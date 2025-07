Американский президент Джон Кеннеди в прицеле "Моссада", - Валентин Катасонов

02:47 08.07.2025 Американский президент Джон Кеннеди в прицеле "Моссада"

В январе 1961 года Кеннеди поручил главе ЦРУ и госсекретарю заблокировать усилия Израиля по разработке ядерного оружия



07.07.2025 | Валентин КАТАСОНОВ



Идет уже 62-й год со времени убийства 35-го президента США Джона Кеннеди, которое произошло 22 ноября 1963 года в Далласе. Историки и политики все реже стали вспоминать это трагическое событие. Но в этом году произошел неожиданный всплеск интереса к этому убийству. В очередной раз эксперты провели ревизию всех возможных версий убийства и сделали некоторые корректировки.



Причиной этого всплеска интереса к убийству 35-го президента США стало подписание 23 января 2025 года нынешним 47-м президентом США Дональдом Трампом указа о рассекречивании архивных документов, касающихся убийств Джона Кеннеди, а также его брата генерального прокурора Роберта Кеннеди (5 июня 1968 года) и чернокожего проповедника Мартина Лютера Кинга (4 апреля 1968 года). "Я пришел к выводу, что продолжающееся редактирование и сокрытие информации из записей, относящихся к убийству президента Джона Ф. Кеннеди, не соответствует общественным интересам, и публикация этих записей давно назрела", – заявил Трамп.



По моему мнению, данная инициатива Трампа представляет собой попытку хотя бы немного ослабить влияние глубинного государства на Америку. Некоторые комментаторы, ссылаясь на кулуарные откровения Трампа, полагают, что он уверен в том, что упомянутые выше убийства были организованы глубинным государством. Наверное, Трамп подобной акцией пытается хотя бы в какой-то мере обезопасить и лично себя.



И вот в марте в соответствии с указом Трампа Национальный архив США опубликовал 80 тысяч страниц рассекреченных документов. Даже на сегодняшний день это еще не все, что должно быть выложено в открытый доступ. Но и выложенные материалы – гигантский массив информации, над которым напряженно работают сотни, а может быть, и тысячи экспертов как в США, так и других странах мира.



Конечно, материалы, касающиеся упомянутых выше трех убийств, выкладывались и ранее порциями разных размеров. В начале 2020 года была опубликована большая статья под названием "Fifteen Years Before Kennedy, Zionists Murdered Forrestal" ("За пятнадцать лет до Кеннеди сионисты убили Форрестола"). Ее автор Лоран Гийено (Laurent Guyénot) находит много общего между убийствами Джона Кеннеди и Джеймса Форрестола. Об убийстве министра обороны Форрестола я писал в своей недавней статье.



Но те, кто занимается темой резонансных политических убийств в Америке, обратили внимание на следующий момент. Немалое количество документов, которые выкладывались ранее, в этом году обнародованы без "купюр". А большая часть выявленных "купюр" имеет отношение к Израилю. Вероятно, в Вашингтоне пытались всячески отвести внимание исследователей от версии возможной причастности Израиля и его разведки "Моссад" к убийству американского президента Джона Кеннеди. Выложенные в марте документа, наоборот, подогрели интерес экспертов, политиков и общественности к указанной версии.



Версия причастности Израиля и "Моссад" к убийству 35-го президента США раньше почти не озвучивалась в СМИ. О ней можно было узнать только из специальной литературы. Даже не всем, кто интересуется темой убийства Джона Кеннеди, эта версия известна. А потому я кратко ее изложу.



Сразу же после того, когда Джон Кеннеди в январе 1961 года стал хозяином Белого дома, он дал поручение главе ЦРУ Джону Маккоуну и госсекретарю Дину Раску заблокировать усилия Израиля по разработке ядерного оружия (о помощи в реализации ядерной программы Тель-Авив обращался еще к предшественнику Джона Кеннеди 34-му президенту Д. Эйзенхауэру). В начале 1960-х годов в Израиле уже действовала программа развития ядерной энергетики, она представлялась как "мирная". Главный объект этой программы был создан при помощи Франции и находился в Димоне. Весной 1963 г. Джон Кеннеди оповестил Тель-Авив о том, что США планируют провести инспекцию израильского ядерного объекта в Димоне. Израиль под разными предлогами оттягивал эту инспекцию.



В июле Джон Кеннеди направил премьеру Израиля Давиду Бен-Гуриону письмо, напоминающее ультиматум: если не будет инспекции, то любая помощь США Израилю может прекратиться. Вскоре Бен-Гурион ушел в отставку, а его преемник Леви Эшколь нехотя согласился на визиты американских инспекторов. Но, как считают некоторые эксперты, в Вашингтон приходили фальсифицированные отчеты (скорее всего, никаких инспекций не было вообще). Т. е. президент не имел объективного представления о ядерной программе Израиля.



И причиной таких фальсификаций (фактически обмана) сегодня считают то, что ЦРУ США было на стороне Израиля. Точнее, на стороне Израиля был Джеймс Иисус Энглтон, печально известный шеф контрразведки ЦРУ. С 1951 года он возглавлял отдел, который занимался исключительно Израилем. В 1954 году директор ЦРУ Аллен Даллес назначил Энглтона главой службы контрразведки, и он занимал эту должность в течение двадцати лет. Энглтон курировал отношения всего ведомства с израильской разведкой "Моссад".



"Влияние Энглтона на американо-израильские отношения между 1951 и 1974 годами превосходило влияние любого госсекретаря, за исключением, возможно, Генри Киссинджера. Его влияние в значительной степени не было замечено Конгрессом, прессой, другими демократическими институтами и большей частью самого ЦРУ", – пишет Джефферсон Морли (Jefferson Morley) в 2018 году в статье "CIA and Mossad: Tradeoffs in the Formation of the U.S.-Israel Strategic Relationship" (ЦРУ и "Моссад": компромиссы в формировании стратегических отношений США и Израиля).



У Джефферсона Морли целый ряд публикаций на тему тесных связей ЦРУ и "Моссада", в том числе по вопросам ядерной программы Израиля. Среди них – книга 2017 года "The Ghost: The Secret Life of CIA Spymaster James Jesus Angleton" (Призрак: тайная жизнь руководителя шпионской деятельности ЦРУ Джеймса Иисуса Энглтона). В ней он пишет, в частности, что у Энглтона были регулярные профессиональные и личные контакты по крайней мере с шестью людьми, знавшими о секретном плане Израиля по созданию бомбы. От Ашера Бен-Натана до Амоса де Шалита, Иссера Хареля, Меира Амита, Моше Даяна и Ивала Неемана, его друзья были вовлечены в создание ядерного арсенала Израиля. Если он что-то и узнал о секретной программе в Димоне, то сообщил о ней очень мало. Провал политики нераспространения США по предотвращению появления ядерного оружия на Ближнем Востоке в 1960-х годах является частью наследия Энглтона, и его последствия будут ощущаться в течение десятилетий, если не столетий.



Еще одной из подробных публикаций о том, как высокопоставленный чиновник ЦРУ Энглтон работал на Израиль и "Моссад", является статья Лорана Гийено (Laurent Guyénot) "Angleton, Mossad, and the Kennedy Assassinations" (Энглтон, "Моссад" и убийство Кеннеди).



Нельзя не упомянуть также книгу известного американского публициста Майкла Коллинза Пайпера (Michael Collins Piper) "Israel & The JFK Assassination" (Израиль и убийство ДФК), увидевшую свет в 2017 году (спустя два года после смерти автора). Впрочем, тему связи убийства Джона Кеннеди с Израилем и "Моссадом" Пайпер рассматривал и в своих более ранних книгах. В частности:



"Final Judgment: The Missing Link in the JFK Assassination Conspiracy" (Окончательный приговор: недостающее звено в заговоре об убийстве Джона Кеннеди,1993);

"The New Jerusalem: Zionist Power in America" (Новый Иерусалим: сионистская власть в Америке, 2004);

"The High Priests of War" (Первосвященники войны, 2004);

"Ye Shall Know The Truth" (Вы узнаете правду, 2013) и др.



В общей сложности я насчитал более десятка книг зарубежных авторов, в которых версия убийства Джона Кеннеди по заказу Израиля и при участии "Моссада" является основной или одной из главных (к сожалению, ни одна из них до сих пор на русский язык не переведена и в России не издана). Почти все авторы называют важнейшим звеном в организации убийства американского президента упомянутого Джеймса Энглтона и находящееся под его руководством контрразведывательной службы ЦРУ. Иногда эту службу эксперты называют "ЦРУ внутри ЦРУ". Тогдашний глава ЦРУ Джон Маккоун почти ничего не знал о работе контрразведывательной службы. Глубинное государство уже существовало при президенте Джоне Кеннеди, но, вероятно, в него входило не все ЦРУ, а только та его часть, которая руководилась Джеймсом Энглтоном.



Причиной напряженных отношений Вашингтона и Тель-Авива в начале 1960-х годов стала не только ядерная программа Израиля, но также попытки Вашингтона ограничить возможности израильского лобби в США. Для лоббирования своих интересов в США Израиль создал такую структуру, как Американо-Израильский совет, который возглавлялся Американским сионистским советом. Лоббирование интересов дошло до таких масштабов, что в 1962 году министерство юстиции и Генеральный прокурор США Роберт Кеннеди, брат президента США потребовали от этих структур зарегистрироваться по закону FARA, американскому акту "об иностранных агентах".



После убийства Джона Кеннеди хозяином Белого дома стал вице-президент Линдон Джонсон, он уже всецело поддерживал Израиль, в том числе его ядерную программу. Поддержка выражалась не только в том, что Вашингтон закрыл глаза на эту программу (он уже более не настаивал на инспекциях ядерных объектов Израиля). Но также в передаче технологических секретов и командировках американских ученых-ядерщиков в Израиль, и израильских – в США.



Менее чем через пять лет после убийства Джона Кеннеди был убит его брат Роберт Кеннеди. Версий убийства Роберта много. Но почти все, кто занимался этой криминальной историей, не исключают и такого мотива убийства: Роберт Кеннеди рвался в президенты Америки; при этом он стремился довести расследование убийства брата Джона до конца и был уверен, что, став президентом, получит возможность докопаться до первопричин убийства. А потому и сам стал жертвой убийства (расследование которого также не доведено до финала).



Указанная связь между убийствами двух братьев Кеннеди детально рассмотрена в книге 2007 года известного американского журналиста Дэвида Талбота (David Talbot) "Brothers: The Hidden History of the Kennedy Years" (Братья: скрытая история эпохи Кеннеди).



Возвращаюсь к началу своей статьи. Большие объемы секретных архивных материалов по убийствам Джона Кеннеди и двух других американских общественных деятелей еще только находятся в стадии обработки и осмысления. Уверен, что мы в ближайшее время благодаря экспертам сумеем приблизиться к раскрытию тайны трех резонансных преступлений 60-х годов прошлого столетия. Но и имеющиеся материалы позволяют говорить, что даже в те далекие годы Америка была уже далеко не суверенной страной и управлялась глубинным государством.



Версия причастности Израиля и "Моссада" к убийству 35-го президента США получает сегодня дополнительную подпитку в силу только что завершившейся "двенадцатидневной войны" между Израилем и Ираном. Позиция США и лично Дональда Трампа в данной войне показывает, что Вашингтон оказывается в подчинении Тель-Авива. Точнее – в подчинении глубинного государства, составной частью которого является международный сионизм.



24 июня 2025 года член палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин, ссылаясь на рассекреченные документы, заявила о прямой причастности Израиля к убийству Кеннеди. "Был когда-то великий президент, которого любил американский народ. Он выступал против ядерной программы Израиля. А потом его убили", – написала дама на своей страничке в соцсети.



А вот Дональд Трамп выступает в поддержку Израиля. А потому вряд ли может рассчитывать на то, что в памяти потомков останется как "великий президент, которого любил американский народ". Источник - Фонд стратегической культуры

