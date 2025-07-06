 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 06.07.2025
23:32  Китай намерен продемонстрировать силу. На параде в Пекине 3 сентября
22:25  Афганистан может стать одним из бенефициаров транспортных проектов, - Виктория Панфилова
16:36  Восстание на "Потемкине": как японские деньги подожгли Черное море (история), - Станислав Смирнов
14:47  МК: Затулин раскрыл суть игры Алиева и Пашиняна против интересов РФ
12:46  Россия отказывается от захвата территорий: Зеленский победил русские дроны, - Кирилл Стрельников
10:16  Известия: Основные мифы о 5G
01:33  Bloomberg: ОПЕК+ резко увеличит добычу нефти в августе, цены могут опуститься ниже $60 за бочку
Суббота, 05.07.2025
22:36  Readovka: Хронология событий российско-азербайджанской напряженности: законные действия против мести за "своих"
20:20  Съезд КПРФ признал доклад Хрущева о культе личности Сталина ошибочным
13:02  The Sun: в космосе обнаружен российский спутник-убийца, который следит за американским спутником-шпионом
12:41  Ирано-израильская война: Демонстрация возможности превратили весь мир в паноптикум, - Олег Яновский
03:10  Китай заявил ЕС, что не может позволить России проиграть в войне на Украине, - SCMP
01:32  Первенство России в поставках нефти в Индию – заслуженный итог сотрудничества, - Лев Клементьев
00:05  ВС РФ начали наступление на Великий Бурлук – итоговая сводка Readovka за 4 июля
Пятница, 04.07.2025
20:16  Ирано-иракская война (перевод), - П.В.Густерин
18:37  МК: Западные аналитики оценили изменения возраста выхода на пенсию в мире
15:00  В Казахстане на традиционной сельхозвыставке выберут Быка №1. Победитель получит трактор
14:45  Россия готова присоединиться к энергосистеме Центральной Азии
13:04  Духовное управление мусульман Казахстана: Заявление относительно полного закрытия лица
12:27  Война. Без фейков: Русская армия освобождает украинцев от мобилизации (видео)
03:10  Синьхуа: Си Цзиньпин отстаивает интересы Глобального Юга
03:00  Podrobno.uz: О детективной истории похищении главы Anorbank в Париже
02:25  Путин: традиционную большую семью нужно сделать модным трендом в России
01:17  С начала 2025 года через ж/д КПП Хоргос прошло более 5 000 поездов Китай-Европа /Центральная Азия/
00:20  Казахстан-Россия. Абайская и Омская области договорились о совместном использовании реки Иртыш
00:05  ВС РФ освободили крупное село Юнаковка на Сумском направлении – итоговая сводка Readovka за 3 июля
Четверг, 03.07.2025
23:15  Россия официально признала Исламский Эмират Афганистан
22:58  Британский "крот" в МАГАТЭ, - Владимир Малышев
20:15  На фестивале "Плов Самарканда" лучшие повара приготовят 7 тонн плова
17:36  СП: Стук ботинка по трибуне ООН - почему он так приятен нашему уху
17:29  В Киргизии ожидаются досрочные парламентские выборы, - Виктория Панфилова
17:28  Исламский режим и национальная идея в Иране
12:41  История казахского протеста, которого… не было, - Данияр Ашимбаев
12:33  Тень диаспоры. Главный страх азербайджанского режима, - Ермек Ниязов
06:45  Свой 80-летний юбилей ООН встречает в состоянии полного паралича, - Валентин Катасонов
06:28  Туркменские преподаватели получили 300 сертификатов по русскому языку и 14 по английскому
06:18  В правительстве Кыргызстана поздравили кинорежиссера Арыма Кубата с главным призом на Шанхайском кинофестивале
06:08  В Казахстан заходит индийская медицина. Не курсы по чакрам и занятия йогой, а настоящий госпиталь...
05:56  Заменят ли в России корейцы среднеазиатских мигрантов? - Александр Шустов
00:27  Цифровая депривация: когда Wi-Fi пропадает, а жизнь появляется, - Асель Аукешева
00:05  ВС РФ пробили оборону ВСУ по реке Казенный Торец – итоговая сводка Readovka за 2 июля
Среда, 02.07.2025
23:17  Финансовая повседневность в Узбекистане: банкомат уже не редкость, но еще не все понимают, как им пользоваться или зачем
21:30  Суверенная экономика: Финансовый конгресс Банка России превратился в поле сражения между регулятором и банкстерами
15:31  Британия кончилась. Этнические банды превратили британское общество в свою вотчину, - Олег Розанов
14:53  В садах Шалимара: Путевые заметки из Ирана и Пакистана к последним событиям в регионе
12:38  Монголия накормит Узбекистан мясом - прямой результат установления отношений всеобъемлющего партнерства
12:22  Запрет на ношение никабов: Казахстан присоединился к Киргизии, Таджикистану и Узбекистану
12:15  В Узбекистане вводят уголовную ответственность за незаконное религиозное обучение детей
12:01  В Казахстане Антикор присоединили к КНБ. Коррупция стала угрозой национальной безопасности
03:50  Геостратег: О воспитании русофильских элит
03:21  Стала известна причина отсутствия Узбекистана на Кубке мира в Казахстане
02:23  Кыргызстан приступил к строительству ж/д из Китая в Узбекистан
02:18  Ракеты по Термезу и теракты в Кабуле. Узбекистанца осудили на 16 лет за терроризм
01:48  Что запрещено в Афганистане, и как туда попасть туристу
00:05  ВС РФ форсировали Волчью и завязали бои за южную часть Волчанска – итоговая сводка Readovka за 1 июля
Вторник, 01.07.2025
20:01  Миру не хватает геев с атомной бомбой, - Петр Акопов
19:06  Военное обозрение: Всадники Апокалипсиса из Баку
17:00  Право сильного: международная система безопасности – в кризисе, - Николай Кузьмин
16:17  В Афганистане после уничтожения посевов опия начало расти употребление героина
16:09  Учебник по кибербезопасности. В Монголии издана книга "Тайная разведка Чингис хана"
15:41  Министром транспорта Казахстана назначен возглавлявший КТЖ Нурлан Сауранбаев
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Афганистан может стать одним из бенефициаров транспортных проектов, - Виктория Панфилова
22:25 06.07.2025

Из-за нестабильности в Иране дороги пойдут через Афганистан
Кабул может стать одним из бенефициаров транспортных проектов

Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"
06.07.2025

17-й саммит Организации экономического сотрудничества (ОЭС), состоявшийся в столице Карабахского района Азербайджана Ханкенди под девизом "Непрерывное региональное экономическое сотрудничество: превращение трудностей в возможности", стал площадкой для обсуждения ключевых вопросов регионального сотрудничества. Участие лидеров 10 государств – Турции, Ирана, Пакистана, Киргизии Таджикистана, Узбекистана и Афганистана – подтвердило стремление к укреплению региональной стабильности и взаимовыгодному сотрудничеству, основанному на масштабных инфраструктурных проектах.

Участники заседания особое внимание уделили значению транспортных коридоров, таких как Баку–Тбилиси–Карс и Транскаспийский международный транспортный маршрут, подчеркивая их роль не только как важнейших торговых артерий, но и как ключевых элементов обеспечения региональной безопасности. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев заявил о необходимости развития альтернативных транспортных маршрутов в свете текущей сложной геополитической ситуации.

Недавние удары по иранским ядерным объектам поставили под угрозу не только Тегеран, но и критически важные экономические интересы всей Центральной Азии. Поскольку Иран в последние годы являлся ключевым партнером для стран региона, не имеющих выхода к морю, обеспечивая доступ к мировым рынкам и крупным транспортным коридорам, возникновение угроз для Ирана ставит под вопрос реализацию многих амбициозных транспортных проектов.

В связи с этим президент Мирзиеев подчеркнул значимость запуска строительства проекта железной дороги Китай–Киргизия–Узбекистан, отметив, что "в перспективе эта магистраль будет интегрирована с Трансафганским коридором, что обеспечит эффективное соединение транзитных сетей обширного региона".

Как ускорить реализацию Трансафганского проекта, Шавкат Мирзиеев обсудил с исполняющим обязанности заместителя премьер-министра Афганистана по экономическим вопросам Муллой Абдул Гани Барадаром.

Президент Мирзиеев подчеркнул, что Узбекистан продвигает объективную информацию о ситуации в Афганистане на международных площадках, включая ООН. Он подтвердил готовность инвестировать в афганскую экономику – в частности, в железную дорогу Мазари-Шариф–Герат–Кандагар, а также создание текстильных и цементных заводов, переработку соли, развитие цифрового управления. Об этом сообщила пресс-служба узбекского лидера.

Специалисты отмечают, что Трансафганский коридор сократит время доставки грузов между странами Центральной и Южной Азии почти в 10 раз, одновременно снизив стоимость перевозок. Поэтому в его развитии заинтересованы многие страны.

Так, премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов подтвердил намерение своей страны инвестировать в строительство участка железной дороги Тургунди–Герат Трансафганского коридора и создание транспортно-логистического центра в Герате. Этот проект имеет стратегическое значение для Казахстана, способствуя расширению региональной транзитной инфраструктуры, укреплению транспортно-логистических связей между Центральной и Южной Азией и обеспечению доступа к портам Индийского океана. "Афганистан является мостом между Центральной и Южной Азией. Новый маршрут станет важным импульсом для экономического развития всего региона", – подчеркнул Бектенов.

Хотя точная сумма казахстанских инвестиций пока не называется, ранее афганское правительство сообщало о готовности Астаны вложить в проект 500 млн долл. Параллельно со строительством железной дороги Казахстан планирует прокладку оптоволоконного кабеля для высокоскоростного интернета.

Реализация проекта, по оценкам экспертов, потребует не менее 7 млрд долл. Среди потенциальных инвесторов – Россия, заинтересованная в расширении своих транзитных возможностей через Афганистан, выгодное географическое положение которого делает его потенциальным бенефициаром Международного транспортного коридора (МТК) "Север–Юг". Переговоры с афганским правительством по этому вопросу ведутся уже несколько лет. Вице-премьер РФ Алексей Оверчук, отмечая перспективы трансафганского маршрута, говорил о возможности прокладки двух железнодорожных линий – Западной и Восточной, подчеркнув совместную работу Минтранса России и коллег из центральноазиатских стран над этим проектом. Вице-премьер также указал на принятие афганской стороной российского стандарта ширины колеи.

Присутствующие на саммите ОЭС афганские представители призвали участников мероприятия инвестировать в проект и официально признать легитимность нынешнего правительства, сформированного движением "Талибан" (внесено в список террористических в 2003 году, а 2025 году Верховным судом РФ запрет деятельности движения приостановлен), как это сделала Россия. Напомним, 3 июля 2025 года Россия первой в мире официально признала Исламский Эмират Афганистан). Соответствующее решение подписал президент Владимир Путин. Ранее Китай, Казахстан и Узбекистан открыли у себя посольства Исламского Эмирата Афганистана, что приближает эти государства к дипломатическому признанию исламистского правительства.

Возможно, к этому списку присоединится и Азербайджан. В частности, премьер-министр Али Асадов обсудил с Барадаром развитие еще одного торгово-транспортного проекта Лазуритового коридора, соединяющего Турцию, Грузию, Азербайджан, Туркменистан и Афганистан.

Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов также переговорил с Муллой Гани Барадаром, сообщило туркменское агентство Orient. В ходе встречи особое внимание было уделено энергетическому и транспортно-коммуникационному взаимодействию. В частности, были затронуты вопросы строительства транснационального газопровода Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия (ТАПИ), линий электропередачи и оптико-волоконной связи по маршруту Туркменистан–Афганистан–Пакистан (ТАП).

По мнению азербайджанского политолога Турала Исмайылова, саммит ОЭС в Ханкенди обозначил не только экономическую, но и политическую конфигурацию региона. По его словам, документы, подписанные на саммите, и выступления лидеров государств подчеркнули роль Южного Кавказа и Центральной Азии: они выступают как важный транзитный маршрут, источник энергоресурсов и площадка для экономической трансформации. Участие лидеров Турции, Ирана, Пакистана, Казахстана, Киргизии, Туркменистана, Таджикистана, Узбекистана и Афганистана укрепило позиции ОЭС как гаранта стабильности в регионе.

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1751829900


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Спикер Сената встретился с жителями Жамбылской области
- Олжас Бектенов обсудил с главой "Хунань Цзюньсинь Хуаньбао" Дай Даого перспективы сотрудничества в сфере "зеленой" энергетики
- Государственный советник провел республиканское рабочее совещание по вопросам укрепления межэтнического согласия
- Кадровые перестановки
- Неиспользованные нацкомпаниями средства будут возвращать в бюджет в конце года
- Прокуратура Алматы вернула в государственную собственность 100% акций АО "Баспалар үйі" стоимостью 2,6 млрд тенге
- Экс-главу "Казселезащиты" осудили на 12 лет лишения свободы
- Рабочий график главы государства
- Сборник аналитических материалов по социально-экономическому развитию страны представили выпускники Школы аналитики при Сенате
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  