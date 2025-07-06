Китай намерен продемонстрировать силу. На параде в Пекине 3 сентября

23:32 06.07.2025

Китай намерен продемонстрировать силу. Пока только на параде в Пекине 3 сентября



Азат Рахманов

автор издания Украина.ру

06.07.2025



3 сентября Пекин станет ареной демонстрации военной мощи – на площади Тяньаньмэнь запланирован масштабный парад в честь 80-й годовщины окончания Второй мировой войны. Грандиозность мероприятия уже привлекла внимание военных специалистов и политических деятелей по всему миру.



Парад 3 сентября этого года станет первым широкомасштабным событием за последние шесть лет, после проведенного в 2019 году парада, посвященного 70-летию образования КНР. Но с тех пор геополитическая обстановка претерпела кардинальные изменения, что и вызвало определенные изменения во внешней политике страны: нет сомнений в том, что за слабой публичной риторикой китайских дипломатов скрываются другие реалии.



3 сентября народный Китай будет стремится продемонстрировать свою готовность к любым вызовам – в военной, технологической и геополитической сферах в случае, если конфликта не удастся избежать политическим путем.



Вооружение будущего – уже в настоящем?



Согласно заявлениям МО КНР, на параде будет представлена исключительно техника, уже находящаяся на вооружении НОАК. Экспериментальные образцы и прототипы в этот раз не будут представлены на всеобщее обозрение. Однако китайские аналитики не исключают, что в случае эскалации напряженности, а до парада еще как-никак почти два месяца, новые разработки могут быть продемонстрированы не на параде, а непосредственно в боевых условиях.



Тем не менее, можно предположить, что зрители увидят современную технику: основной боевой танк четвертого поколения, улучшенную версию танка Тип 99 (ZTZ-99), современные боевые машины пехоты, а также новые модификации самоходной артиллерии и мобильных зенитно-ракетных комплексов.



Как отмечают специалисты, особый интерес могут представить следующие возможные новинки:

- Мобильный вариант противоракетной системы HQ-19;

- Новые системы ПВО малой дальности и усовершенствованные 625-мм;

- Зенитные ракетно-артиллерийские комплексы;

- Гиперзвуковая ракета наземного базирования средней и большой дальности;

- Новый гиперзвуковой противокорабельный комплекс морского базирования;

- Модернизированная МБР DF-31 с разделяющимися головными частями.



Попытки достичь превосходства в воздухе



Любительские видеозаписи из китнета позволяют предположить, что воздушная часть парада может стать самой масштабной в истории КНР. Ожидается участие истребителей пятого поколения, включая малозаметный J-35 и новейший самолет дальнего радиолокационного обнаружения KJ-600.



Также ожидается появление "старых знакомых" в новых модификациях. Например, стратегический бомбардировщик H-6N, вероятно, продемонстрирует возможность нести тяжелые ракеты, возможно, специально установленные под фюзеляжем для парада. Но при всей как бы открытости китайский источников, вопрос о том, насколько далеко китайские военные готовы показать новейшее вооружение, все-таки остается открытым. В 2019 году мир был удивлен гиперзвуковой ракетой "Дунфэн-17" (DF-17). Но с 2019 года прошли большие изменения, захотят ли китайские военные демонстрировать аналогичные "технические сюрпризы" исходя из того, как поменялся мир после февраля 2022 года, - все это остается под вопросом.



Помимо ожидаемых новинок, китайские аналитики обсуждают четыре потенциальные "темные лошадки", которые могут стать главными сенсациями парада:



Беспилотные системы и средства борьбы с дронами



Дроны и барражирующие боеприпасы кардинально изменили характер современных конфликтов. Китайские конструкторы активно разрабатывает доступные, но эффективные средства ПВО против дронов, включая компактные РЛС для установки на бронетехнику и фазированные антенные решетки для машин управления.



Эти системы обеспечивают защиту от воздушных угроз и позволяют координировать действия массового пролета беспилотников в рамках единой сети. Благодаря искусственному интеллекту, дроны смогут действовать автономно, что косвенно указывает на планы китайский военных в области массового применения беспилотных вооружений.



Несмотря на то, что командные системы могут остаться за кадром, высока вероятность демонстрации мобильных лазеров, микроволнового оружия, средств ПВО малой дальности и радиоэлектронной борьбы. Также возможно появление новых барражирующих боеприпасов, запускаемых с БМП или танков.



По информации из экспертных источников, китайские военные разрабатывают аналог модернизированной ракеты "Красная стрела-10" с увеличенной дальностью и точностью, что является значительным шагом к новому типу сухопутных операций, где противник уничтожается за долго до того, как станет виден.



Прорыв в стратегических ПВО



Пока не известно, представит ли Китай зенитный перехватчик, превосходящий HQ-19 и сопоставимый с американским Ground-Based Interceptor (GBI). Несмотря на успешные испытания по уничтожению спутников, публичной демонстрации подобных систем еще не было. Впрочем, судя по публикациям блоггеров, специализирующихся на оружейной тематике, такая система, способная перехватывать цели на средней траектории и даже поражать спутники, может стать ключевым элементом стратегической обороны, продемонстрированной на параде.



Межконтинентальная ракета нового поколения



Уже сейчас активно обсуждается информация о возможной демонстрации шахтной МБР на твердом топливе. С дальностью до 16 000 км и возможностью нести несколько боеголовок с индивидуальным наведением (MIRV), такая ракета способна наносить удары через Южный полюс, в обход американских систем обнаружения. Поэтому, учитывая стратегическую важность подобного вооружения, показ этой ракеты на параде маловероятен.



Совместный полет дронов и пилотируемой авиации



На параде 2019 года беспилотники GJ-11 и WZ-8 были представлены только на платформах из-за технических ограничений. Сегодня ситуация изменилась и несмотря на риски, сама возможность подобного полета добавляет интриги. Сообщается, что GJ-11 уже способен летать в одном строю с пилотируемыми аппаратами. Если такой полет состоится, это станет историческим прецедентом и демонстрацией лидерства китайских специалистов в области беспилотных технологий.



Системная война



Параллельно с модернизацией техники, китайские военные все чаще говорят о "системной войне". Этот термин отражает глубокую перестройку военной доктрины КНР.



Как пишут в китайских источниках, вопреки распространенным мифам, "война беспилотников" – это не просто атаки на танки с помощью ноутбуков в руках дроноводов. Это комплексная система, включающая искусственный интеллект, надежные каналы связи, сенсоры, обученные расчеты и автоматизированное управление боем.



Пекин внимательно изучает попытки США внедрить подобные подходы, от провального проекта Future Combat Systemsдо отмены легкого танка M10 Booker. Однако именно США остаются единственной страной, способной на полномасштабную "системную войну" в глобальном масштабе. Поэтому, нет сомнений в том, что китайские военные разрабатывают собственную концепцию, как ответ на существующие угрозы и как видение будущей войны. Поэтому, парад 3 сентября станет демонстрацией силы НОАК и сигналом о том, что в нынешней напряженной мировой ситуации народный Китай предлагает собственное видение стратегической определенности.