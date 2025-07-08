Podrobno.uz: Гражданин Узбекистана за 10 дней получил: ранение, 3 миллиона российских рублей и 5 лет узбекской колонии

12:36 08.07.2025

Гражданин Узбекистана осужден за участие в боевых действиях российско-украинского конфликта



8 июля 2025



Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. Ромитанский районный суд по уголовным делам Бухарской области приговорил 32-летнего гражданина Узбекистана к 5 годам лишения свободы за участие в боевых действиях в Украине в составе российских вооруженных сил. Копия приговора суда имеется в распоряжении корреспондента Podrobno.uz.



По данным суда, в июле 2018 года осужденный выехал на заработки в Россию через территорию Казахстана и устроился в Воронеже. Позднее, не отказываясь от узбекского гражданства, он получил российский паспорт.



В мае 2024 года его задержали в Самаре за ранее совершенное преступление. Уже в следственном изоляторе ему предложили подписать контракт с Минобороны РФ на участие в боевых действиях в Украине. Срок контракта - с 17 июля 2024 года по 17 июня 2025 года. За участие в вооруженном конфликте мужчине пообещали освобождение от наказания и денежное вознаграждение в размере 2 миллионов рублей.



Заключив контракт, он был отправлен на территорию Луганской области вместе с другими наемниками. Спустя десять дней - 27 июля - получил ранение в результате ракетного удара и был госпитализирован. Медики признали его временно негодным к службе на 45 суток.



После выписки он получил 3 миллиона рублей, часть которых, по его словам, передал посреднику, помогавшему оформить документы. Затем он восстановил утраченный российский паспорт и планировал вернуться в гражданскую жизнь. Однако, получив предупреждение о возможном повторном призыве, решил покинуть Россию. В декабре 2024 года он вернулся в Узбекистан, воспользовавшись своим узбекским паспортом.



В ходе обыска в его телефоне обнаружили переписку с российской военной прокуратурой, медицинские документы и подтверждения участия в боевых действиях. Экспертиза также зафиксировала наличие ранений от осколков, отнесенных к категории легких телесных повреждений.



На суде обвиняемый признал вину и заявил, что ранее был замешан в другом преступлении: в 2019 году в состоянии алкогольного опьянения он дважды ударил покупателя автомобиля огнетушителем и скрылся. Именно это дело стало основанием для его задержания в Самаре и последующего согласия подписания контракта с Минобороны. Часть полученного вознаграждения он перевел своей семье.



Суд признал мужчину виновным по части 1 статьи 154 Уголовного кодекса Узбекистана (наемничество) и приговорил к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.