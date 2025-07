Profinance: Что такое американская исключительность и когда ей придет конец

Рекордные цены на американские акции показывают, что инвесторы все еще верят в TINA (There Is No Alternative) - идею о том, что "нет альтернативы" американским рынкам. Так почему же доллар падает?



Больше не всегда значит лучше. Но когда речь идет о глобальных инвестициях, параллель очевидна. Американская финансовая система - это отдельная планета, притягивающая мировые деньги и дающая американским компаниям и правительству доступ к огромным объемам дешевого финансирования. Это снижает операционные расходы для американского бизнеса, дает конкурентное преимущество и превосходную доходность на инвестированный капитал, привлекая еще больше иностранного капитала.