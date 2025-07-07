ИноСМИ: Реакция иностранной прессы на XVII саммит БРИКС в Рио-де-Жанейро

23:07 07.07.2025 ИноСМИ Россия

07 июля 2025



Реакция иностранной прессы на проходящий в Рио-де-Жанейро XVII саммит БРИКС



В Рио-де-Жанейро проходит XVII саммит БРИКС, в ходе которого лидеры стран-участников обсудят сотрудничество в сферах безопасности, экономики и культурно-гуманитарного развития. Вот что пишет о мероприятии зарубежная пресса.



Немецкое либеральное издание BILD, разумеется, называет встречу "саммитом стран-изгоев" и возмущается "намерением государств-членов переустроить мир и ослабить Запад". Таблоид также отмечает, что в БРИКС стремятся реформировать МВФ и тем самым "взять на себя руководство на международной арене".



"В проекте декларации по итогам саммита, с которым ознакомилось агентство AFP, говорится: "Мы выражаем серьезную озабоченность усилением односторонних" таможенных мер, "которые искажают торговлю и противоречат правилам ВТО".



Хотя президент США Дональд Трамп не упоминается напрямую, ясно, против кого направлена эта жалоба: с момента своего возвращения в Белый дом Трамп систематически использует пошлины, чтобы вынудить другие страны пойти на уступки.



Помимо торговых войн, на карту поставлен и мировой порядок. Министры финансов стран БРИКС требуют реформирования Международного валютного фонда (МВФ) с четкой целью перераспределения власти: "При полном уважении процедуры отбора на основе результатов необходимо улучшить региональное представительство в руководстве МВФ, чтобы преодолеть анахроничное послевоенное соглашение, которое не соответствует современному мировому порядку", - говорится в заявлении.



Страны-изгои также подтвердили переговоры о новом механизме гарантий, контролируемом Новым банком развития (НБР) БРИКС. Таким образом они хотят снизить затраты на финансирование и стимулировать инвестиции в развивающиеся страны.



Этим реформаторским шагом страны БРИКС дают понять: они хотят взять на себя руководство на мировой арене".



О саммите "южного" противовеса США и Европейскому союзу пишут - уже в гораздо более адекватной форме - и в ежедневной Junge Welt. Среди прочего в статье говорится о стремлении БРИКС положить конец доминированию доллара и создании собственной валюты.



"В настоящее время полноправными членами [помимо Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР] являются также Иран, Саудовская Аравия, Египет, Эфиопия, Объединенные Арабские Эмираты и Индонезия, которые в совокупности составляют около 40% мирового населения и четверть мирового валового внутреннего продукта. Однако не прибыли два важнейших главы государств, президент Китая Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин, а также глава иранского правительства Масуд Пезешкиан и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.



Официальными приоритетами 17-го саммита БРИКС являются "мир и безопасность", "укрепление многосторонности", искусственный интеллект, а также защита окружающей среды и климата и глобальное здравоохранение. В ходе дискуссии, но не в качестве официального пункта повестки дня, также обсуждается вопрос о создании собственной валюты БРИКС с целью уменьшения зависимости от доллара США.



Уже в пятницу, на открытии 10-й ежегодной конференции Нового банка развития (НБР) стран БРИКС, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва вновь высказался в пользу создания общей валюты стран БРИКС в качестве альтернативы доллару США как мировой резервной валюте - предложение, которое для президента США Дональда Трампа может быть равносильно "объявлению войны". Еще в прошлом году Трамп пригрозил странам БРИКС 100-процентными штрафными пошлинами на экспорт из всех стран, которые хотят сместить доллар США с его доминирующей позиции. "Мы требуем от этих стран обязательства не создавать новую валюту БРИКС и не поддерживать другую валюту, чтобы заменить мощный доллар США", - написал Трамп в своей социальной сети Truth Social.



Представители стран БРИКС назвали существующую таможенную политику "произвольной". В проекте совместного заявления они выразили "серьезную озабоченность" "односторонними" таможенными мерами, "которые искажают торговлю и противоречат правилам ВТО". Такие меры угрожают "еще больше ограничить мировую торговлю" и "ухудшить перспективы глобального экономического развития"".



Акцент на желании стран-участников БРИКС бросить вызов гегемонии доллара сделала и британская Telegraph.



"Созданная в качестве противовеса господству США и Запада в международных институтах, группа БРИКС с годами перестала быть лишь говорильней для развивающихся экономик. Группа изъявила желание бросить вызов гегемонии доллара и лишить его статуса предпочтительной валюты для международных сделок.



Эта цель отчасти обусловлена опасениями членов блока, то если США попытаются покарать их за поведение, противоречащее международным нормам (а среди них немало автократий), то на них обрушатся финансовые санкции. Замысел создания единой валюты БРИКС в качестве альтернативы доллару получил дополнительный импульс с началом российской спецоперации на Украине, когда США и Европа ввели против Москвы обширные санкции: российские банки были отключены от платежной системы Swift, а российские международные валютные резервы - заморожены.



БРИКС стал одной из регулярных мишеней Дональда Трампа с тех пор, как он победил на выборах 2024 года. В январе, спустя всего десять дней после начала своего второго срока, Трамп написал у себя в соцсетях: "Мы потребуем от этих враждебных стран обязательств не создавать новой валюты БРИКС и не поддерживать никаких других валют на замену могучему доллару - иначе им грозят стопроцентные пошлины".



Журналисты американской газеты Washington Post уделили особое внимание потенциальным последствиям, которые будет иметь для западного мира дальнейшая деятельность блока.



"Подспудно нацелившись на США, БРИКС в своей декларации выразила "серьезную обеспокоенность" повышением пошлин, которые якобы "противоречат правилам Всемирной торговой организации". Группа добавила, что эти ограничения "угрожают сократить мировую торговлю, нарушить мировые каналы поставок и обострить неопределенность".



Несмотря на бросающееся в глаза отсутствие ключевых лидеров, саммит важен для участников, особенно в разрезе нестабильности, спровоцированной тарифными войнами Трампа, считает научный сотрудник исследовательской группы БРИКС Университета Сан-Паулу Брюс Шайдл.



"Саммит предоставляет развивающимся странам оптимальную возможность отреагировать в плане поиска альтернатив и диверсификации экономических партнерств", - подчеркнул Шайдл".



В рамках обсуждения экономических вопросов участники объединения осудили односторонние шаги США в сфере международной торговли, пишет Le Figaro.



"Страны БРИКС выразили "серьезную обеспокоенность" по поводу "односторонних" тарифов на фоне торговой войны, начатой Дональдом Трампом, которого, впрочем, они не назвали по имени.



"Мы выражаем серьезную обеспокоенность в связи с усилением односторонних таможенных и нетарифных мер, которые мешают торговле", - сказано в совместном заявлении, опубликованном в первый день саммита".



Помимо финансовых вопросов на повестке дня были и вооруженные конфликты на Ближнем Востоке и на Украине, сообщает Die Zeit.



"Главы государств и правительств группы так называемых стран БРИКС собрались на саммит в Рио-де-Жанейро, который начался в воскресенье. Среди тем трехдневной встречи в бразильской столице – конфликты на Ближнем Востоке, боевые действия на Украине, а также объявленные президентом США Дональдом Трампом решения о введении пошлин.



В совместном заявлении перед саммитом глав государств министры финансов стран БРИКС призвали к проведению широкомасштабной реформы Международного валютного фонда (МВФ). Среди прочего, они потребовали перераспределения голосов и отказа от традиционного европейского руководства фондом".



Некоторые участники саммита не чурались и откровенных антизападных заявлений, передает Bloomberg. Хозяин встречи, президент Бразилии Лула да Силва обрушил свой гнев на НАТО за то, что та резко увеличила военные расходы, а также сделал выпад в сторону Дональда Трампа.



"Международное право стало пустым звуком, равно как и мирное разрешение споров, - сказал Лула. - Недавнее решение НАТО подстегивает гонку вооружений".



Перечислив страны, согласившиеся выделить 5% ВВП на военные расходы вместо помощи на развитие, бразильский президент добавил: "Инвестировать в войну легче, чем в мир".



"Встреча БРИКС только началась, и хотя на ней присутствуют всего шесть из десяти лидеров, она уже бросает вызов международному порядку под руководством США".



Репортеры газеты Guardian попытались сыграть на эмоциях читателей - и предположили, что блок, дескать, мог уже утратить свое влияние из-за отсутствия на саммите Владимира Путина и Си Цзиньпина. Никаких четких подтверждений своим идеям, впрочем, они не привели.



"Лидеры России и Китая пропускают саммит БРИКС. Возможно, это знак того, что значение группы снижается.



БРИКС нередко преподносится как альтернатива "Семерке" для стран развивающегося мира. Недавно группа претерпела стремительное расширение, но это ослабило ее сплоченность как единой организации, предлагающей идеологическую альтернативу западному капитализму, воплощением которого служит "Семерка".



Странами-основателями группы выступили Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР, но в прошлом году она расширилась, вобрав в свой состав Индонезию, Иран, Египет, Эфиопию, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты - страны на разных стадиях экономического развития и с разной степенью антагонизма к Западу. Новоприбывшие обеспечили крен в сторону автократий, несколько неловкий для Бразилии, ЮАР и Индии".



Отсутствие на саммите китайского лидера также привлекло внимание журналистов CNN. И они оказались много проницательнее своих коллег.



"Си впервые пропускает саммит прокитайского БРИКС. Почему?



Отсутствие Си означает, что китайский лидер упускает ключевую возможность упрочить образ Китая как стабильной альтернативы США в качестве мирового лидера. Это образ Пекин давно стремится насаждать на Глобальном Юге - особенно после перехода Трампа к политике "Америка превыше всего" и решения США в прошлом месяце поддержать Израиль и вместе бомбить иранские ядерные объекты.



Но решение китайского лидера пропустить саммит - отправив вместо себя второго по старшинству чиновника Ли Цяна - отнюдь не означает ни что Пекин умалил значение БРИКС, ни что он отказался от попыток упрочить роль группы как противовеса западной мощи, отмечают аналитики.



Однако США будут особенно пристально следить за одним вопросом, который прежде неизменно сплачивал страны БРИКС: перевод торговли и финансов в национальные валюты вкупе с отказом от доллара. Такая дедолларизация особенно привлекательна для России и Ирана, которые находятся под жесткими санкциями США.



Ранее в этом году президент Бразилии Лула назвал среди своих целей в качестве принимающей стороны "расширение вариантов оплаты" для снижения "уязвимости и издержек". В прошлом году Россия на правах хозяйки саммита настаивала на разработке уникальной системы трансграничных платежей".



СМИ не обошли вниманием и других важных участников форума. Итальянское издание Corriere подробно осветило речь Владимира Путина, которую он произнес во время пленарного заседания саммита.



"Подключившись в режиме видеоконференции к пленарному заседанию БРИКС, президент России Владимир Путин вчера заявил, что эпоха либеральной глобализации себя исчерпала, а также, что будущее – за быстрорастущими развивающимися рынками.



Российский лидер также затронул тему использования местных валют в международной торговле, которая, по его мнению, обладает значительным потенциалом".



Колумнист Il Fatto Quotidiano указал на важную деталь, много говорящую о политическом настрое блока: страны – члены БРИКС резко осудили удары украинских ударов по гражданской инфраструктуре России.



Осторожность преобладала также в отношении иранского вопроса. В конце концов, БРИКС "осудили военные удары по Исламской Республике Иран, начавшиеся 13 июня 2025 года" и выразили "глубокую озабоченность последующей эскалации конфликта на Ближнем Востоке", не упомянув, однако, ни США, ни Израиль. Что же касается Европы, заявление подтвердило решение БРИКС отвернуться от Украины, поскольку в нем прозвучали "самые решительные осуждения" украинских ударов по мостам и железнодорожной инфраструктуре в Брянской, Курской и Воронежской областях, которые "были преднамеренно направлены против гражданского населения, что привело к многочисленным жертвам, включая детей".



И, наконец, важное место на встречах объединения, как и всегда, заняла социальная тематика, отмечает Le Monde.



"Саммит должен стать для стран БРИКС возможностью подтвердить свой приоритет в области здравоохранения или борьбы с бедностью, а также в поиске пути к глобальному управлению искусственным интеллектом.



А также, возможно, благодаря присутствию ассоциированных стран, им удастся разжечь пламя идеалов 1955 года и Бандунгской конференции, которая породила Движение неприсоединения.



Учитывая сложившуюся ситуацию, общим знаменателем для группы, похоже, является желание каждой страны иметь большее влияние в мировых делах, где сейчас, по их мнению, слишком доминирует Запад. Эти устремления с юмором подытожил бразильский дипломат Селсу Аморим: "Недостаточно оставаться в Шервудском лесу, как Робин Гуд, и рассказывать о том, что происходит снаружи. Мы хотим выйти из леса и действовать". Источник - ИноСМИ

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