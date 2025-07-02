Генсек ООН на саммите БРИКС: искусственный интеллект не может быть "клубом для избранных"

21:31 07.07.2025

7 июля 2025 ООН



Искусственный интеллект не может быть "клубом для избранных", он должен приносить пользу всем, и, в частности, развивающимся странам, которым необходимо предоставить реальный голос в глобальном управлении ИИ. Об этом, выступая на 17-м саммите стран БРИКС в Рио-де-Жанейро, заявил Генеральный секретарь ООН.



"Искусственный интеллект меняет экономику и общество, – сказал Антониу Гутерриш. – Основной вопрос заключается в том, насколько мудро мы будем руководить этой трансформацией, как мы минимизируем риски и максимизируем потенциал для добрых дел".



Глава ООН отметил, что его особенно беспокоит использование искусственного интеллекта в военных целях.



Пакт во имя будущего, одобренный Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций, продолжил Антониу Гутерриш, призывает к созданию новой архитектуры доверия и сотрудничества и включает в себя учреждение Независимой международной научной группы по искусственному интеллекту. Эта группа должна предоставлять беспристрастные, основанные на фактах рекомендации, доступные для всех государств-членов ООН. Пакт также призывает к поддержанию постоянного глобального диалога по ИИ в рамках ООН с участием всех государств-членов и всех заинтересованных сторон.



Генеральный секретарь сообщил, что в ближайшее время он представит доклад, в котором будут изложены инновационные варианты добровольного финансирования для поддержки наращивания потенциала в области ИИ в развивающихся странах. Антониу Гутерриш призвал страны БРИКС поддержать эти усилия.



Реформа системы ООН



Говоря о необходимости реформирования системы ООН, Генсек сказал, что многополярный мир требует многостороннего управления – с глобальными институтами, адаптированными к современным условиям. Совет Безопасности и международная финансовая архитектура, напомнил он, были созданы в ушедшую эпоху.



"Реформа Совета Безопасности имеет решающее значение, – подчеркнул Антониу Гутерриш. – Давайте же изменим ООН и все ее институты, чтобы многосторонний подход работал для всех и повсеместно".