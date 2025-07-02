Комплекс Боло-Хауз в Бухаре: жемчужина древней площади и "мечеть сорока колонн"

11:58 08.07.2025

Комплекс Боло-Хауз в Бухаре - единственный уцелевший памятник на исторической площади Регистан. Роскошная пятничная мечеть, изящный минарет и легендарный водоем делают это место одной из главных достопримечательностей древнего города.



ТАШКЕНТ, 6 июл - Sputnik, Бахром Хатамов. Центральная площадь в среднеазиатских городах называлась Регистаном. Это название произошло от иранского "рег" - песок и "стан" - место, то есть - место, покрытое песком. В Бухаре Регистан располагался напротив крепости Арк и был центром общественной жизни. Здесь находились мечети, дворцы, торговые ряды, больницы и канцелярии. Однако до наших дней сохранился лишь один памятник на площади - комплекс Боло-Хауз.



