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"Тюркский мир" в Центральной Азии под эгидой Турции: реальность или фантом? - Рустам Масалиев
11:21 08.07.2025

"Тюркский мир" в Центральной Азии под эгидой Турции: реальность или фантом?

08.07.2025 | Рустам МАСАЛИЕВ

В кампанию по объединению стран Центральной Азии в единый тюркский мир под флагом Турции включились не кто-нибудь, а "неунывающие" представители российской несистемной оппозиции, готовые клеймить почем зря свою родину.

В частности, в начале июня на информационной арене всплыл беглый иноагент, экс-советник бывшего главкома ВСУ Залужного Магомед Ториев*, который, явно почувствовав себя избранным, на пресс-конференции в Киеве яростно призвал проводить "хорошую" информационную кампанию, создавая понятный и ясный контент "для того же тюркского мира, для тех же гастарбайтеров из Узбекистана, Казахстана, которых силой, обманом, шантажом заставляют идти в российскую армию". В этих целях одиозный персонаж, неоднократно распространявший ложные сведения о проведении СВО и негативное мнение о российских вооруженных силах, потребовал уделять большее внимание сотрудничеству между журналистами Турции и Украины, чтобы все эти случаи становились известными всему тюркскому миру.

По словам несистемного оппозиционера, в первую очередь следовало бы подумать о том, чтобы "защитить молодых тюрков от того, чтобы они оказались на войне на Украине. Это бы являлось основной частью военного сотрудничества. И Турция, я считаю, в состоянии поддержать и помочь своим соплеменникам, таким же тюркам, как и они, чтобы они не стали топливом, пушечным мясом для российской армии".

Довольно смешно из уст несостоятельного "политика", трусливо сбежавшего в Европу, слышать агитацию по поводу того, что Украина и Турция должны объединить усилия для создания фейков, направленных на дискредитацию Москвы и разжигание этнической ненависти. Безусловно, никто не будет спорить с тем, что режим Зеленского только спит и видит, как расчленить Россию на куски по этноконфессиональному признаку, пользуясь при этом принадлежностью не только центральноазиатского, но и части российского населения к группе тюркских народов.

Однако президент Турции, судя по всему, не настроен прислушиваться к этому лаю шавок из подворотни, предпочитая продвигать свои подходы к объединению тюркских народов под собственным водительством, завершению российско-украинского конфликта и решению других международных проблем.

24 июня этого года турецкий лидер заявил, что предпринимает новые шаги в рамках стамбульского процесса по Украине: "Усилия, которые мы, как Турция, приложили для прекращения этой войны, известны всем. Мы искрение верим, что справедливый и прочный мир между Украиной и Россией возможен. Мы сделали и делаем все возможное для достижения этого мира. Мы являемся страной, которая заслужила доверие обеих сторон. Благодаря этому доверию был достигнут конкретный прогресс даже в атмосфере войны. Переговоры в Стамбуле являются одним из важнейших шагов. Мы хотим, чтобы переговоры были продолжены и вступили на путь, который положит конец войне. Мы надеемся, что события на местах также усилят этот проблеск надежды. Эта война не может длиться вечно. Нам нужно засучить рукава ради мира, укрепить диалоговую площадку, созданную в Стамбуле, и представить стол переговоров с гораздо более высоким уровнем участия".

Немногим ранее, 16 июня, в ходе телефонного разговора между турецким и российским лидерами при обсуждении все той же украинской проблематики Владимир Путин выразил признательность турецкой стороне за организационное содействие прямым российско-украинским переговорам, а также обменялся мнениями с Р. Эрдоганом по актуальным вопросам двусторонней повестки дня, включая сферу энергетики.

К слову, по итогам участия в Петербургском международном экономическом форуме 21 июня министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар заявил, что Россия давно является одним из крупнейших поставщиков энергоносителей для Турции – нефти, природного газа, также угля и сжиженного газа, нефтепродуктов.

При всем при том невозможно и отрицать устремления Анкары сформировать в рамках ОТГ единый военно-политический блок в противовес России. Но пока они не приносят результатов в силу сдержанной позиции руководства центральноазиатских стран.

Например, Узбекистан, участвующий в проекте поставок турецких беспилотников ANKA SHIA и Bayraktar ТВ2, уже продемонстрировавших ограниченную боевую эффективность в современных конфликтах, довольно быстро осознал, что его участие в военных инициативах ОТГ (да еще и с созданием военной базы) во главе с Турцией – страной НАТО может привести к таким серьезным последствиям, как необходимость финансирования военных учений и содержание иностранных воинских контингентов на территории страны. Ему это совершенно не нужно. Как известно, Ташкент и так обладает значительным военным потенциалом, за прошлый год его военные расходы составили 2,8 млрд долларов США.

В свою очередь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан являются членами ОДКБ и им тоже ни к чему участвовать в создании альтернативного блока.

Так что обсуждаемая в сети Интернет перспектива создания "Армии Турана" с участием стран Центральной Азии, предполагающая полную унификацию военного управления, техники и стандартов, отодвигается на неопределенный срок.

Источник - Ритм Евразии
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1751962860


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