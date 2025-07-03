|В Парке сказаний народов Казахстана 13 июля пройдет праздник "Моя дружная семья"
13:00 08.07.2025
День семьи отпразднуют – приглашаются все желающие
13 июля 2025 года в Парке сказаний народов Казахстана при Казанском соборе Алматы состоится праздник "Моя дружная семья", приуроченный ко дню памяти святых и праведных Петра и Февронии, также известный как День любви, семьи и верности.
На празднике гостей ждут развлечения для детей и взрослых:
- Конкурс "Наше семейное блюдо": приносите к чаю ваше любимое семейное блюдо и выигрывайте призы;
- Веселые активности от молодежки;
- Рисунки на асфальте, гипсовые фигурки, аквагрим;
- Концерт "Театра народной песни" – развеселые песни и хоровод;
- Чай из самовара для всех гостей.
Кроме того, в преддверии праздника идет фотоконкурс по трем номинациям:
- "Большая семья – большое счастье";
- "Семейные объятия";
- "Счастье в мелочах".
Победители в каждой номинации получат сертификаты в "Меломан" на 20 000 тенге.
Подробнее о конкурсе – по ссылке.
https://www.instagram.com/p/DLFRDJFIfmD/
Время проведения праздника: 12-14.00, 13 июля 2025 года
Адрес: ул. Халиуллина, 45а (территория Казанского собора)
Вход свободный