Наступление русской армии на Покровском направлении и атаки "Гераней" на ТЦК – итоговая сводка Readovka за 7 июля

00:05 08.07.2025

ВС РФ успешно развивают наступление в тыл Покровско-Мирноградскому оборонительному району ВСУ



Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 7 июля в разрезе СВО. Русские войска приступили к выбиванию ВСУ из полосы сел по реке Казенный Торец к северу от населенного пункта Новоторецкое. Атаки "Гераней" на ТЦК сорвали работу военкомата в Виннице. Редакция Readovka рассмотрела особенности изменения фокуса украинской пропаганды ввиду участившихся атак на ТЦК.



"Цветок" продолжает распускаться



