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Ротшильдам придется "уплатить за все", - Николай Коньков
03:07 08.07.2025

Ротшильдам придется "уплатить за все"
о текущей международной ситуации

Николай Коньков
8 июля 2025

Два телефонных разговора президента России Владимира Путина: сначала с французским коллегой Эммануэлем Макроном 1 июля, а затем, накануне Дня независимости США, с американским коллегой Дональдом Трампом, - могут рассматриваться как свидетельство новых важных изменений во взаимодействии между нашей страной и коллективным Западом. Собственно, для полноты картины к двум этим беседам необходимо приплюсовать еще и обострение азербайджано-российских отношений, что все вместе определяет некую общую внешнеполитическую "триаду" текущего момента. Весьма показательно, что и Макрон, и Трамп, и президент Азербайджана Ильхам Алиев после исполненных ими "номеров" по отношению к России срочно поспешили отметиться также общением с "недоукрофюрером" Владимиром Зеленским, тем самым словно исполняя некий обязательный для них ритуал. Вопрос здесь более чем интересный: перед кем они вынуждены таким образом отчитываться, что это за сущность? Ведь не перед недавним кавээнщиком и "нелохом" же, в самом деле, хотя по форме да и по содержанию все вроде бы соответствует именно такой трактовке?

В данной связи стóит напомнить, что начало в феврале 2022 года Специальной военной операции (СВО) по демилитаризации и денацификации Украины было воспринято участниками западного "альянса демократий" буквально как манна небесная, как некая индульгенция, отменяющая все их прошлые, настоящие и будущие грехи, как абсолютное и беспрецедентное зло со стороны России, позволяющее раз и навсегда "отменить" русский народ, русскую культуру и русскую историю, "умножить на ноль" все русское, российское - даже в большей степени, чем это было сделано с советским наследием в результате уничтожения СССР. В мировой политике это проявлялось полным публичным бойкотом и "отбрасыванием" российской позиции, что выражалось как словами бывшего британского премьер-министра Бориса Джонсона "Давайте просто воевать!", так и заявлениями о цели "достижения победы" над РФ на поле боя, антироссийскими "санкциями из ада" и т.д. Через три года проведения СВО избранный формат конфликта, получивший название "глобальной гибридной войны", стал ощущаться его западными участниками как неэффективный и слишком обременительный для них. Что, в частности, в значительной мере способствовало возвращению Дональда Трампа на пост президента США.

Уже 12 февраля 2025 года состоялся первый после инаугурации Трампа телефонный разговор между российским и американским президентами, сам факт которого был воспринят на Западе как сигнал о желании Соединенных Штатов при президентстве Трампа выйти из российско-украинского конфликта и отказаться от дальнейшей поддержки Киева. Одним из следствий такого желания стала попытка преобразовать "альянс демократий" в "коалицию желающих" - по идее, представляющих тот же круг стран минус США, которые по-прежнему обещают оказывать помощь Украине в режиме "столько, сколько потребуется", хотя возможностей для этого: и финансовых, и особенно военно-технических, - у них априори меньше, чем было с участием США при президентстве Джо Байдена. К тому же, возможности неонацистских властей Украины продолжать боевые действия, несмотря на предельные усилия по мобилизации населения "незалежной" и иностранную помощь, объективно "стачиваются" куда быстрее, чем со стороны России, поэтому вопрос уже становится, как говорится, на ребро: или эскалация конфликта с вовлечением в него новых акторов, или же заключение мира на российских условиях.

Проблема здесь, видимо, в том, что эти условия, как известно, Украиной не ограничиваются - речь изначально шла о новой архитектуре международной и межгосударственной безопасности не только на постсоветском пространстве или в Европе, но и во всем мире. Включая, разумеется, и финансовую безопасность, которая в настоящее время определяется рамками модифицированной Бреттон-Вудсской системы, известной с 1976 года под названием Ямайской. Собственно, есть некоторые основания полагать, что Россия при Путине отказалась от участия в едином и общем с Западом проекте будущего, достаточно полно описанного в известной книге Клауса Шваба 2020 года "КОВИД-19: Великий Сброс" ("COVID-19: The Great Reset"), потребовав права идти дальше своей дорогой, с выводом ранее сделанных вкладов в общее с Западом единое будущее человечества. Такого передела прав собственности и уже принятых к исполнению производственных планов западные "партнеры", до того ощущавшие себя с 1991 года абсолютными "хозяевами положения", разумеется, принять не могли, что и привело к принятию в июне 2021 года англо-американской Новой Атлантической хартии, к "меморандуму Рябкова" и, в конце концов, к началу СВО, в ходе которой Россия - очень дозированно и в основном применительно к бывшей УССР, входившей ранее в состав Советского Союза, - демонстрирует часть имеющегося в ее распоряжении арсенала военно-технических средств.

Сегодня уже практически ясно, что предстоящего "передела собственности" - причем при любом варианте развития событий - Западу избежать не удастся. Поэтому доли в глобальном "пакете акций" придется пересматривать. США в лице Дональда Трампа, условный "клан Рокфеллеров", первыми сделали заявку на неприкосновенность своей доли. Тем самым условный "клан Ротшильдов" оказался в потенциально слабой позиции игрока, которому предстоит "уплатить за все". И если французская ветвь этого "клана" через Эммануэля Макрона постаралась проверить твердость российской позиции, то британская ветвь, судя по всему, предприняла определенные усилия, чтобы эту позицию попытаться дополнительно продавить - прежде всего, через угрозу открытия антироссийского "второго фронта" в Закавказье (откуда вся азербайджанская истерика, в которой, кстати, Ильхам Алиев весьма показательным образом принимал очень опосредованное участие) с перспективой подключения к нему Турции и всего "тюркского мира", включая ираноязычный Таджикистан, где британские спецслужбы имеют весьма давние и прочные позиции. Поэтому в целом должно быть понятно, перед кем и с какими целями "отчитывались" президенты США, Франции и Азербайджана в лице "зеленого человечка" из Киева. А равно и то, что лед в заморженных было отношениях между Россией и коллективным Западом тронулся, но в "послевоенном" мире, который неизбежно наступит после завершения СВО на Украине, явно кого-то будет не хватать. И этим "кто-то", скорее всего, окажется вовсе не путинская Россия.

Источник - Завтра
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