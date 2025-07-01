Русская армия играет на недостатке мобильных ресурсов ВСУ и идет вперед - итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю

00:05 07.07.2025 ВС РФ обыгрывают врага на его дефиците резервов и бьют там, где тонко – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю



Дарья Продина, Михаил Пшеничников



СВО



Уходящая неделя ознаменовалась открытием нового участка фронта на Харьковском направлении, если ВС РФ здесь повезет, то всей ОТГ ВСУ "Харьков" конец. Воспользовавшись разбросом резервов ВСУ, наше командование провернуло дерзкую операцию на Запорожском направлении. На Сумщине мы решили пойти другим путем, не в лоб вражескому эшелону, а хитрее. А пока происходили эти события, ВКС РФ наконец опробовали новую тактику ударов по таким злачным местам, как городские ТЦК в тыловых районах.



Сумское направление







После долгих боев нашим войскам удалось выбить противника из Юнаковки и открыть дорогу к поселку Марьино. ВСУ так и не удалось "наскоками" из района села Хотень овладеть Алексеевкой. Однако командование ВС РФ решило все же временно отказаться от плана ударом в лоб расколоть второй позиционный эшелон противника, пролегающего в полосе от Хотени вплоть до Марьино. Не стоит думать, что действия ВСУ принудили русскую армию менять планы – сложившаяся обстановка потребовала смены подхода от обеих сторон. Неприятель, осознав тщетность дальнейшего давления на Теткино Курской области и конкретную угрозу расчленения своей обороны на участке между Хотенью и Писаревкой, отвел оттуда большую часть выделенных сил, чтобы спасти весь участок.



Русская армия, отказавшись от нажима на западное крыло обороны ВСУ в Сумской области, выбрала себе для работы восточное. Наши морпехи здесь могут действовать в близком контакте со своими товарищами, ранее зачистившими от противника лесополосы у урочища Садки и к северу от него. Само Марьино – это край восточного фланга статичной оборонительной полосы ВСУ, и за ней неприятель так и не успел построить полевых фортификаций благодаря постоянным атакам дронщиков ВС РФ. Таким образом, с утратой Марьино ВСУ получат угрозу захода наших соединений в тыл своему оборонительному эшелону. А далее лежат громадные лесные массивы, где противнику придется парировать действия русских войск в рамках концепции маневренной обороны, причем сугубо пехотными подразделениями. В дремучих лесах техника может применяться лишь крайне ограниченно ввиду отсутствия системы дорог, малочисленности пролесков и изобилия заболоченных участков. И в этих условиях побеждает самая обученная и опытная пехота.



Харьковское направление (Волчанский сектор)



На уходящей неделе ВС РФ вновь активизировались в Волчанске и сумели вернуть контроль над большей частью города. Теперь, когда фронт прочно прошел по руслу реки, настало время командованию ВС РФ выбирать, каким образом будет решаться вопрос с остальной частью Волчанска. Еще порядка года назад, когда была начата операция по освобождению города, русская армия выказывала интерес атаковать южную часть не через главный здесь мост, а через восточные районы, где расположены городская ТЭЦ, элеватор, хлебокомбинат и местная железнодорожная станция. Этот район Волчанска, даже несмотря на сильные разрушения, все еще может дать укрытие личному составу и использоваться как устойчивый плацдарм за рекой.



Когда ВС РФ заходили туда год назад, неприятелю удалось организовать оборону и русским штурмовикам пришлось вернуться на исходные позиции. Но теперь состав ОТГ "Харьков" ВСУ стал на порядок слабее, так как она уже давно используется как донор сил сначала для вторжения в Курскую область, а потом для "тушения пожаров" в районе Купянска. Используя данный фактор истощения, русская армия имеет отличную возможность реализовать старую задумку. Наши передовые подразделения форсировали Волчью со стороны села Гатище и с ходу сумели зацепиться за техпостройки 2 комбинатов. Противник хоть и оказывает сопротивление, но признаков того, что он в состоянии снова, как год назад, напрячься и восстановить фронт, не наблюдается. При этом русские части в условиях полного доминирования на северном берегу Волчьей могут навязать украинским визави бои еще за один участок за рекой, тем самым обеспечив тотальный коллапс. Подразделения противника в этой местности вынуждены полагаться только на самих себя, командование незалежной не может оголять фронт в другом месте, приходя кому-то на подмогу.



Харьковское направление (Велико-Бурлукский участок)



Но куда более перспективные события произошли на этой неделе в другой части Харьковщины. ВС РФ открыли наконец долгожданный и необходимый сектор боевых действий, нацеленный на главную базу снабжения частей ВСУ как на Харьковском, так и на Купянском направлениях. Из него наши явно намерены нанести смертельный удар ОТГ "Харьков" и обвалить украинский фронт севернее Купянска. Сделать это как раз помогают возобновившиеся бои в Волчанске, которые прочно отвлекают хилые резервы ВСУ от своевременного парирования новой угрозы. Кроме того, непосредственная угроза в районе Купянска не позволяет украинскому командованию выделять сколько-нибудь значительные силы на прикрытие главной точки участка – села Великий Бурлук. И в отличие от других крупных участков здесь у ВСУ нет сформированной на костяке группировки войск, которая освоилась на местности и которую надо периодически поддерживать новыми вливаниями состава.



Таким образом, на фоне всех перечисленных факторов, наши войска на этой неделе заняли приграничное село Меловое для развертывания наступления через полосу сел Ольховатка – Хатнее – Григоровка. Но несмотря на острейший дефицит сил, у ВСУ в районе Великого Бурлука имеется развитая сеть полевых фортификаций. Она строилась в разные периоды времени, начиная с весны 2023 года вплоть до сегодняшнего дня, и представляет из себя как сеть опорных пунктов для подразделений разного уровня (взвод, рота), так и сплошные полосы обороны на разном удалении от Великого Бурлука и других сел. Грубо говоря, оборона на этом участке у ВСУ готова давно, но, как сказано выше, дефицит сил может похоронить все прежде затраченные усилия и средства на фортификацию. Какие бы не были мощные и гениальные с тактической и инженерной точки зрения укрепления, если их некому занять, от них нет никакого толку.



Запорожское направление



Ухудшение обстановки для ВСУ в последнее время на Покровском, Константиновском, Купянском и Сумском направлениях привело к тому, что силы с ранее пребывавших в оперативной паузе участков начали собираться для усиления активных секторов. Так случилось и с Запорожским направлением, где недавно удалось остановить наступление ВС РФ на линии Степовое – Малые Щербаки – Щербаки, и откуда, сочтя это необходимым и допустимым, сняли 48-ю ОАБр и ряд других подразделений. А русское командование решило этим воспользоваться, и подразделения 58-й гвардейской общевойсковой армии, вооружившись дерзким планом, совершили рывок на крупное село Каменское, где в итоге и закрепились в северной его части. Надо отметить, что реализовано это было по самому неудобному, а потому наименее вероятному в понимании врага маршруту – прямиком через устье речки Янчекрак.



Эффект неожиданности, помноженный на дерзость и скорость, сработал, и теперь достигнутый и развиваемый успех позволит ВС РФ оттянуть на себя крупные силы противника. Одновременно, не давая врагу опомниться после удара врасплох, другие части 58-й армии, двинувшись от Лобкового, зацепились уже за восточные окраины Каменского, а отряды из района Степового пошли еще выше, на перехват путей отхода из Каменского на Степногорск. Не оставлены без внимания и Павловка с Новояковлевкой с примыкающими к ним территориями. В сумме их всех этих маневров, которые враг по малочисленности и медленной реакции не сумел предотвратить, складываются предпосылки к дальнейшему наступлению на Заречное и Камышеваху или же на Юрковку и Таврическое. В обоих вариантах через указанные населенники проходит ключевое шоссе Н-08, соединяющее Орехов со столицей региона Запорожьем. Когда состояние обороны ВСУ здесь станет более проясненным, тогда наше командование и примет решение – разворачивать вектор атаки на Орехов или же пробиваться дальше вглубь.



Покровское направление



А тем временем у Покровско-Мирноградского очага частям 51-й гвардейской общевойсковой армии ВС РФ удалось преодолеть в нескольких местах рубежи обороны ВСУ по реке Казенный Торец севернее Новоэкономического. Русские штурмовики заняли Новоторецкое и вынудили противника оставить село Бойковка. Вместе с этим нашим силам удалось завязать бои и южнее, в Федоровке. ВСУ же продолжают удерживать лишь западную часть населенного пункта, опираясь на группу технических зданий ствола шахты "Краснолиманская". Как показало развитие событий, наши войска заинтересованы в дальнейшей атаке на город Родинское и, если это окажется возможным, еще севернее, на Белицкое.



Однако первостепенное значение имеет именно Родинское. Наверх от Новоторецкого наши вряд ли пойдут – нет нужды, куда важнее блокировать трассу на Доброполье от Покровска и Мирнограда и загнать этот оборонительный район ВСУ в глубокий охват с севера. Кроме того, на противоположном, западном фланге перспективная атака на трассу Е50, связывающую Покровск с Павлоградом со стороны Удачного, приведет противника в положение, в котором он оказался ранее в боях за Селидово. Основные трассы снабжения прекратят свое существование и гарнизону оборонительного района ничего не останется, кроме попыток удрать из захлопывающегося котла.



Не будет преувеличением сказать, что украинские войска, развернутые в Покровско-Мирноградском оборонительном районе, попали в патовую ситуацию. Снимать силы с южных секторов этой местности для спасения северных предместий во главе с Родинским – значит получить непосредственный риск прорыва ВС РФ в городскую агломерацию или того хуже, рассечение оборонительного района надвое. Однако последнее, что может предпринять неприятель, – это выстроить полноценную оборону в полосе Суворово – Родинское – Красный Лиман (село, не путать с одноименным городом), опираясь на терриконы шахт. Однако для этого Генштабу ВСУ придется выделять силы для наполнения позиций из резервов своего непосредственного подчинения. С других участков Покровского и Константиновского направлений изымать войска Киев не может ввиду угрозы обвала фронта.



Отличное нововведение



Уходящая неделя была ознаменована новинкой в меню целей для ударов ВКС РФ по вражеской тыловой инфраструктуре. По многочисленным и многомесячным заявкам украинцев, наконец, под прицельные удары наших "Гераней" стали попадать здания ТЦК. Эффективность этих атак и их положительное влияние на общие результаты налицо – все говорит в пользу продолжения этой практики.



На этой же неделе был нанесен до того действенный удар по Киеву в ответ на очередные террористические налеты, чем впечатлен был весь мир. Столица государства была буквально вся в густом дыму благодаря попаданиям по складам ГСМ и авиабазе в Васильках, где год тому назад Зеленский, чуть не лопаясь от удовольствия, демонстрировал вымоленные F-16. Это дело также надо непременно продолжать.



Вчера, 5 июля, в редакторской колонке Readovka вышел материал о событии уходящей недели – появившаяся напряженность в отношениях России и Азербайджана на фоне массовых задержаний представителей диаспоры. Источник - Readovka

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