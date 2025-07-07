Эрдоган в тревоге - Алиев начал подыгрывать врагам Анкары, - Станислав Тарасов

01:55 08.07.2025

Эрдоган в тревоге - Алиев начал подыгрывать врагам Анкары

Почему Турция опасается, что следующий удар Израиля будет по ней



Станислав Тарасов

7 июля 2025



В городе Ханкенди в Нагорном Карабахе прошел 17-й саммит Организации экономического сотрудничества (ОЭС). В его работе участвовали главы государств и правительств, международных организаций, министры, представители стран-наблюдателей организации.



Эта региональная межгосударственная экономическая структура была создана еще в 1985 г. по инициативе Турции, Ирана и Пакистана. То есть за плечами организации уже солидный стаж.



Сейчас в состав ОЭС входят Азербайджан, Афганистан, Иран, Казахстан, Киргизия, Пакистан, Таджикистан, Туркменистан, Турция и Узбекистан. Штаб-квартира постоянно действующего секретариата организации находится в Тегеране.



Саммиты ОЭС на высшем уровне проводятся каждые два года. Предыдущий проходил 8−9 ноября 2023 г. в Ташкенте.



Страны-члены ОЭС занимают территорию в 8 млн кв. километров с населением порядка 500 млн человек и совокупным объемом ВВП в 2 трлн долларов.



Но - важная особенность: в 2022 г. показатель торговли между странами ОЭС составил 85 млрд долларов, это лишь 8% их общей внешней торговли.



Семь из десяти государств-членов ОЭС не имеют доступа к мировому океану.



Поэтому основная повестка на всех саммитах фактически повторяется: дальнейшее расширение торгово-экономического, инвестиционного, транспортно-коммуникационного и гуманитарного сотрудничества в ОЭС, увеличение экспортного потенциала региона, создание оптимальных транспортных систем, а также совершенствование деятельности структуры.



В этой связи лидеры государств выдвигают самые разные инициативы. К примеру, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев считает, что "товарооборот внутри ОЭС остается недостаточным", эффективность структуры, по оценке экспертов, "достаточно низкая, однако государства-члены все-таки сохраняют эту организацию, поскольку она выполняет роль определенной зонтичной структуры".



Кстати, именно ОЭС как зонтичной структурой воспользовался хозяин саммита Ильхам Алиев. Во-первых, он, проводя встречу в Нагорном Карабахе, стремится закрепить статус вернувшихся под его контроль районов.



Во-вторых, вместе с Реджепом Тайипом Эрдоганом Алиев особо выделил так называемый тюркский фактор в варианте создания новых коммуникаций в Карабахе и в Восточном Зангезуре, чтобы связать республики Средней Азии с Азербайджаном и Турцией в обход России.



Эрдоган по этому поводу заявил, что проведение саммита в Ханкенди "приобретает особое значение", хотя решение главных проблем ОЭС в варианте Закавказье-Средняя Азия-Ближний Восток отнесено только к 2035 году.



Многие региональные эксперты делают выводы, что "главным фронтменом процесса становится Азербайджан", чьими руками Анкара и Запад будут менять архитектуру системы безопасности в регионе, границы которого четко пока не обозначаются. Для этого имеются серьезные причины.



Дело в том, что саммит в Ханкенди, возможно, не случайно, совпал с моментом обострения в российско-азербайджанских отношениях.



Действия Баку и Анкары на киевском направлении стали предаваться гласности, что не стыкуется с их прежними заявлениями о "стратегическом союзничестве с Россией". Это - первое.



Второе: в недавней войне Израиля и США против Ирана Анкара и Исламабад поддержали Тегеран, тогда как Баку оказался на стороне Тель-Авива.



В такой ситуации многим казалось, что позицию Баку Тегеран воспримет крайне негативно. Но он усмотрел в этом иное: вовлечение Азербайджана в бурные ближневосточные события, что создает новую геополитическую реальность.



Иран пошел на сближение с Турцией, у которой прогибается так называемый курдский тыл, и Пакистаном, выводя за скобки Азербайджан, чувствуя опасность его попыток изменить расстановку сил и геополитику в регионе.



Но и у Анкары также растет чувство собственной угрозы от альянса Баку с Тель-Авивом. Есть ощущение ухудшения ситуации в регионе и что за предполагаемой эскалацией Израиля против Ирана "последует и удар по Турции".



Эрдоган уже говорил, что "израильские силы находятся в двух часах езды от наших границ" и в очередной раз предупредил о возможностях "заговора, совпадающем со столетием Соглашения Сайкса-Пико", связанного с развалом Османской империи.



Как пишет в этой связи турецкое издание Hürriyet, "все может начаться с Ирана и перебрасываться через Азербайджан в Турцию". В таком геополитическом контексте "игры" Баку, их истинная мотивация "лишает Эрдогана чувства оптимизма в отношении Азербайджана".



Но пока Баку и Анкару сближает ощущение, что они не застрахованы от внутриполитических и внешних трансформаций, и позиции сторон, прежде всего - на российском и иранском направлениях, будут корректироваться таким образом, чтобы не скатиться во всеобъемлющую и разрушительную региональную войну.



Что касается ОЭС, то следующий саммит организации состоится в Иране.