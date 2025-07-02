|Наступление русской армии на Покровском направлении и атаки "Гераней" на ТЦК – итоговая сводка Readovka за 7 июля
00:05 08.07.2025
ВС РФ успешно развивают наступление в тыл Покровско-Мирноградскому оборонительному району ВСУ
Михаил Пшеничников
СВО
Редакция Readovka собрала самые важные события 7 июля в разрезе СВО. Русские войска приступили к выбиванию ВСУ из полосы сел по реке Казенный Торец к северу от населенного пункта Новоторецкое. Атаки "Гераней" на ТЦК сорвали работу военкомата в Виннице. Редакция Readovka рассмотрела особенности изменения фокуса украинской пропаганды ввиду участившихся атак на ТЦК.
"Цветок" продолжает распускаться
Части 51-й гвардейской общевойсковой армии ВС РФ продолжают успешно наступать в тыл Покровско-Мирноградскому оборонительному району ВСУ. На данный момент наши передовые подразделения выбивают украинские силы из Федоровки. В селе Новоэкономическое продолжаются связывающие противника бои, они идут как в самом населенном пункте, так и в его окрестностях. Однако, как и раньше, интерес командования ВС РФ заключается в развитии событий севернее Новоэкономического, задача охватить оборонительный район противника выходом на Родинское остается неизменной. Однако 51-я армия решила не форсировать прорыв на Родинское, продолжив наступление на север по реке Казенный Торец. Атака идет как от недавно освобожденного села Новоторецкое, так и по полям восточнее него. Острие наступления уже добралось до окраин населенного пункта Маяк, а атакующие по полям и посадкам русские силы нацелены на село Владимировка. Таким образом, наступление на украинские позиции в селах идет по обоим берегам реки, что не позволит противнику полноценно использовать при обороне выгодные условия местности.
Ранее казалось, что русская армия продолжит концентрировать усилия для прорыва к Родинскому. Но командование ВС РФ решило сперва подготовить почву. Может возникнуть резонный вопрос: как связаны пгт Родинское и полоса сел выше по течению реки Казенный Торец? Все на самом деле очевидно – наши войска вынуждают ВСУ растягивать оборону, которая систематически требует ресурсов и подкреплений. Иными словами, командованию противника придется дополнительно разворачивать армейские соединения для прикрытия Дружковки и трасс, соединяющих населенный пункт с Константиновкой. Это значит, что ВСУ не смогут высвободить для обороны Родинского и окрестностей столько сил, сколько им хотелось бы.
Стоит заметить, что Родинское вместе с полосой сел и промышленных объектов с техническими возвышенностями – это весьма серьезный оборонительный рубеж. Однако есть одно важнейшее условие, которое делает столь специфическую местность пригодной для длительной обороны. Оно заключается в насыщенности войсками подобного участка: если необходимого личного состава и плотности обороны нет, то реализовывать весь потенциал местности невозможно. Таким образом, атака ВС РФ на север по реке Казенный Торец создает противнику условия, при которых он, даже имея свободные силы, будет вынужден распылять их по все удлиняющемуся фронту севернее Мирнограда.
"Мобилизацию не остановить, говорите?"
После серий атак БПЛА "Герань" на ТЦК винницкий военкомат приостановил работу из-за угрозы прилетов – это следует из сообщения на странице учреждения в соцсети X. Сегодня ВС РФ также атаковали здания центров комплектования ВСУ в Харькове и Запорожье. В свою очередь, львовский ТЦК объявил о введении чрезвычайных мер безопасности в связи с "угрозой провокаций". Примечательно, что функционеры киевского режима опасаются не только БПЛА, но, держа в уме пример львовского ТЦК, также и атак со стороны местных. То есть неприятель конкретно почувствовал комплексную угрозу системе комплектования своих вооруженных сил. Это не может не сказаться на общем ходе мобилизации на Украине. Стоит вспомнить слова спикера сухопутных войск ВСУ Саранцева, который после атаки "Гераней" на ТЦК в Полтаве 3 июля заявил, что "мобилизацию невозможно остановить". Однако можно, ответили ВС РФ. "Опыт" приостановки работы ТЦК в Виннице, вероятно, в скором времени распространится и на другие территориальные центры комплектования ВСУ.
Важно отметить еще и тот факт, что работоспособность ТЦК целиком и полностью зависела от возможностей ВСУ бороться с воздушными целями. А учитывая то, что ТЦК попадают под удар "Гераней", да еще и средь бела дня, говорит о том, что украинская ПВО находится в "обморочном состоянии". И тут Киеву придется либо резко решать вопрос противовоздушной обороны, либо сворачивать работу ТЦК на старых адресах. Скорее всего, будет выбрано второе, но и это не даст им защищенности. На Украине военкоматы и военкомов не любит никто. Таким образом, можно смело надеяться на содействие местного населения – информация о том, "куда бить", у наших войск будет всегда.
"Хата горит, выпускай антикриз"
Ситуация, которая показала наивысшую степень уязвимости ТЦК, потребовала от политтехнологов Банковой немедленно "открыть огонь из всех орудий пропаганды".
На этот раз в дело введены не только пресс-служба Вооруженных сил Украины – противник пошел путем наращивания плотности "засева нарративами". То есть обновленные инструкции получили военблогеры незалежной. Если руководители областных военных администраций, как в случае атаки на ТЦК в Запорожье, говорят, что атакован не военкомат, а университет, то украинские блогеры пошли более изощренным путем. Вспоминая старый пропагандистский штамп "они хотят у нас все украсть, даже микроволновки", военблогер незалежной Бунятов решил обвинить ВС РФ в том, что они хотят "забрать у Украины ее мобилизационный ресурс", не дав ТЦК делать свое черное дело.
То есть хотел Бунятов того или не хотел, он просто, как говорят, "выдал контору" и показал, что на Украине к людям относятся, как к ресурсу, который может быть продан, украден, разбазарен (нужное подчеркнуть). И тут дело не в военном термине "мобилизационный ресурс", а в постановке вопроса Бунятова. Ни в одном из вооруженных конфликтов XX столетия население государства-противника не воспринималось как то, что можно мобилизовать в собственную армию. И на это были и есть серьезные причины.
Властями Украины ее граждане воспринимаются как "собственность", которая должна работать и умирать сугубо в интересах этого правительства. Однако, опять же опираясь на формулировку Бунятова, можно вывести и специфическую картину. "Забрать мобилизационный ресурс" в вопросе Украины можно одним простым способом – снять ярмо режима Зеленского с гражданского населения, уничтожить пропаганду, и "черная магия" западных политтехнологов, испарившись, оставит на Украине подозрительно большое количество считающих себя русскими, говорящих также на русском. И тогда нервозность Банковой в плане распространения нарративов по вопросу атак на ТЦК приобретает совсем иной смысл. Он может заключаться в том, что задача Зеленского и компании – отнюдь не пытаться боевыми действиями вырулить на тропу спасения Украины как государства. А пока это государство как система еще в состоянии распоряжаться людьми, ему нужно истребить большее количество, оставив после себя пустоту. Ведь не секрет, что на Западе украинцы в кулуарах воспринимаются как "вчерашние русские", с которыми у него лишь "интересы попутчика", одному из которых суждено быть выброшенным на обочину в момент утраты полезности. А вот когда история посеянного раздора завершится, у бывшего обладателя украинского паспорта появятся вопросы: а за что он умирал и кто его толкал на смерть? Ответив на эти вопросы, все и всем станет очевидно, кто реальный враг – и вот тогда произойдет "переход мобилизационного ресурса", но никак не кража.
Вчера, 6 июля, редакция подвела итоги недели.