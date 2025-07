Bloomberg: Макрон ищет для Украины новый BlackRock

01:19 07.07.2025

Bloomberg: BlackRock приостановила переговоры о финансировании Украины после победы Трампа на выборах

5 июля 2025 г.



Резюме Bloomberg AI:

- Ранее в этом году BlackRock прекратила поиск инвесторов для фонда восстановления Украины из-за отсутствия интереса на фоне возросшей неопределенности относительно будущего Украины.

- Фонд планировалось учредить на конференции по восстановлению Украины в Риме, и первоначальную поддержку ему оказали структуры, поддерживаемые правительствами Германии, Италии и Польши.

- Примечательно, что среди спонсоров фонда не было правительства США, и будущее проекта теперь неопределенно, поскольку Франция работает над предложением о замене фонда.



BlackRock Inc. прекратила поиск инвесторов для финансирования многомиллиардного фонда восстановления Украины в начале этого года после того, как победа Дональда Трампа на выборах привела к разочарованию США в этой восточноевропейской стране, сообщили источники, знакомые с ходом обсуждений.



Фонд, который должен быть представлен на конференции по восстановлению Украины, которая пройдет на следующей неделе в Риме, близок к получению первоначальной поддержки от структур, поддерживаемых правительствами Германии, Италии и Польши, сообщили источники, отказавшиеся назвать свои имена, поскольку обсуждалась конфиденциальная информация.



Однако в январе BlackRock решила приостановить переговоры с институциональными инвесторами из-за отсутствия интереса на фоне возросшей неопределенности относительно будущего Украины.



Дональд Трамп вел свою предвыборную кампанию, обещая немедленно положить конец войне на Украине и организовать мирные переговоры между президентом страны Владимиром Зеленским и его российским коллегой Владимиром Путиным.



С момента своей инаугурации в начале года президент США конфликтовал с обоими лидерами и выдвигал непоследовательные предложения относительно дальнейших действий , одновременно указывая на прекращение военной поддержки Украины со стороны США.



Примечательно, что в декабре среди спонсоров фонда не было правительства США.



Финансирование реконструкции



В прошлом году Филипп Хильдебранд , заместитель председателя BlackRock, который был среди финансистов, возглавлявших обсуждения, заявил, что Фонд развития Украины находится на пути к получению не менее 500 миллионов долларов от стран, банков развития и других поставщиков грантов, а также 2 миллиардов долларов от частных инвесторов .



В то время Хильдебранд сказал, что это может объединить консорциум инвесторов в акционерный капитал и долг, которые могли бы профинансировать не менее 15 миллиардов долларов на восстановительные работы в Украине. Общий счет на восстановление Украины после вторжения России был оценен Всемирным банком и другими в феврале в более чем 500 миллиардов долларов.



Представитель BlackRock заявил, что фирма завершила свою безвозмездную консультативную работу по Фонду развития Украины в 2024 году и в настоящее время не участвует в "каком-либо активном мандате" с украинским правительством. "Единственные разговоры, которые определяют наше принятие решений, - это разговоры с нашими клиентами", - добавил представитель.



По словам некоторых источников, BlackRock собирался представить фонд в Италии во время конференции по восстановлению Украины 10–11 июля, в которой должны были принять участие Джорджия Мелони (Италия) и Зеленский (Украина), хотя точные сроки так и не были обнародованы.



Представители премьер-министра Мелони и министерства иностранных дел не ответили на просьбу прокомментировать ситуацию.



По словам источников, Франция работает над предложением о создании фонда для замены отмененной инициативы BlackRock, но пока неясно, насколько эффективным окажется новый план без поддержки США.



***



На Украине треснула "Черная скала": хозяева мировых денег не видят будущего для Киева

Главные новости недели в разговорах президентов

https://www.mk.ru/



Крупнейшая в мире по размеру активов под управлением (более $11 трлн) транснациональная инвесткомпания BlackRock прекратила поиск инвесторов для финансирования фонда восстановления Украины. США приостановили передачу Киеву оружия. Макрон на всякий случай позвонил Путину. Потом Путин и Трамп рутинно поговорили. Ну, а армия России на этом фоне методично наращивала воздушные удары, выбирая, в том числе, уже и радующие простых украинцев цели.



Как пишет Bloomberg, компания BlackRock прекратила искать инвесторов из-за "возросшей неопределенности вокруг будущего" Украины. Вроде как были желающие вкладываться на 2,5 млрд долларов, но теперь начали сомневаться, что вложения окупятся. Это, скажем так, воодушевляющая версия. Но есть и другая - пессимистическая. BlackRock при Байдене просто изображала заботу об Украине (чтобы быть в тренде), а сейчас смысл в этом пропал - можно не тратиться на имидж и просто продолжать грабить страну. Что, собственно, и происходило - к августу 2023 года примерно 52% земельного фонда Украины стали собственностью транснациональной компании Monsanto, а также компаний Cargill и Dupont. Которые контролирует, надо же, все та же "Черная скала". Пока идут боевые действия, Киев сговорчив на такие сделки, что безусловно выгодно главным мировым "инвесторам". И, значит, им-то прекращение конфликта не нужно.



Тем не менее США вдруг взяли и приостановили поставки вооружений Украине. А потом разыграли это как по нотам. Мол, не Трамп-миротворец такое решение принял, а лично глава Пентагона Хегсет. Вот с него и спрашивайте. И у Трампа не пострадал имидж человека, поддерживающего ценности "цивилизованного мира", и Зеленскому отчетливо просигналили - надо бы быть посговорчивее и послушнее. Собственно, западная пресса так и написала, ссылаясь на украинских чиновников - приостановкой поставок Трамп подталкивает Киев к политическому решению конфликта с Россией.



А Россию - не подталкивает. Нет, на публику он, конечно, выдает западную "базу". Вот, мол, поговорил с Путиным и остался им "недоволен". Не достиг, мол, никакого прогресса по вопросу прекращения огня. Тут интересно посмотреть, как о разговоре двух президентов сообщал Кремль. В этом сообщении "украинский вопрос" упомянут вообще последним, да и то только в том смысле, что Путин подтвердил неизменность позиции России. А большую часть времени президенты беседовали о трамповском "большом прекрасном" законе, обмене кинофильмами и Иране.



Через пару дней после разговора Трамп вообще заявил, что не знает, сможет ли найти решение конфликта. И опять подчеркнул, что "это война Байдена". Очень ему нравится эта фраза - такая палочка-выручалочка, помогающая отстраниться от решения. Учитывая, что давить на Россию он не хочет (новому законопроекту о санкциях не дает ходу, мало того, обсуждается снятие энергетических санкций), отстранение, а точнее сваливание ответственности на Европу, все очевиднее.



Не зря Путин согласился наконец поговорить и с Макроном. Лавров объяснил это тем, что Путин "вежливый человек, дальновидный политик, который никогда в угоду каким-то конъюнктурным идеологическим инстинктам не отказывается от диалога". Не будем придираться к слову "никогда" и уточнять насчет прошедших двух лет и многочисленных попыток Макрона дозвониться. Просто посчитаем, что время пришло поговорить. Вся поддержка Украины теперь сваливается на Европу, а значит, стоит для нее вновь подтвердить позицию России. Что Путин и сделал.



На этом фоне в The Wall Street Journal вышла довольно интересная статья с весьма правдоподобной оценкой ситуации. Мол, Путин готовит "лето беспрерывных атак по Украине" на фоне сокращения военной помощи США. При этом захват территорий - не главная цель на данном этапе. И последние события укрепляют уверенность Москвы в том, что она сможет измотать Украину и ее союзников в войне на истощение. Стратегия России - сломить способность и волю Украины к сопротивлению, усиливая давление как на армию, так и на моральное состояние гражданского населения.



Если верить главе НАТО Рютте, Россия сейчас за три месяца производит больше боеприпасов, чем все страны альянса за год. Так это или нет - доподлинно неизвестно. Может, через пару месяцев Рютте из окна выпрыгнет с криком "русские идут!" - история такие примеры знает. Но вот факт того, что Россия резко нарастила мощность ударов по Украине, остается фактом. Отдельные украинские военачальники прогнозируют, что налеты с использованием до тысячи беспилотников типа "Герань" могут в скором времени стать обыденностью. И это как раз то, о чем пишет The Wall Street Journal.



И еще один интересный момент. Наши стали выбивать "Геранями" украинские ТЦК. Эти цели никогда не были приоритетными, без них было куда бить. А теперь вот - пожалуйста. Три ТЦК за несколько дней. Может, к желаниям простых украинцев прислушались, которых насильно гонят на фронт. Очень это показательно.



Дмитрий Попов