК+ и других стран, а также из-за неопределенных перспектив спроса, поскольку торговая война президента США Трампа угрожает расшатать мировую экономику.

Однако в краткосрочной перспективе рынок выглядит более устойчивым, и некоторые делегаты ОПЕК+ заявили, что группа ускоряет восстановление добычи отчасти для того, чтобы воспользоваться более высоким спросом в летний период в Северном полушарии. НПЗ в США перерабатывают рекордное с 2019 года для этого сезона количество сырой нефти, а цены на некоторые виды топлива, особенно дизель, резко выросли.

Более значительное увеличение добычи в августе позволит ОПЕК+ завершить возвращение на рынок 2,2 млн б/д нефти уже в сентябре - на год раньше, чем планировалось в первоначальной дорожной карте. Тем не менее фактическое увеличение добычи, вероятно, будет ниже заявленного, поскольку в предыдущие месяцы группа добывала меньше предусмотренного квотами.



Bloomberg: цены на нефть могут опуститься ниже $60 за баррель после решения ОПЕК+
05.07.2025 22:07

В сентябре ОПЕК+ может увеличить добычу нефти еще на 548 тыс. б/с, и это создаст избыток предложения в 600 тыс. б/с в 3 квартале и 850 тыс. б/с в 4 квартале, прогнозирует стратег Bloomberg Intelligence Хеник Фанг.

Стратег Bloomberg Intelligence Хеник Фанг оценил возможные последствия сегодняшнего решения ОПЕК+ резко увеличить добычу нефти в августе. Ниже приводим его соображения.

Решение ОПЕК+ увеличить добычу нефти в августе на 548 тысяч баррелей в сутки превзошло ожидания рынка. Этот шаг может проверить текущие цены на прочность.

Необходимые цены

- Цена нефти, позволяющая странам ОПЕК балансировать бюджет, составляет в среднем $62 за баррель
- Для Саудовской Аравии этот показатель составляет $81 за баррель при текущей добыче на уровне 9,1 млн б/с, но он может снизиться до $72 при увеличении добычи до 10+ млн б/с
- При цене $67,45 за баррель дефицит бюджета Саудовской Аравии составит около 10% ВВП в 2025 году



Ожидаемая динамика рынка

- ОПЕК+ продолжит наращивать добычу во второй половине года, что, вероятно, спровоцирует падение нефтяных котировок ниже $60 за баррель
- Возможно увеличение добычи еще на 548 тыс. б/с в сентябре
- Это создаст избыток предложения в 600 тыс. б/с в 3 квартале и 850 тыс. б/с в 4 квартале

Риски и балансировка

- Если цены упадут до $40–50 за баррель (уровень себестоимости для американских сланцевых производителей), то добыча в США может сократиться и тем самым способствовать балансировке рынка
- В экстремальном сценарии (резкое замедление экономики) справедливая стоимость нефти WTI (т. е. за вычетом премии за риск - прим. Profinance) может упасть до $40 за баррель
- Мировые запасы сырой нефти могут продолжить расти во второй половине года

Вывод

Агрессивная стратегия ОПЕК+ по увеличению добычи создает угрозу снижения цен на нефть.

Подготовлено ProFinance.ru по материалам Bloomberg

Источник - ProFinance.Ru
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