Известия: перед БРИКС стоит задача интеграции новых членов

04:10 08.07.2025

Единство сильных: перед БРИКС стоит задача интеграции новых членов

Как Путин стал главной звездой саммита по видеоконференции и что Лавров думает о планах Трампа



Екатерина Хамова

8 июля 2025, 00:01



Укрепление многостороннего миропорядка - одна из важнейших задач БРИКС, подвел итоги двухдневного саммита объединения глава МИД РФ Сергей Лавров. Встреча лидеров группы проходила с 6 по 7 июля в Рио-де-Жанейро. Для принятия консенсусных решений важна интеграция новых членов и стран - партнеров объединения, заявил "Известиям" глава латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин. В бразильской прессе при этом подчеркивают необходимость не допустить превращения БРИКС в "инструмент для сильнейших держав". О том, как завершился саммит и какое внимание уделили обращению Владимира Путина к участникам встречи, - в репортаже "Известий".



Путин на первых полосах бразильских газет



7 июля бразильская пресса вышла с итогами первого дня БРИКС. На передовице общенациональной ежедневной газеты O Globo на удивление не общее фото лидеров стран - членов объединения, а кадр с первой пленарной сессии во время выступления Владимира Путина. Причем российский лидер снят крупным планом.



Подведению промежуточных итогов саммита посвятили целую полосу. Под фотографией с изображением российского президента подпись "Отсутствуя, присутствует" - он выступил по видеосвязи.



- Из года в год нарастают авторитет и влияние нашего объединения в мире. БРИКС по праву утвердился среди ключевых центров глобального управления, и солидный голос наших государств в поддержку коренных интересов мирового большинства все более отчетливо звучит на международной арене. У БРИКС много единомышленников среди стран Глобального Юга и Востока. Им импонирует сложившаяся в объединении культура открытого партнерства и сотрудничества, взаимного уважения и учета мнений друг друга, - заявил Владимир Путин.



Текст декларации, принятой странами БРИКС, не осуждает действия России на Украине и ограничивается выражением признательности за посреднические усилия членов объединения по урегулированию конфликта. Впрочем, кроме пунктов с призывом прийти к мирному завершению существующих конфликтов, отдельная часть 31-страничной декларации была отведена работе БРИКС. В частности, лидеры признали, что расширение объединения и его повестки требуют корректировки методов работы группы.



Долгое время в БРИКС входило пять стран - Бразилия, Индия, Китай, Россия, ЮАР. С 1 января 2024 года полноправными членами стали Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия, 6 января 2025 года к группе присоединилась Индонезия. Таким образом, число его членов достигло десяти. Кроме того, в прошлом году появилась новая категория государств-партнеров. Этот статус 1 января 2025 года получили Белоруссия, Боливия, Казахстан, Куба, Малайзия, Таиланд, Уганда, Узбекистан, 17 января - Нигерия, 14 июня - Вьетнам.



Сейчас задача БРИКС в том, чтобы процесс вхождения новых стран-членов и стран-партнеров прошел успешно, чтобы они интегрировались в деятельность объединения, заявил "Известиям" директор латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин.



- Поэтому вопрос о дальнейших шагах по расширению относится к неким будущим, согласованным решениям всех стран, - сказал дипломат. - Безусловно, с учетом важности растущего места стран Латинской Америки в мировой политике, экономике, их более широкий и внятный голос в БРИКС нами бы приветствовался.



К слову, что касается расширения БРИКС, то, по словам посла Бразилии в РФ, его страна выступает за включение новых стран в состав объединения.



- Мы очень поддерживаем расширение БРИКС. Недавно к нам присоединилась Индонезия. […] Я думаю, это обогатит группу не только политически, но и экономически. В мире есть важные страны. В БРИКС теперь более половины мирового населения, очень энергичные экономические державы, - заявил "Известиям" Родриго де Лима Баэна Соарес.



Кстати, посол Бразилии отмечает, что в БРИКС уже 11 государств, вероятно, имея в виду Саудовскую Аравию. Однако Эр-Рияд, участвуя в мероприятиях объединения, включая и прошедший саммит, официально о вступлении не сообщал.



Вечером 6 июля после официальной части президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва вместе с супругой Жанжой организовали прием для глав государств и правительств, а также для лидеров международных организаций.



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Как прошел первый день саммита объединения в Рио-де-Жанейро



Одновременно с этим всего в нескольких кварталах от площадки саммита кариокас (так называют сами себя жители Рио-де-Жанейро) праздновали третий выходной день, образовавшийся в понедельник из-за проведения мероприятия. На одной из площадей была организована ярмарка с местной сильно жаренной во фритюре едой, в другом районе посреди улицы диджей ставил модную музыку.



Особо бросается в глаза контраст среди местных жителей: на одной улице одновременно проходят хорошо и современно одетые люди и лежат на земле бездомные. Та часть города, в которой не оцеплен каждый метр и нет полиции, не выглядит столь безопасной.



По одним из последних данных, в 2024 году уровень бедности в Бразилии составил 20,9% от населения. При этом доля крайне бедных бразильцев достигла 6,8%, что эквивалентно 14,7 млн человек. К этой категории относятся люди, которые в месяц в среднем получают до 333 риалов (около 5 тыс. рублей).



Итоги второго дня саммита



Второй день саммита начался с общего фото. В первом ряду - главы делегаций стран - членов БРИКС, во втором - партнеров объединения, а в третьем - представители приглашенных принимающей стороной государств и организаций, среди которых - ВОЗ, Африканский союз, Мексика, Чили, Уругвай, Турция, Колумбия и Палестина.



Затем все прибывшие приняли участие в сессии под названием "Укрепление многостороннего миропорядка, финансово-экономические вопросы и искусственный интеллект". На ней в том числе выступил и Сергей Лавров.



- Укрепление многостороннего миропорядка в условиях коренных трансформаций международной системы является одной из важнейших задач, стоящих перед объединением БРИКС и всем международным сообществом в целом. Многополярность - это не выбор, а объективная реальность, которая приходит на смену устаревшей неолиберальной модели, построенной, по сути, на неоколониальных практиках. Традиционная парадигма глобализации с преобладающей ролью так называемых развитых государств Запада уходит в прошлое, - отметил глава российской дипломатии.



Страны БРИКС должны стараться не довести до того, чтобы объединение стало инструментом власти сильнейших держав, и продолжить борьбу за реформу глобального управления, пишет бразильская пресса, отмечая при этом конфликт внутри местных ведомств, которые не могут прийти к консенсусу, для чего именно республике необходим инструмент БРИКС.



Подливают масла в огонь и заявления Дональда Трампа, который предупредил, что страны, которые поддерживают антиамериканскую политику БРИКС, столкнутся с дополнительным 10-процентным тарифом.



- Президент Трамп не скрывает своих целей, он отстаивает интересы Соединенных Штатов - прежде всего экономические - в сфере инвестиций, торговли. Это означает, что лишний раз подтверждается вывод о прекращении функционирования той модели глобализации, которую Соединенные Штаты в неолиберальном контексте продвигали долгие-долгие годы, которая на какой-то период была всеми акцептована, - сказал Сергей Лавров.



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Министр также отметил, что в рамках БРИКС не обсуждалось создание единой валюты. Однако, согласно статистике, объем сделок, которые обслуживаются без использования доллара, растет, подчеркнул Лавров.



- Для стран БРИКС дедолларизация принципиально важна, это краеугольный камень экономической политики: чьи деньги, того и экономика. Считается, что доля американского благосостояния значительна за счет того, что другие страны используют доллары как средства платежа и поэтому вынуждены их покупать, - считает профессор кафедры государственного управления и публичной политики РАНХиГС Александр Савченко.



В последний день саммита Сергей Лавров также встретился с президентом Боливии Луисом Арсе. Министры обсудили двустороннее сотрудничество, включая взаимодействие в торгово-экономической сфере, перспективы реализации масштабных инвестиционных проектов, а также контакты по линии БРИКС.



Кроме того, Лавров провел встречу с коллегой из Турции Хаканом Фиданом, с которым главным образом обсудил энергетическое сотрудничество, а также ситуацию на Ближнем Востоке.