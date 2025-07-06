 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Известия: Основные мифы о 5G
10:16 06.07.2025

В России развивают интернет нового поколения. Что нужно знать о 5G

6 июля 2025

Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) выделила частотную полосу 4800–4990 МГц для сетей связи 5G. Также Минцифры утвердит приказ о проведении аукционов в этом диапазоне, то есть скоро будут понятны условия и стартовая стоимость лотов. К чему приведет развитие 5G, разбирались "Известия".

В чем отличие 5G

- Суть технологии 5G заключается в создании новой архитектуры мобильной связи, способной обеспечить значительно более высокие скорости передачи данных. Это пятое поколение мобильных сетей, которое пришло на смену предыдущему стандарту 4G. Оно основывается на использовании новых диапазонов частот и более эффективных протоколов передачи информации. В основе 5G лежат три ключевых компонента: увеличение пропускной способности, снижение времени отклика сети и масштабируемость подключения устройств.

- Главное преимущество 5G - высокая скорость передачи данных, которая может достигать и даже превышать 10 гигабит в секунду. Такая пропускная способность открывает возможности для мгновенной загрузки крупных файлов и стабильной работы. Кроме того, 5G значительно снижает время отклика сети. В идеальных условиях задержка может составлять менее 1 миллисекунды, что критически важно для применения в таких сферах, как автономный транспорт, роботизированная хирургия и промышленная автоматизация.

- Еще одним важным качеством 5G является его способность поддерживать массовое подключение устройств. Это означает, что сеть способна обслуживать до миллиона устройств на один квадратный километр. Такая плотность подключения особенно актуальна для интернета вещей, где к сети могут одновременно быть подключены миллионы сенсоров, бытовых приборов, датчиков и других элементов.

- Энергопотребление и экономическая эффективность также становятся важными факторами. Несмотря на высокую производительность, 5G-сети разрабатываются с учетом энергосберегающих механизмов, особенно в устройствах подключенных к интернету вещей, где длительное время автономной работы является приоритетом. Внедрение 5G способствует также цифровизации промышленности и бизнеса.

Основные мифы о 5G

- Один из самых распространенных слухов заключается в утверждении, что 5G якобы вреден для здоровья человека. Этот миф базируется на страхе перед воздействием радиочастотного излучения. Однако используемые диапазоны в сетях 5G - электромагнитные волны, такие же, как и сигналы радио, Wi-Fi или телевизионного вещания. Они не обладают достаточной энергией для повреждения ДНК в клетках человека. Во всех странах, внедряющих 5G, применяются жесткие нормы контроля мощности излучения, основанные на научных исследованиях и рекомендациях международных организаций.

- Другой миф связан с утверждением, что 5G вызывает распространение вирусов или как-то связан с биологическими инфекциями. Это научно несостоятельная точка зрения. Технология 5G представляет собой цифровую телекоммуникационную систему, предназначенную исключительно для передачи данных между устройствами. Она не может физически взаимодействовать с биологическими структурами таким образом, чтобы вызывать заболевания. Подобные утверждения стали особенно популярными в период пандемии, когда общество было подвержено стрессу. Однако ни одна лаборатория, ни один институт, специализирующийся на эпидемиологии, не обнаружили связи между сетями 5G и вирусами.

- Отдельно стоит упомянуть миф о том, что внедрение 5G приведет к повсеместной слежке. Само по себе развитие любой телекоммуникационной технологии не увеличивает угрозу конфиденциальности, если соблюдаются стандарты защиты данных. В 5G усилены меры безопасности, включая сквозное шифрование.

Как развивается 5G в России

- В России утверждена частотная зона от 4800 до 4990 МГц, предназначенная для развертывания мобильных сетей пятого поколения. Также Минцифры выпустит приказ, который определит порядок проведения аукционов и зафиксирует начальную стоимость частотных лотов и условия участия.

- Первые аукционы среди операторов связи на использование этих частот намечены на конец 2025 года. Вырученные в ходе аукционов средства предполагается направить на развитие и реализацию инфраструктурных проектов, связанных с внедрением 5G в России.

- Более 90% жителей России, пользующихся услугами мобильных операторов, находятся в зоне действия сетей формата LTE, также известного как 4G. При этом за десятилетие объем потребляемого интернет-трафика увеличился примерно в 10 раз. Потребности пользователей растут, поэтому необходима более высокая пропускная способность и стабильность соединения. В связи с этим требуется развитие 5G, ведь новое поколение мобильной связи по скорости способно как минимум в 10 раз опережать 4G. Это дает практически моментальную реакцию сети, что критически важно для новых направлений экономики - от беспилотных автомобилей до цифровых систем управления в городской инфраструктуре.

При написании материала "Известия" учитывали мнения:
- руководителя отдела СЗФО департамента экологической экспертизы и мониторинга EcoStandard Group Антона Алексахина;
- директора Института вычислительной математики и информационных технологий Казанского федерального университета Дмитрия Чикрина.

Источник - Известия
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