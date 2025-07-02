КП: Корейцы открыли в России второй фронт - трудовой

05:22 08.07.2025 Где мигранты из Средней Азии сдают один подъезд, они сдают три: Корейцы открыли в России второй фронт - трудовой

Спецкор "КП" провел день с рабочими из КНДР на стройке в Подмосковье



Григорий КУБАТЬЯН



С того самого момента, как бойцы из Северной Кореи отлично показали себя в освобождении Курской области, многим в России стало ясно: вот же они - настоящие союзники, что ж мы раньше на них не обращали внимания.



ОДИН ПРОТИВ СТА



Четкие, смелые, стойкие, неприхотливые. Теперь в Курске ждут 5 тысяч военных строителей из КНДР - восстанавливать разрушенное приграничье. И тут же подсуетился российский бизнес, заявив, что готов принять на стройки 50 тысяч рабочих из Северной Кореи.



Много это или мало? На фоне 6 миллионов мигрантов из Средней Азии и Закавказья в России - это капля в море. Но лиха беда - начало. Сама КНДР на карте рядом с Россией тоже кажется маленькой, но в ней живут 26 миллионов человек - сопоставимо с населением всей Сибири и Дальнего Востока. Это значит, если корейский эксперимент на наших стройках окажется успешным, на заработки в Россию приедут еще больше граждан КНДР.



Какие здесь плюсы и минусы?



- Корейцы дисциплинированные, работящие, быстро обучаются, - перечисляет мне Миша, он и сам - русский кореец. Мы едем к его друзьям на стройку в Подмосковье, где уже трудятся граждане из Страны чучхе*.



На стройке работают только мужчины, но женщины приезжают в Россию тоже - например, на швейные фабрики.



- То есть проблем с корейцами меньше, чем с другими приезжими? - интересуюсь я. Хотя сам понимаю, что миграции без проблем не бывает.



В конце весны в Сети разошлось видео массовой драки в Приморье между северокорейскими и узбекскими рабочими. Несмотря на численное превосходство узбеков, корейцы дали отпор организованно и дружно.



- Корейцы очень спокойные. Первыми в драку не полезут, - отвечает Миша. - Но если их задирают, они это воспринимают не как личное оскорбление, а как оскорбление их страны. Они с детства учатся защищать ее от посягательств любого, даже самого сильного, противника. Ценой жизни, если потребуется. "Один против ста" - это девиз армии КНДР.



Так вот почему бойцы из Северной Кореи оказались в Курской области такими стойкими...



Корейские бойцы показали себя на Курской земле стойкими и бесстрашными. От таких союзников никакая страна не отказалась бы.



НЕ ДАШЬ РАБОТУ - ПОДНИМУТ БУНТ



Новостройки в ближнем Подмосковье, где сейчас работают корейцы, кажутся нарядными. Это не пугающие человейники экономкласса, а удобные малоэтажные дома, ближе к элитным. В строительстве участвуют все народы, коренные и приезжие. Библейское смешение языков - не помеха, все друг друга как-то понимают.



Большую часть корейцев приглашают в Россию не по трудовым, а по студенческим визам. И корейцы действительно учатся - изучают русский, осваивают новые технологии строительства.



- У них процент грамотных людей выше, чем у мигрантов из Средней Азии, - говорит директор Василий. - Быстро начинают читать проект. Свободно пользуются строительной техникой. Дурачков и лодырей среди них нет.



- Получается, они работают лучше, чем обычные гастарбайтеры?



- По скорости одинаково. По качеству тоже. Тех, кто недавно приехал, все равно нужно учить нашим стандартам. Но есть разница. У них выработка в два раза больше! Потому что работают допоздна и без перерывов. Узбек или таджик могут в рабочее время в телефоне посидеть. Если материал не привезли, то спать пойдут. А кореец, если ему работу не дать, начнет бунтовать.



ЛЮДИ-АВТОМАТЫ



Иерархия на стройке такая: рабочими командует бригадир, бригадирами - капитан. Корейский капитан - это партнер русского директора (тоже корейца). Бригадиры работают в России давно, знают русский язык. Только они выезжают за пределы стройки, централизованно закупают продукты и прочее, что нужно. Ездят на хороших машинах с корейскими (переведенными и заверенными) правами.



Простые рабочие тоже учат русский язык. Но в целом практики у них мало. Потому что находятся в своей языковой среде и с русскими почти не контактируют. Некоторые из них по вечерам или в единственный выходной (воскресенье) смотрят советские фильмы в оригинале, в основном - про войну. Современное русское кино смотрят реже, а американское или японское им смотреть нельзя, да и сами не любят. Нельзя и держать у себя смартфон. Телефон должен быть кнопочным.



- В выходные им капитаны лекции читают, - рассказывает директор Василий. - Однажды у них праздник был в середине недели, они на работу не вышли. Я удивился тогда. Оказалось, это был день встречи Путина с Ким Чен Ыном!



На время строительства корейцы живут в съемных однокомнатных квартирах, по 8 человек в комнате. В уже построенных корпусах. Им не тесно, потому что в квартирах они только спят.



Трудовой контракт рассчитан на 3 - 5 лет. Все это время рабочие почти нигде не бывают и мало что видят. В воскресенье отсыпаются. Еду им готовит корейский повар. Общаться с прессой нежелательно, фотографироваться нежелательно, уходить с базы нежелательно. Вместо имен - позывные (русские имена, созвучные корейским). Сходство усиливается, если учесть, что каждый мужчина-кореец проходит военную службу в течение… 10 лет.



Рабочий день у них ненормированный. Выходят на смену в 8 утра, а заканчивают глубокой ночью, особенно когда сроки поджимают (то есть почти всегда). Смены по 12 - 16 часов - обычное дело.



Что же это за люди-автоматы? И долго ли продержатся при такой интенсивности труда?



НАКОПИТЬ 10 ТЫСЯЧ И УЙТИ



У директора Василия работают два бригадира-наставника - русскоговорящие корейцы из Узбекистана. Они же - переводчики. Один из них, Саша, жил в Южной Корее, поэтому лучше знает корейский язык, но все равно подбирает слова с трудом.



В комнату заходит другой бригадир - 59-летний Дима из КНДР. По-русски говорит с сильнейшим акцентом. Хотя, по его словам, прожил в Приморье 11 лет. Другие бригадиры рассказывают, что у него даже была русская жена, ну или русскоговорящая. При этом дома в Пхеньяне у него семья - две дочери, сын и внуки.



- Дима, нравится тебе в Москве? - спрашивают его бригадиры.



- Во Владивостоке лучше, - ворчит он. - Тут работа тяжелее. А там - море.



Директор Василий поясняет, почему бригадир недоволен. Во Владивостоке и Москве разные допуски кривизны стен. То, что можно было сдать в Приморье, здесь заставляют исправлять. А бригадир между трех огней. Русский заказчик недоволен: переделывайте. Рабочие недовольны: раньше годилось, а теперь "переделывай"! И корейский господрядчик недоволен: почему задержка?



Я пытаюсь расспросить бригадира Диму о доме, о семье, о его отношении к России. Но он делает вид, что не понимает. Либо ответы теряются в непонятной каше из слов. Дима досадует, что зря теряет время на разговоры. Это я еще не стал представляться журналистом, а то он вообще молчал бы, как корейский партизан.



Выяснить удалось следующее. У Димы квартира в центре Пхеньяна, он получил ее от государства. Корейские рабочие зарабатывают много (сумму называть нельзя), но большую часть выручки забирает государство. То есть, по сути, это корейская трудовая армия, которая выполняет приказ родины - зарабатывает дефицитную на родине валюту. Дима еще добавляет что-то неразборчивое про войну и Америку. Семья его живет в среднем на 200 долларов в месяц, этого достаточно. Но Дима хочет накопить 10 тысяч долларов и больше не работать, уйти на пенсию.



- Дима, зачем тебе деньги? - спрашиваю я. - Не лучше ли провести эти годы с семьей?



Дима пожимает плечами. Говорит, что деньги нужны не ему. Он их раздаст родным и еще сыну на свадьбу. На вопрос, что он думает о России, Дима в ответ поет "Катюшу" на корейском языке.



- А другие мигранты на стройке нравятся тебе? - с усмешкой спрашивает Диму бригадир Саша.



Дима мотает головой:



- Только корейцы и русские - хорошо.



- У наших корейцев был тут конфликт с гастарбайтерами из другой страны, - поясняет директор Василий. - Корейцы не стремятся к общению: культура такая и дисциплина. А другие первыми подходят, начинают дразнить, кричать "коничива" ("привет" на японском, притом что у корейцев свои счеты Японией, эта страна их пыталась колонизировать. - Ред.). Остальным мигрантам не нравится, что заказы корейцам уходят. Пока они один подъезд делают, корейцы уже третий сдают. Поэтому могут специально им что-нибудь испортить. А у корейцев так: одного заденешь - все прибегут.



УСНУЛ С ПЛИНТУСОМ В РУКАХ



В комнату входит молодой кореец и молча накрывает на стол. Принес гигантские плошки куксу - дымящейся корейской лапши с бульоном, овощами и кусочками мяса. И паровые булочки пянсе. То же, что едят рабочие. Бригадиры со своими плошками справляются сразу, а я не могу победить лапшу, которая кажется бесконечной.



- Лапшу нужно есть быстро, пока горячая, иначе ее больше становится, - смеется над моими мучениями бригадир Саша.



Обычный обед (на троих) корейских рабочих: куксу - лапша с овощами и пянсе - паровые пирожки. И журнал с Ким Чен Ыном на обложке.



Поев, мы надеваем спецовки, каски и идем на стройку, чтобы пообщаться с рабочими.



На этажах играет корейская музыка из колонок. На одном этаже она умиротворяющая: птицы порхают, водопад струится. На другом нежно поет корейская певица. Слов я не знаю, но, судя по интонациям, поет про любимую корейскую родину.



Корейцы трудятся. Штукатурят стены, шлифуют напольную плитку, ставят двери. На досужие вопросы вроде "Хорошо ли вам в России?" отвечают неохотно. Им не нравится, когда отвлекают от работы. Еще и строгий бригадир Дима нависает над ними, не поболтаешь.



У одного из рабочих измазанная мелом футболка с надписью Samsung. Учитывая отношения с Южной Кореей, это почти политический манифест. Другой рабочий прячет в кармане запрещенный смартфон. Может, у них не такие уж и строгие правила, как мне говорили?



Один из корейцев с недоумением смотрит на захлопнувшуюся межкомнатную дверь. Случайно поставил замок вверх ногами, и теперь дверь не открыть, дергать за ручку бесполезно. Бригадир мрачно говорит:



- Переделывай! Вынимай дверь вместе с косяком!



А другой молодой рабочий в панаме, шлифовавший шкуркой край пластикового плинтуса… заснул. Прямо так: сидя на полу со шкуркой и плинтусом в руках. Развеселился даже сопровождающий меня бригадир Саша:



- Ну вот! А я нахваливал, что не филонят!



Хотя я даже рад тому, что увидел. Не автоматы. Живые люди. Ошибаются, устают, скучают по дому. Но стараются держать лицо.



ПОКАЖИТЕ ИМ МОСКВУ!



- Вон тот парень знает английский, - показывает мне Саша.



Парню 49 лет, он штукатурщик. Зовут Ди Йон Ши или как-то вроде, я с трудом разобрал.



- Нравится тебе в России? - спрашиваю его по-английски. Видимо, все надеюсь встретить кого-нибудь, кто скажет, что да, мечтал сюда приехать, люблю Пушкина и салат оливье. Но от меня только отмахиваются - не мешай. А этот рабочий еще и сильно расстроен.



- Хочу другую работу!



Оказывается, он инженер-электрик. Окончил технологический университет в Пхеньяне. Там же учил английский. А его поставили штукатурить стены. Подряд на электрику достался узбекам.



Я обещаю поговорить насчет него с директором, Ди Йон Ши улыбается и жмет мне руку. В России он уже 9 месяцев. Но русский язык так и не выучил.



- Когда?! - восклицает он. - Мы же здесь работаем! Время только на сон остается!



Директор Василий дал слово, что на следующем проекте обязательно поставит Ди Йон Ши заниматься электрикой. А русский кореец Миша, с которым мы возвращаемся в Москву, пообещал свозить всех рабочих на экскурсию. Это хорошая идея: показать корейцам Красную площадь, Музей Революции, Парк Победы. А то обидно приехать в Россию и не увидеть все это.



И еще я думаю, что России давно пора отказаться от санкций ООН против КНДР. Шут с ней, с ООН, переживут. А таким верным союзником надо дорожить. И таких трудяг, как корейцы, - еще поискать.



*Чучхе - национал-коммунистическая идеология в КНДР, разработанная Ким Ир Сеном в противовес "импортному марксизму".



ОТКУДА У НАС МИГРАНТЫ

Узбекистан 1,8 млн

Таджикистан 1,2 млн

Киргизия 607 тыс.

Казахстан 262 тыс.

Армения 246 тыс.

Азербайджан 238 тыс.

Турция 106 тыс.

Туркменистан 92 тыс.

Молдавия 30 тыс.

Bceгo около 6,3 млн

Данные МВД на 1 сентября 2024 года.



ВАЖНЫЕ ПОЯСНЕНИЯ



В таблицу не попали 490 тысяч приезжих из Китая, так как среди них много туристов. Более 1 млн граждан Украины, так как они сегодня едут не за работой, а бегут от киевского режима и военных действий, многие - к родне, живущей в России. И 204 тысячи - из Белоруссии, так как у нас единое Союзное государство.



По данным Росстата, общий прирост мигрантов за прошлый, 2024 год - 0,5 млн человек, из них половина приходится на Москву и Московскую область. Источник - КП

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1751941320





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Спикер Сената встретился с жителями Жамбылской области

- Олжас Бектенов обсудил с главой "Хунань Цзюньсинь Хуаньбао" Дай Даого перспективы сотрудничества в сфере "зеленой" энергетики

- Государственный советник провел республиканское рабочее совещание по вопросам укрепления межэтнического согласия

- Кадровые перестановки

- Неиспользованные нацкомпаниями средства будут возвращать в бюджет в конце года

- Прокуратура Алматы вернула в государственную собственность 100% акций АО "Баспалар үйі" стоимостью 2,6 млрд тенге

- Экс-главу "Казселезащиты" осудили на 12 лет лишения свободы

- Рабочий график главы государства

- Сборник аналитических материалов по социально-экономическому развитию страны представили выпускники Школы аналитики при Сенате

