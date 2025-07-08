 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 08.07.2025
12:36  Podrobno.uz: Гражданин Узбекистана за 10 дней получил: ранение, 3 миллиона российских рублей и 5 лет узбекской колонии
11:58  Комплекс Боло-Хауз в Бухаре: жемчужина древней площади и "мечеть сорока колонн"
11:47  Премьер-министр Казахстана поручил увеличить объем валовой продукции сельского хозяйства в 2 раза
11:21  "Тюркский мир" в Центральной Азии под эгидой Турции: реальность или фантом? - Рустам Масалиев
05:22  КП: Корейцы открыли в России второй фронт - трудовой
04:10  Известия: перед БРИКС стоит задача интеграции новых членов
03:07  Ротшильдам придется "уплатить за все", - Николай Коньков
02:47  Американский президент Джон Кеннеди в прицеле "Моссада", - Валентин Катасонов
01:55  Эрдоган в тревоге - Алиев начал подыгрывать врагам Анкары, - Станислав Тарасов
00:05  Наступление русской армии на Покровском направлении и атаки "Гераней" на ТЦК – итоговая сводка Readovka за 7 июля
Понедельник, 07.07.2025
23:07  ИноСМИ: Реакция иностранной прессы на XVII саммит БРИКС в Рио-де-Жанейро
22:03  Profinance: Что такое американская исключительность и когда ей придет конец
21:31  Генсек ООН на саммите БРИКС: искусственный интеллект не может быть "клубом для избранных"
16:13  Владимир Путин расставлял точки на форуме "Все для Победы!", - Андрей Колесников
15:06  Иран и Война в Персидском Заливе (перевод), - П.В.Густерин
12:16  ProFinance: Мировая экономика страдает от эффекта Расемона
12:14  Почему в мире обострились конфликты, - Виталий Трофимов
01:19  Bloomberg: Макрон ищет для Украины новый BlackRock
00:05  Русская армия играет на недостатке мобильных ресурсов ВСУ и идет вперед - итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 06.07.2025
23:32  Китай намерен продемонстрировать силу. На параде в Пекине 3 сентября
22:25  Афганистан может стать одним из бенефициаров транспортных проектов, - Виктория Панфилова
16:36  Восстание на "Потемкине": как японские деньги подожгли Черное море (история), - Станислав Смирнов
14:47  МК: Затулин раскрыл суть игры Алиева и Пашиняна против интересов РФ
12:46  Россия отказывается от захвата территорий: Зеленский победил русские дроны, - Кирилл Стрельников
10:16  Известия: Основные мифы о 5G
01:33  Bloomberg: ОПЕК+ резко увеличит добычу нефти в августе, цены могут опуститься ниже $60 за бочку
Суббота, 05.07.2025
22:36  Readovka: Хронология событий российско-азербайджанской напряженности: законные действия против мести за "своих"
20:20  Съезд КПРФ признал доклад Хрущева о культе личности Сталина ошибочным
13:02  The Sun: в космосе обнаружен российский спутник-убийца, который следит за американским спутником-шпионом
12:41  Ирано-израильская война: Демонстрация возможности превратили весь мир в паноптикум, - Олег Яновский
03:10  Китай заявил ЕС, что не может позволить России проиграть в войне на Украине, - SCMP
01:32  Первенство России в поставках нефти в Индию – заслуженный итог сотрудничества, - Лев Клементьев
00:05  ВС РФ начали наступление на Великий Бурлук – итоговая сводка Readovka за 4 июля
Пятница, 04.07.2025
20:16  Ирано-иракская война (перевод), - П.В.Густерин
18:37  МК: Западные аналитики оценили изменения возраста выхода на пенсию в мире
15:00  В Казахстане на традиционной сельхозвыставке выберут Быка №1. Победитель получит трактор
14:45  Россия готова присоединиться к энергосистеме Центральной Азии
13:04  Духовное управление мусульман Казахстана: Заявление относительно полного закрытия лица
12:27  Война. Без фейков: Русская армия освобождает украинцев от мобилизации (видео)
03:10  Синьхуа: Си Цзиньпин отстаивает интересы Глобального Юга
03:00  Podrobno.uz: О детективной истории похищении главы Anorbank в Париже
02:25  Путин: традиционную большую семью нужно сделать модным трендом в России
01:17  С начала 2025 года через ж/д КПП Хоргос прошло более 5 000 поездов Китай-Европа /Центральная Азия/
00:20  Казахстан-Россия. Абайская и Омская области договорились о совместном использовании реки Иртыш
00:05  ВС РФ освободили крупное село Юнаковка на Сумском направлении – итоговая сводка Readovka за 3 июля
Четверг, 03.07.2025
23:15  Россия официально признала Исламский Эмират Афганистан
22:58  Британский "крот" в МАГАТЭ, - Владимир Малышев
20:15  На фестивале "Плов Самарканда" лучшие повара приготовят 7 тонн плова
17:36  СП: Стук ботинка по трибуне ООН - почему он так приятен нашему уху
17:29  В Киргизии ожидаются досрочные парламентские выборы, - Виктория Панфилова
17:28  Исламский режим и национальная идея в Иране
12:41  История казахского протеста, которого… не было, - Данияр Ашимбаев
12:33  Тень диаспоры. Главный страх азербайджанского режима, - Ермек Ниязов
06:45  Свой 80-летний юбилей ООН встречает в состоянии полного паралича, - Валентин Катасонов
06:28  Туркменские преподаватели получили 300 сертификатов по русскому языку и 14 по английскому
06:18  В правительстве Кыргызстана поздравили кинорежиссера Арыма Кубата с главным призом на Шанхайском кинофестивале
06:08  В Казахстан заходит индийская медицина. Не курсы по чакрам и занятия йогой, а настоящий госпиталь...
05:56  Заменят ли в России корейцы среднеазиатских мигрантов? - Александр Шустов
00:27  Цифровая депривация: когда Wi-Fi пропадает, а жизнь появляется, - Асель Аукешева
00:05  ВС РФ пробили оборону ВСУ по реке Казенный Торец – итоговая сводка Readovka за 2 июля
Среда, 02.07.2025
23:17  Финансовая повседневность в Узбекистане: банкомат уже не редкость, но еще не все понимают, как им пользоваться или зачем
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   |   Узбекистан   | 
Podrobno.uz: Гражданин Узбекистана за 10 дней получил: ранение, 3 миллиона российских рублей и 5 лет узбекской колонии
12:36 08.07.2025

Гражданин Узбекистана осужден за участие в боевых действиях российско-украинского конфликта

8 июля 2025

Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. Ромитанский районный суд по уголовным делам Бухарской области приговорил 32-летнего гражданина Узбекистана к 5 годам лишения свободы за участие в боевых действиях в Украине в составе российских вооруженных сил. Копия приговора суда имеется в распоряжении корреспондента Podrobno.uz.

По данным суда, в июле 2018 года осужденный выехал на заработки в Россию через территорию Казахстана и устроился в Воронеже. Позднее, не отказываясь от узбекского гражданства, он получил российский паспорт.

В мае 2024 года его задержали в Самаре за ранее совершенное преступление. Уже в следственном изоляторе ему предложили подписать контракт с Минобороны РФ на участие в боевых действиях в Украине. Срок контракта - с 17 июля 2024 года по 17 июня 2025 года. За участие в вооруженном конфликте мужчине пообещали освобождение от наказания и денежное вознаграждение в размере 2 миллионов рублей.

Заключив контракт, он был отправлен на территорию Луганской области вместе с другими наемниками. Спустя десять дней - 27 июля - получил ранение в результате ракетного удара и был госпитализирован. Медики признали его временно негодным к службе на 45 суток.

После выписки он получил 3 миллиона рублей, часть которых, по его словам, передал посреднику, помогавшему оформить документы. Затем он восстановил утраченный российский паспорт и планировал вернуться в гражданскую жизнь. Однако, получив предупреждение о возможном повторном призыве, решил покинуть Россию. В декабре 2024 года он вернулся в Узбекистан, воспользовавшись своим узбекским паспортом.

В ходе обыска в его телефоне обнаружили переписку с российской военной прокуратурой, медицинские документы и подтверждения участия в боевых действиях. Экспертиза также зафиксировала наличие ранений от осколков, отнесенных к категории легких телесных повреждений.

На суде обвиняемый признал вину и заявил, что ранее был замешан в другом преступлении: в 2019 году в состоянии алкогольного опьянения он дважды ударил покупателя автомобиля огнетушителем и скрылся. Именно это дело стало основанием для его задержания в Самаре и последующего согласия подписания контракта с Минобороны. Часть полученного вознаграждения он перевел своей семье.

Суд признал мужчину виновным по части 1 статьи 154 Уголовного кодекса Узбекистана (наемничество) и приговорил к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Источник - Podrobno.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1751967360


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Спикер Сената встретился с Послом Японии в Казахстане
- Исполнение поручений Президента: в Правительстве рассмотрен ход реализации ключевых энергетических и инфокоммуникационных проектов
- По поручению Президента Премьер-министр Олжас Бектенов принял участие в XVII саммите Организации экономического сотрудничества
- Кадровые перестановки
- Главы МИД Казахстана и Бразилии провели встречу в Рио-де-Жанейро
- Редакционная коллегия рассмотрела первый том академического издания по истории Казахстана
- Роман Скляр посетил с рабочим визитом провинцию Гуандун Китайской Народной Республики
- В ходе рабочей поездки в Павлодарскую область Азат Перуашев ознакомился с работой Аксусского ферросплавного завода и ГРЭС
- Серик Жумангарин обсудил с госминистром Катара возможности расширения экономического сотрудничества
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  