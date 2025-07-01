Почему в мире обострились конфликты, - Виталий Трофимов

12:14 07.07.2025

Почему в мире обострились конфликты

Одно из самых неочевидных, но ожидаемых последствий начала СВО – это начавшаяся в мире рефлексия о границах нынешних государств, которая неожиданно из теоретической плоскости перешла в практическую.



Виталий Трофимов-Трофимов

политический аналитик



В последние полтора года разморозилось почти все, что замораживалось весь XX век: обострение между Индией и Пакистаном, Израилем и Ираном, Китаем и Тайванем, Турцией и курдами, Арменией и Азербайджаном, погромы в Ирландии, беспорядки в Калифорнии. На подходе перекройка границ в Африке, немецкая ирредента, угроза польского и турецкого империализма, а возможно, и новая британская политика уже не просто нео-, а неонеоколониализма. Причина всего этого – несправедливые границы, сформировавшиеся после Первой мировой войны в ходе неполной и незаконченной деколонизации, которые "мировое сообщество", а по сути – коллективный Запад защищал весь XX век.



Границы должны определять историки, а не экономисты



В конце января 2025 года директор Службы внешней разведки России, по совместительству председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин выразил намерение инициировать международное обсуждение вопроса о правах на украинские земли. Его предложение учредить форум с участием историков из России, Польши, Венгрии и Словакии для глубокого анализа предпосылок принадлежности той или иной территории опиралось на простую мысль. Искать геополитическую стабильность надо не в горизонтали экономических интересов, а в вертикали исторических. Одной и той же территорией в разные периоды владели разные государства, но принадлежать эта территория по глобальному закону справедливости должна тому, кто принес на нее мир и процветание, а не конфликты, войны и развитую инфраструктуру хищнической эксплуатации.



Так, конфликт на Украине – результат того, что СССР был разделен по принципу постимперской легитимности, как если бы 15 республик СССР были колониями РСФСР. По факту они таковыми не были: все граждане СССР имели равные гражданские права независимо от республики проживания, 13 из 16 республик – вообще дотационные. Кроме того, в СССР было всего три донора: РСФСР, Белоруссия и Латвия – хотя в империях обычно колонии кормят метрополию, а не наоборот. Разделять СССР правильнее было по принципу сложившихся хозяйственных связей, а не на основании того, что кто-то кому-то когда-то "Крым подарил". Эти хозяйственные связи сложились еще до Первой мировой, их нарушение в ходе административных реформ произошло на протяжении XX века, а закреплено Беловежскими соглашениями. И это несправедливые границы, которые были навязаны и нам, и украинцам.



Другой, куда более печальный пример – Балканы. Югославские конфликты 1990-х годов, включая Косово и референдум в Черногории, – такое же исправление плохо и несправедливо прочерченных границ, образовавшихся после распада Австро-Венгерской и Османской империй, где сиюминутная экономика вмешивалась в более стабильные исторические процессы. И, чтобы правильно их урегулировать, надо смотреть не на свежую хозяйственную карту с нанесенными там значками разведанных природных ресурсов (хотя это тоже очень важно), а на старую имперскую карту, поверх которой сейчас нанесены – грубо и косо – нынешние национальные государства. Если историки не отодвинут от мировой политики глобальный капитал, то и добывать будет некому, нечего и некогда. И целые регионы мира могут утонуть в кровавом исправлении ошибок деколонизации, многим из которых больше сотни лет.



Геополитическая психотерапия



В работе психотерапевта один из методов заключается в том, чтобы вспомнить нанесенную в детстве травму только для того, чтобы ее потом забыть. Но забыть "по всем правилам" – чтобы она больше не доставляла болезненного беспокойства. Именно таким недолеченным беспокойством выглядит большинство размороженных сегодня геополитических конфликтов.



Если бы к такому глобальному психотерапевту пришла Палестина, то она бы вспомнила, что травма ей тоже была нанесена по итогам Первой мировой войны. И нанесена, как и многим, в момент перехода от мира империй к миру наций. Еще не Объединенных наций, еще пока только Лиги наций. Когда резали по живому сложившуюся социальную ткань. Предвидя конец османского владычества над регионом, а также кратковременность и срочность британского мандата на управление Палестиной, Лондон начал массовое, активное и заведомо конфликтное переселение в регион еврейского населения, превратив буквально за 40 лет полностью арабский регион в почти полностью еврейский. В результате – систематический геноцид арабского населения, его неизбежная радикализация, полностью зависимое от западной помощи еврейское государство и неоколониальная американо-британская политика в регионе, который уже не является ничьей колонией.



Следующий клиент психотерапевта – Китай – рассказал бы то же самое. Процветающее государство, которое производило абсолютно любые товары, намного превосходящие по качеству западные, стало объектом колониальной политики европейских держав. В первую очередь Великобритании. Те нашли, что продавать. Опиум. Опиумные войны 1840-1842 и 1856-1860 годов положили начало столетней гражданской войне в Китае, а их итоги легли в основу договоров, по которым Китай лишался крупных территорий в пользу европейских держав. Он к 1949 году преодолел эту несправедливость и выгнал из страны британских, японских и прочих интервентов. Но он все еще находится под прицелом еще одного непотопляемого авианосца неоколониализма – Тайваня.



Какой вывод должны делать лидеры таких стран, как Китай, Иран, Палестина, когда они получают такие вовремя не проработанные "приветы из прошлого"? Если психотерапевт не помогает, надо решать эти проблемы своими силами. Ведь это только у слабых – детские травмы, а у сильных это боевые шрамы.



Где психотерапия, а где и патологоанатомия



Если на Дальнем Востоке речь идет о геополитической психотерапии, то на Ближнем Востоке результатом незаконченной деколонизации, которую весь XX век СССР проводил через Совбез ООН и Комиссию по деколонизации, стала уже откровенная расчлененка.



На Западе всегда находились проектеры, которые игрались с контурными картами, но они стали довольно нахальны и совершенно беспринципны к нулевым годам XXI века. Так, тогда еще госсекретарь США Кондолиза Райс в 2006 году в Тель-Авиве презентовала так называемую "карту Ральфа Петерса", на которой был изображен "Новый Ближний Восток". Азербайджан, удвоивший свои территории за счет Арцаха, Нахичевани и северного Ирана. Рядом крошечная Армения, которая теряет границы с Ираном и вместо одного врага (Турции) получает другого (независимый Курдистан). Рядом два Ирака: старый расчленили на суннитскую и шиитскую части. Йемен становится больше в два раза за счет территорий Саудовской Аравии. А сама Саудовская Аравия лишается огромной части территории, которая становится "Священным мусульманским государством" – чем-то, явно нарисованным на коленке. Такая же нелепица и "Свободный Белуджистан", отрезанный от Ирана. Ничего из этого не было согласовано ни с кем из самих региональных участников и, по сути, представляет новую – но при этом и глубоко старую – проблему колониализма, который возвращается как модный тренд мировой политики.



Обостряется конфликт между старыми колониальными конструкциями и новыми усилиями по деколонизации не только на Ближнем Востоке. Белфастские соглашения 1998 года не положили конец британо-ирландскому конфликту. Выход Великобритании из ЕС, повлекший восстановление таможенных и административных границ как с Великобританией, так и с Ирландией, привел к очередному обострению конфликта между сторонами, который мы наблюдаем прямо сейчас.



Деколонизацию Северной Ирландии до сих пор откладывали под предлогом религиозных различий (мол, в Южной живут католики, а в Северной – протестанты), но очевидно, что религия вносит куда меньше раздора, чем само британское правление. Та же история и с Калифорнией, которая после деколонизации должна либо стать независимой, либо вернуться обратно в состав Мексики.



Обострение конфликтов в этих и других местах во многом обусловлено не какими-то новыми проблемами и не какими-то локальными причинами. Они – последствия распада империй и плохо проведенной на протяжении всего XX века деколонизации, в ходе которой постоянно вмешивались экономические и геополитические интересы. Становится очевидно, что эту проблему не удастся решить "тихо": объединенный Восток и Глобальный Юг должны поставить вопрос о завершении процесса деколонизации, реанимировать почти умершую Комиссию ООН по деколонизации и заменить контурный новодел проектеров другими картами, отражающими концепцию ответственных границ.