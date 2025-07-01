 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 07.07.2025
12:16  ProFinance: Мировая экономика страдает от эффекта Расемона
12:14  Почему в мире обострились конфликты, - Виталий Трофимов
01:19  Bloomberg: Макрон ищет для Украины новый BlackRock
00:05  Русская армия играет на недостатке мобильных ресурсов ВСУ и идет вперед - итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 06.07.2025
23:32  Китай намерен продемонстрировать силу. На параде в Пекине 3 сентября
22:25  Афганистан может стать одним из бенефициаров транспортных проектов, - Виктория Панфилова
16:36  Восстание на "Потемкине": как японские деньги подожгли Черное море (история), - Станислав Смирнов
14:47  МК: Затулин раскрыл суть игры Алиева и Пашиняна против интересов РФ
12:46  Россия отказывается от захвата территорий: Зеленский победил русские дроны, - Кирилл Стрельников
10:16  Известия: Основные мифы о 5G
01:33  Bloomberg: ОПЕК+ резко увеличит добычу нефти в августе, цены могут опуститься ниже $60 за бочку
Суббота, 05.07.2025
22:36  Readovka: Хронология событий российско-азербайджанской напряженности: законные действия против мести за "своих"
20:20  Съезд КПРФ признал доклад Хрущева о культе личности Сталина ошибочным
13:02  The Sun: в космосе обнаружен российский спутник-убийца, который следит за американским спутником-шпионом
12:41  Ирано-израильская война: Демонстрация возможности превратили весь мир в паноптикум, - Олег Яновский
03:10  Китай заявил ЕС, что не может позволить России проиграть в войне на Украине, - SCMP
01:32  Первенство России в поставках нефти в Индию – заслуженный итог сотрудничества, - Лев Клементьев
00:05  ВС РФ начали наступление на Великий Бурлук – итоговая сводка Readovka за 4 июля
Пятница, 04.07.2025
20:16  Ирано-иракская война (перевод), - П.В.Густерин
18:37  МК: Западные аналитики оценили изменения возраста выхода на пенсию в мире
15:00  В Казахстане на традиционной сельхозвыставке выберут Быка №1. Победитель получит трактор
14:45  Россия готова присоединиться к энергосистеме Центральной Азии
13:04  Духовное управление мусульман Казахстана: Заявление относительно полного закрытия лица
12:27  Война. Без фейков: Русская армия освобождает украинцев от мобилизации (видео)
03:10  Синьхуа: Си Цзиньпин отстаивает интересы Глобального Юга
03:00  Podrobno.uz: О детективной истории похищении главы Anorbank в Париже
02:25  Путин: традиционную большую семью нужно сделать модным трендом в России
01:17  С начала 2025 года через ж/д КПП Хоргос прошло более 5 000 поездов Китай-Европа /Центральная Азия/
00:20  Казахстан-Россия. Абайская и Омская области договорились о совместном использовании реки Иртыш
00:05  ВС РФ освободили крупное село Юнаковка на Сумском направлении – итоговая сводка Readovka за 3 июля
Четверг, 03.07.2025
23:15  Россия официально признала Исламский Эмират Афганистан
22:58  Британский "крот" в МАГАТЭ, - Владимир Малышев
20:15  На фестивале "Плов Самарканда" лучшие повара приготовят 7 тонн плова
17:36  СП: Стук ботинка по трибуне ООН - почему он так приятен нашему уху
17:29  В Киргизии ожидаются досрочные парламентские выборы, - Виктория Панфилова
17:28  Исламский режим и национальная идея в Иране
12:41  История казахского протеста, которого… не было, - Данияр Ашимбаев
12:33  Тень диаспоры. Главный страх азербайджанского режима, - Ермек Ниязов
06:45  Свой 80-летний юбилей ООН встречает в состоянии полного паралича, - Валентин Катасонов
06:28  Туркменские преподаватели получили 300 сертификатов по русскому языку и 14 по английскому
06:18  В правительстве Кыргызстана поздравили кинорежиссера Арыма Кубата с главным призом на Шанхайском кинофестивале
06:08  В Казахстан заходит индийская медицина. Не курсы по чакрам и занятия йогой, а настоящий госпиталь...
05:56  Заменят ли в России корейцы среднеазиатских мигрантов? - Александр Шустов
00:27  Цифровая депривация: когда Wi-Fi пропадает, а жизнь появляется, - Асель Аукешева
00:05  ВС РФ пробили оборону ВСУ по реке Казенный Торец – итоговая сводка Readovka за 2 июля
Среда, 02.07.2025
23:17  Финансовая повседневность в Узбекистане: банкомат уже не редкость, но еще не все понимают, как им пользоваться или зачем
21:30  Суверенная экономика: Финансовый конгресс Банка России превратился в поле сражения между регулятором и банкстерами
15:31  Британия кончилась. Этнические банды превратили британское общество в свою вотчину, - Олег Розанов
14:53  В садах Шалимара: Путевые заметки из Ирана и Пакистана к последним событиям в регионе
12:38  Монголия накормит Узбекистан мясом - прямой результат установления отношений всеобъемлющего партнерства
12:22  Запрет на ношение никабов: Казахстан присоединился к Киргизии, Таджикистану и Узбекистану
12:15  В Узбекистане вводят уголовную ответственность за незаконное религиозное обучение детей
12:01  В Казахстане Антикор присоединили к КНБ. Коррупция стала угрозой национальной безопасности
03:50  Геостратег: О воспитании русофильских элит
03:21  Стала известна причина отсутствия Узбекистана на Кубке мира в Казахстане
02:23  Кыргызстан приступил к строительству ж/д из Китая в Узбекистан
02:18  Ракеты по Термезу и теракты в Кабуле. Узбекистанца осудили на 16 лет за терроризм
01:48  Что запрещено в Афганистане, и как туда попасть туристу
00:05  ВС РФ форсировали Волчью и завязали бои за южную часть Волчанска – итоговая сводка Readovka за 1 июля
Вторник, 01.07.2025
20:01  Миру не хватает геев с атомной бомбой, - Петр Акопов
19:06  Военное обозрение: Всадники Апокалипсиса из Баку
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Почему в мире обострились конфликты, - Виталий Трофимов
12:14 07.07.2025

Почему в мире обострились конфликты
Одно из самых неочевидных, но ожидаемых последствий начала СВО – это начавшаяся в мире рефлексия о границах нынешних государств, которая неожиданно из теоретической плоскости перешла в практическую.

Виталий Трофимов-Трофимов
политический аналитик

В последние полтора года разморозилось почти все, что замораживалось весь XX век: обострение между Индией и Пакистаном, Израилем и Ираном, Китаем и Тайванем, Турцией и курдами, Арменией и Азербайджаном, погромы в Ирландии, беспорядки в Калифорнии. На подходе перекройка границ в Африке, немецкая ирредента, угроза польского и турецкого империализма, а возможно, и новая британская политика уже не просто нео-, а неонеоколониализма. Причина всего этого – несправедливые границы, сформировавшиеся после Первой мировой войны в ходе неполной и незаконченной деколонизации, которые "мировое сообщество", а по сути – коллективный Запад защищал весь XX век.

Границы должны определять историки, а не экономисты

В конце января 2025 года директор Службы внешней разведки России, по совместительству председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин выразил намерение инициировать международное обсуждение вопроса о правах на украинские земли. Его предложение учредить форум с участием историков из России, Польши, Венгрии и Словакии для глубокого анализа предпосылок принадлежности той или иной территории опиралось на простую мысль. Искать геополитическую стабильность надо не в горизонтали экономических интересов, а в вертикали исторических. Одной и той же территорией в разные периоды владели разные государства, но принадлежать эта территория по глобальному закону справедливости должна тому, кто принес на нее мир и процветание, а не конфликты, войны и развитую инфраструктуру хищнической эксплуатации.

Так, конфликт на Украине – результат того, что СССР был разделен по принципу постимперской легитимности, как если бы 15 республик СССР были колониями РСФСР. По факту они таковыми не были: все граждане СССР имели равные гражданские права независимо от республики проживания, 13 из 16 республик – вообще дотационные. Кроме того, в СССР было всего три донора: РСФСР, Белоруссия и Латвия – хотя в империях обычно колонии кормят метрополию, а не наоборот. Разделять СССР правильнее было по принципу сложившихся хозяйственных связей, а не на основании того, что кто-то кому-то когда-то "Крым подарил". Эти хозяйственные связи сложились еще до Первой мировой, их нарушение в ходе административных реформ произошло на протяжении XX века, а закреплено Беловежскими соглашениями. И это несправедливые границы, которые были навязаны и нам, и украинцам.

Другой, куда более печальный пример – Балканы. Югославские конфликты 1990-х годов, включая Косово и референдум в Черногории, – такое же исправление плохо и несправедливо прочерченных границ, образовавшихся после распада Австро-Венгерской и Османской империй, где сиюминутная экономика вмешивалась в более стабильные исторические процессы. И, чтобы правильно их урегулировать, надо смотреть не на свежую хозяйственную карту с нанесенными там значками разведанных природных ресурсов (хотя это тоже очень важно), а на старую имперскую карту, поверх которой сейчас нанесены – грубо и косо – нынешние национальные государства. Если историки не отодвинут от мировой политики глобальный капитал, то и добывать будет некому, нечего и некогда. И целые регионы мира могут утонуть в кровавом исправлении ошибок деколонизации, многим из которых больше сотни лет.

Геополитическая психотерапия

В работе психотерапевта один из методов заключается в том, чтобы вспомнить нанесенную в детстве травму только для того, чтобы ее потом забыть. Но забыть "по всем правилам" – чтобы она больше не доставляла болезненного беспокойства. Именно таким недолеченным беспокойством выглядит большинство размороженных сегодня геополитических конфликтов.

Если бы к такому глобальному психотерапевту пришла Палестина, то она бы вспомнила, что травма ей тоже была нанесена по итогам Первой мировой войны. И нанесена, как и многим, в момент перехода от мира империй к миру наций. Еще не Объединенных наций, еще пока только Лиги наций. Когда резали по живому сложившуюся социальную ткань. Предвидя конец османского владычества над регионом, а также кратковременность и срочность британского мандата на управление Палестиной, Лондон начал массовое, активное и заведомо конфликтное переселение в регион еврейского населения, превратив буквально за 40 лет полностью арабский регион в почти полностью еврейский. В результате – систематический геноцид арабского населения, его неизбежная радикализация, полностью зависимое от западной помощи еврейское государство и неоколониальная американо-британская политика в регионе, который уже не является ничьей колонией.

Следующий клиент психотерапевта – Китай – рассказал бы то же самое. Процветающее государство, которое производило абсолютно любые товары, намного превосходящие по качеству западные, стало объектом колониальной политики европейских держав. В первую очередь Великобритании. Те нашли, что продавать. Опиум. Опиумные войны 1840-1842 и 1856-1860 годов положили начало столетней гражданской войне в Китае, а их итоги легли в основу договоров, по которым Китай лишался крупных территорий в пользу европейских держав. Он к 1949 году преодолел эту несправедливость и выгнал из страны британских, японских и прочих интервентов. Но он все еще находится под прицелом еще одного непотопляемого авианосца неоколониализма – Тайваня.

Какой вывод должны делать лидеры таких стран, как Китай, Иран, Палестина, когда они получают такие вовремя не проработанные "приветы из прошлого"? Если психотерапевт не помогает, надо решать эти проблемы своими силами. Ведь это только у слабых – детские травмы, а у сильных это боевые шрамы.

Где психотерапия, а где и патологоанатомия

Если на Дальнем Востоке речь идет о геополитической психотерапии, то на Ближнем Востоке результатом незаконченной деколонизации, которую весь XX век СССР проводил через Совбез ООН и Комиссию по деколонизации, стала уже откровенная расчлененка.

На Западе всегда находились проектеры, которые игрались с контурными картами, но они стали довольно нахальны и совершенно беспринципны к нулевым годам XXI века. Так, тогда еще госсекретарь США Кондолиза Райс в 2006 году в Тель-Авиве презентовала так называемую "карту Ральфа Петерса", на которой был изображен "Новый Ближний Восток". Азербайджан, удвоивший свои территории за счет Арцаха, Нахичевани и северного Ирана. Рядом крошечная Армения, которая теряет границы с Ираном и вместо одного врага (Турции) получает другого (независимый Курдистан). Рядом два Ирака: старый расчленили на суннитскую и шиитскую части. Йемен становится больше в два раза за счет территорий Саудовской Аравии. А сама Саудовская Аравия лишается огромной части территории, которая становится "Священным мусульманским государством" – чем-то, явно нарисованным на коленке. Такая же нелепица и "Свободный Белуджистан", отрезанный от Ирана. Ничего из этого не было согласовано ни с кем из самих региональных участников и, по сути, представляет новую – но при этом и глубоко старую – проблему колониализма, который возвращается как модный тренд мировой политики.

Обостряется конфликт между старыми колониальными конструкциями и новыми усилиями по деколонизации не только на Ближнем Востоке. Белфастские соглашения 1998 года не положили конец британо-ирландскому конфликту. Выход Великобритании из ЕС, повлекший восстановление таможенных и административных границ как с Великобританией, так и с Ирландией, привел к очередному обострению конфликта между сторонами, который мы наблюдаем прямо сейчас.

Деколонизацию Северной Ирландии до сих пор откладывали под предлогом религиозных различий (мол, в Южной живут католики, а в Северной – протестанты), но очевидно, что религия вносит куда меньше раздора, чем само британское правление. Та же история и с Калифорнией, которая после деколонизации должна либо стать независимой, либо вернуться обратно в состав Мексики.

Обострение конфликтов в этих и других местах во многом обусловлено не какими-то новыми проблемами и не какими-то локальными причинами. Они – последствия распада империй и плохо проведенной на протяжении всего XX века деколонизации, в ходе которой постоянно вмешивались экономические и геополитические интересы. Становится очевидно, что эту проблему не удастся решить "тихо": объединенный Восток и Глобальный Юг должны поставить вопрос о завершении процесса деколонизации, реанимировать почти умершую Комиссию ООН по деколонизации и заменить контурный новодел проектеров другими картами, отражающими концепцию ответственных границ.

Источник - Взгляд
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1751879640


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Спикер Сената встретился с жителями Жамбылской области
- Олжас Бектенов обсудил с главой "Хунань Цзюньсинь Хуаньбао" Дай Даого перспективы сотрудничества в сфере "зеленой" энергетики
- Государственный советник провел республиканское рабочее совещание по вопросам укрепления межэтнического согласия
- Кадровые перестановки
- Неиспользованные нацкомпаниями средства будут возвращать в бюджет в конце года
- Прокуратура Алматы вернула в государственную собственность 100% акций АО "Баспалар үйі" стоимостью 2,6 млрд тенге
- Экс-главу "Казселезащиты" осудили на 12 лет лишения свободы
- Рабочий график главы государства
- Сборник аналитических материалов по социально-экономическому развитию страны представили выпускники Школы аналитики при Сенате
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  