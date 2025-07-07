ProFinance: Мировая экономика страдает от эффекта Расемона

12:16 07.07.2025

Мировая экономика страдает от эффекта Расемона



07.07.2025



Я никогда не видела, чтобы одновременно действовало столько потенциально значимых для рынка факторов



В последние годы я не перестаю удивляться тому, как рынки реагируют на самые драматичные политические и экономические события. Пандемии, войны, крах мировой торговли, рост правого национализма и левого популизма - ничто не может поколебать решимость инвесторов.



