 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 06.07.2025
12:46  Россия отказывается от захвата территорий: Зеленский победил русские дроны, - Кирилл Стрельников
10:16  Известия: Основные мифы о 5G
01:33  Bloomberg: ОПЕК+ резко увеличит добычу нефти в августе, цены могут опуститься ниже $60 за бочку
Суббота, 05.07.2025
22:36  Readovka: Хронология событий российско-азербайджанской напряженности: законные действия против мести за "своих"
20:20  Съезд КПРФ признал доклад Хрущева о культе личности Сталина ошибочным
13:02  The Sun: в космосе обнаружен российский спутник-убийца, который следит за американским спутником-шпионом
12:41  Ирано-израильская война: Демонстрация возможности превратили весь мир в паноптикум, - Олег Яновский
03:10  Китай заявил ЕС, что не может позволить России проиграть в войне на Украине, - SCMP
01:32  Первенство России в поставках нефти в Индию – заслуженный итог сотрудничества, - Лев Клементьев
00:05  ВС РФ начали наступление на Великий Бурлук – итоговая сводка Readovka за 4 июля
Пятница, 04.07.2025
20:16  Ирано-иракская война (перевод), - П.В.Густерин
18:37  МК: Западные аналитики оценили изменения возраста выхода на пенсию в мире
15:00  В Казахстане на традиционной сельхозвыставке выберут Быка №1. Победитель получит трактор
14:45  Россия готова присоединиться к энергосистеме Центральной Азии
13:04  Духовное управление мусульман Казахстана: Заявление относительно полного закрытия лица
12:27  Война. Без фейков: Русская армия освобождает украинцев от мобилизации (видео)
03:10  Синьхуа: Си Цзиньпин отстаивает интересы Глобального Юга
03:00  Podrobno.uz: О детективной истории похищении главы Anorbank в Париже
02:25  Путин: традиционную большую семью нужно сделать модным трендом в России
01:17  С начала 2025 года через ж/д КПП Хоргос прошло более 5 000 поездов Китай-Европа /Центральная Азия/
00:20  Казахстан-Россия. Абайская и Омская области договорились о совместном использовании реки Иртыш
00:05  ВС РФ освободили крупное село Юнаковка на Сумском направлении – итоговая сводка Readovka за 3 июля
Четверг, 03.07.2025
23:15  Россия официально признала Исламский Эмират Афганистан
22:58  Британский "крот" в МАГАТЭ, - Владимир Малышев
20:15  На фестивале "Плов Самарканда" лучшие повара приготовят 7 тонн плова
17:36  СП: Стук ботинка по трибуне ООН - почему он так приятен нашему уху
17:29  В Киргизии ожидаются досрочные парламентские выборы, - Виктория Панфилова
17:28  Исламский режим и национальная идея в Иране
12:41  История казахского протеста, которого… не было, - Данияр Ашимбаев
12:33  Тень диаспоры. Главный страх азербайджанского режима, - Ермек Ниязов
06:45  Свой 80-летний юбилей ООН встречает в состоянии полного паралича, - Валентин Катасонов
06:28  Туркменские преподаватели получили 300 сертификатов по русскому языку и 14 по английскому
06:18  В правительстве Кыргызстана поздравили кинорежиссера Арыма Кубата с главным призом на Шанхайском кинофестивале
06:08  В Казахстан заходит индийская медицина. Не курсы по чакрам и занятия йогой, а настоящий госпиталь...
05:56  Заменят ли в России корейцы среднеазиатских мигрантов? - Александр Шустов
00:27  Цифровая депривация: когда Wi-Fi пропадает, а жизнь появляется, - Асель Аукешева
00:05  ВС РФ пробили оборону ВСУ по реке Казенный Торец – итоговая сводка Readovka за 2 июля
Среда, 02.07.2025
23:17  Финансовая повседневность в Узбекистане: банкомат уже не редкость, но еще не все понимают, как им пользоваться или зачем
21:30  Суверенная экономика: Финансовый конгресс Банка России превратился в поле сражения между регулятором и банкстерами
15:31  Британия кончилась. Этнические банды превратили британское общество в свою вотчину, - Олег Розанов
14:53  В садах Шалимара: Путевые заметки из Ирана и Пакистана к последним событиям в регионе
12:38  Монголия накормит Узбекистан мясом - прямой результат установления отношений всеобъемлющего партнерства
12:22  Запрет на ношение никабов: Казахстан присоединился к Киргизии, Таджикистану и Узбекистану
12:15  В Узбекистане вводят уголовную ответственность за незаконное религиозное обучение детей
12:01  В Казахстане Антикор присоединили к КНБ. Коррупция стала угрозой национальной безопасности
03:50  Геостратег: О воспитании русофильских элит
03:21  Стала известна причина отсутствия Узбекистана на Кубке мира в Казахстане
02:23  Кыргызстан приступил к строительству ж/д из Китая в Узбекистан
02:18  Ракеты по Термезу и теракты в Кабуле. Узбекистанца осудили на 16 лет за терроризм
01:48  Что запрещено в Афганистане, и как туда попасть туристу
00:05  ВС РФ форсировали Волчью и завязали бои за южную часть Волчанска – итоговая сводка Readovka за 1 июля
Вторник, 01.07.2025
20:01  Миру не хватает геев с атомной бомбой, - Петр Акопов
19:06  Военное обозрение: Всадники Апокалипсиса из Баку
17:00  Право сильного: международная система безопасности – в кризисе, - Николай Кузьмин
16:17  В Афганистане после уничтожения посевов опия начало расти употребление героина
16:09  Учебник по кибербезопасности. В Монголии издана книга "Тайная разведка Чингис хана"
15:41  Министром транспорта Казахстана назначен возглавлявший КТЖ Нурлан Сауранбаев
12:27  В Самарканде стало на две туристические деревни больше
12:25  Казахстан потребовал от Shell и Eni вернуть контроль над заводом на Карачаганаке
02:23  Как после разгрома Германии японцы "искали дружбу" с СССР и пытались использовать Сталина для перемирия с США, - Анатолий Кошкин
00:34  Президент Туркменистана провел рабочее совещание по сельскому хозяйству
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Россия отказывается от захвата территорий: Зеленский победил русские дроны, - Кирилл Стрельников
12:46 06.07.2025

Россия отказывается от захвата территорий: Зеленский победил русские дроны

Кирилл Стрельников
06.07.2025

Как пророчески писал ветхозаветный Екклезиаст, "всему свое время, и время всякой вещи под небом. Время разбрасывать камни, и время собирать камни; время сеять террор, и время собирать герани".

Было время, когда киевские шакалы и их европейские дружки чуть ли не через день заявляли, что необходимо наращивать удары (включая террористические) по территории России, чтобы "все россияне умылись кровью", а картиной с горящим Кремлем в кабинете Зеленского восторгались макроны и сталмеры, от избытка чувств вытирая носы салфетками.

Но когда зарево поднялось почти над всей Украиной, а дымом почему-то заволокло Киев, от поднявшегося визга начали лопаться триплексы на оставшихся украинских "Абрамсах". Несмотря на то, что русская армия бьет исключительно по военным и стратегическим целям, вслед за последними массированными ударами в заголовках западных СМИ синхронно начала отрабатываться тема "российского террора": тут и "Террор как стратегия", и "Цель России - нарастить террор", "Война на Украине становится все более смертоносной для мирных жителей" и так далее.

Впрочем, это просто-напросто означает, что мы нащупали эффективную и чрезвычайно болезненную для киевского режима стратегию и тактику, против которой у него нет ответа.

Многие украинские и западные источники траурно отмечают, что российские вооруженные силы не просто в разы нарастили масштабы ударов беспилотниками и ракетами, а стали это делать с неумолимой настойчивостью, последовательностью и эффективностью. Атаки теперь проводятся днем и ночью, без перерывов на сон и сало, изматывая украинскую ПВО и разматывая все то, что эта ПВО в теории должна защищать. Модифицированные и усиленные русские дроны теперь идут большими волнами по несколько сотен штук за раз, причем летят они быстро и на большой высоте, а после этого пикируют на цель. Из-за этого теряет смысл "малая ПВО", то есть всякие пулемето-тачанки, и противник вынужден расходовать сверхдорогие западные ракеты-перехватчики, буквально вытаскивая их из горла Израиля. Заходя на боевой курс, "Герани" теперь работают "волчьими стаями", то есть с разных направлений и практически одновременно. Чтобы этот праздник запомнился надолго, наши дроны координируются с крылатыми и баллистическими ракетами, и мазурка переходит в веселый гопак. И наоборот: сначала идут "Герани", потом ракеты, потом опять "Герани" - и так по кругу цыганочкой с выходом. А чтобы этот праздник запомнился надолго, к выступлению "Гераней" теперь присоединяются дешевые ложные мишени "Пародия", которых в залпе может быть до 40 процентов. Все это быстро обнуляет боекомплект и сводит западные системы ПВО с ума, а украинские объекты сводит с карты.

Мало того, по свидетельствам западных источников, такие заходы на одни и те же объекты повторяются несколько раз, что сводит на нет лихорадочные попытки что-то восстановить. По свидетельству представителей украинских спасательных служб, "Россия меняет тактику массированных атак на Украину, спасательные работы становятся все сложнее".

Кроме того, "Герани" распробовали на вкус украинские НПС и базы ГСМ. Под раздачу в последнее время уже попали Дрогобычский НПЗ (Львовская область), Кременчугский НПЗ, Чугуевский завод, а также целый ряд нефтебаз в очень безопасном тылу и на маршрутах подвоза топлива с территории Румынии и Польши. Непрекращающиеся удары не дают ВСУ аккумулировать оперативный резерв ГСМ, что парализует логистику и лишает украинские войска маневра и возможности быстро перебросить резервы на угрожающие направления. А это означает, что если аппетит российских дронов к бензину, керосину и прочей солярке будет только возрастать, то укрофронт может громко лопнуть в самом неожиданном месте.

Однако, по версии киевских клоунов, все это ерунда и враки, а с ПВО у них все тип-топ. На днях Зеленский заявил, что у ВСУ появились чудо-перехватчики дронов, которые "хорошо себя показали" при массовой "цветочной" атаке по Киеву, при этом "большинство целей было сбито". The New York Times не дает ему соврать: по данным, полученным изданием от ВВС Украины, "сбивается и подавляется 90 процентов российских дронов". Такую же радужную картину рисует и американский Институт изучения войны (ISW). Тут все четко, ясно и позорно для Путина, готовьте счеты: по их стопроцентным данным, во время атаки в ночь с 3 на 4 июля русские запустили "330 дронов Shahed и 209 дронов типа Shahed и других имитаторов", из которых "украинские силы сбили 268 дронов, а 208 дронов были "потеряны" или подавлены средствами украинской РЭБ". В итоге попали всего по восьми целям. И вообще, как заявил террорист Буданов, "Россия же не может запускать по 500 дронов каждый день". Шах и мат, валенки.

Тем не менее подобный оптимизм сохраняют не все.

Намедни американское издание The Wall Street Journal закупило пару тонн соли для украинских ран и вышло с любопытным материалом, согласно которому Москву полностью устраивает, как Киев сбивает 1000 процентов их дронов и ракет, и она собирается устроить веселое пионерское "лето беспрерывных атак по Украине" на фоне сокращения военной помощи США.

Но пионерские зорьки по всей Украине, по мнению экспертов издания, не основное: "Захват территорий - не главная цель Путина на данном этапе. Его задача - истощить силы Украины, уничтожить вооружение и подорвать моральное состояние как населения, так и западных союзников. […] Стратегия Путина - сломить способность и волю Украины к сопротивлению, усиливая давление как на армию, так и на гражданское население. Последние события укрепляют уверенность Москвы в том, что она сможет измотать Украину и ее союзников в войне на истощение. Украина будет вынуждена экономить ресурсы, и это, скорее всего, ускорит продвижение России на фронте".

К похожему выводу приходит американский мозговой центр Atlantic Council, согласно которому "цель Кремля - сделать жизнь украинских граждан невыносимой и усилить давление на политическое руководство страны, чтобы добиться капитуляции Киева", а часики тикают все сильнее, потому что "все более смертоносная кампания России с применением дронов оказывает деморализующее воздействие на население по всей Украине". Как пишут дипстейтовские боевые листки, "Кремль переходит к психологической войне, пытаясь сломить украинское сопротивление". Глубже всех попытался копнуть мозговой центр CSIS: "Шахед" - это не просто дрон, это инструмент принуждения в более широкой стратегии наказания, направленной на истощение решимости Украины и проверку пределов западной поддержки. Это медленное истирание, война на износ и волю".

Общий вывод: российская армия сместила фокус с захвата территорий на рутинное - каждодневное и каждоночное - перемалывание украинской обороны и инфраструктуры с нанесением максимального и в итоге невосполнимого ущерба. Рано или поздно - скорее, рано - такая неголливудская, но рабочая стратегия приведет к каскадному обрушению всей доминошной рыбы, голова которой уже давно гниет в Киеве.

И тогда территории не нужно будет захватывать, потому что оборонять их будет нечем и некому.

Источник - РИА Новости
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1751795160


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Спикер Сената встретился с жителями Жамбылской области
- Олжас Бектенов обсудил с главой "Хунань Цзюньсинь Хуаньбао" Дай Даого перспективы сотрудничества в сфере "зеленой" энергетики
- Государственный советник провел республиканское рабочее совещание по вопросам укрепления межэтнического согласия
- Кадровые перестановки
- Неиспользованные нацкомпаниями средства будут возвращать в бюджет в конце года
- Прокуратура Алматы вернула в государственную собственность 100% акций АО "Баспалар үйі" стоимостью 2,6 млрд тенге
- Экс-главу "Казселезащиты" осудили на 12 лет лишения свободы
- Рабочий график главы государства
- Сборник аналитических материалов по социально-экономическому развитию страны представили выпускники Школы аналитики при Сенате
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  