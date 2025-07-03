За чужие интересы. Как басмачи и белогвардейцы работали на Запад, - Сергей Кожемякин

20:18 08.07.2025 За чужие интересы. Как басмачи и белогвардейцы работали на Запад



В журнале "Политическое просвещение" (№1, 2025 год) вышла статья историка, кандидата политических наук С.В. Кожемякина "За чужие интересы. Антисоветские движения Средней Азии и Казахстана на службе империализма".



На большом фактическом материале автор доказывает несостоятельность попыток представить антибольшевистские силы в образе патриотов и поборников "национального освобождения". "Изображению антисоветского сопротивления как "национально-освободительного движения" подчинена вся мощь информационно-идеологических машин стран Средней Азии и Казахстана. Однако этот конъюнктурный подход не выдерживает столкновения с фактами. Антибольшевистские движения были не только антинародными в том смысле, что выражали интересы кучки местных угнетателей, но и антинациональными, - подчеркивает Кожемякин. - С момента своего зарождения они поступили в услужение иностранным государствам и были готовы расплачиваться ресурсами своих стран за финансовую и военную помощь в борьбе с Советской властью. Торговля национальными интересами объединяла всех контрреволюционеров - от белогвардейцев до басмачей, от "алашевцев" до меньшевиков и эсеров. "Патриоты", которые сегодня ставятся в пример молодым поколениям, при ближайшем рассмотрении оказываются беспринципными дельцами, толкавшими соплеменников в пасть империалистических хищников и открывавшими двери западным колонизаторам".



Автор обосновывает, что попытки Запада закрепиться в регионе начались задолго до 1917 года. Проигрыш Англии в "большой игре" был частично компенсирован в последующие десятилетия благодаря финансово-экономической экспансии. Это стало частью общего процесса проникновения иностранного капитала в Россию, особенно усилившегося в период правления Николая II.



На рубеже столетий в Средней Азии, как грибы после дождя, стали появляться компании с иностранным капиталом - преимущественно английским, французским, американским. Так, в банковско-финансовой сфере ведущую роль играл Русско-Азиатский банк. Он был создан в 1910 г. путем слияния Русско-Китайского и Северного банков, находившихся под контролем французских акционеров. Новая организация сохранила зависимый статус. Доля французского капитала составляла в ней 4/5. Помимо контроля над торговлей хлопком, банк приобрел большую часть акций Коканд-Наманганской (с 1913 г. - Ферганской) железной дороги, Кокандского электрического общества, Среднеазиатского нефтепромышленного товарищества и т. д.



Проникновение западного капитала проходило и в топливную промышленность. Нефтепромышленное и торговое общество "Санто", созданное в Ферганской области еще в 1898 г., финансировалось учрежденной в Лондоне и функционировавшей на основе английских законов "Русской генеральной нефтяной корпорацией". Основанное в 1905 г. нефте- и горнопромышленное общество "Чимион" также было связано с английским капиталом.



В 1909 г. американо-британская компания Гувера - Уркварта выкупила у русских предпринимателей Майлисайское месторождение нефти (территория современной Киргизии) и создала "Ферганское нефтепромышленное общество", зарегистрированное в Лондоне. Англичанам принадлежал Челекенский нефтяной концерн, контролировавший нефтедобычу на побережье Каспийского моря (нынешняя Туркмения). Добычу бурого угля в Таш-Кумыре и Джийде-Булаке вела компания "Назаров и Ко", конечным владельцем которой была бельгийская фирма из Антверпена. Французские и немецкие акционеры инвестировали капиталы в компанию по добыче угля "Сулюктинский каменный уголь"…



Революционные потрясения в России дали империалистическим кругам предлог для открытого военно-политического вмешательства. На словах поддерживая целостность страны, западные дипломаты и агенты установили тесные связи с националистическими и сепаратистскими силами на Украине, в Закавказье и Средней Азии. Совещание глав правительств Великобритании, Франции и Италии с участием личного представителя президента США в ноябре 1917 г. в Париже приняло решение "всемерно поддерживать движение в Закавказье" в лице контрреволюционного Закавказского комиссариата. В декабре того же года конференция правительств стран Антанты заявила о необходимости укреплять связи с антисоветскими силами Украины, Кавказа, Финляндии, Сибири, казачьих областей и открыть кредиты "для реорганизации Украины, на содержание казаков и кавказских войск".



Согласно архивным документам МИД Великобритании, зимой 1917/1918 г. в Лондоне на правительственном уровне было запланировано несколько военно-дипломатических миссий в Среднюю Азию. Перед этим министр иностранных дел Франции Стефан Пишон передал соответствующий запрос английскому коллеге Артуру Бальфуру, мотивировав его опасностью немецко-турецкого проникновения. В конце января 1918 г. Бальфур сообщил французскому послу в Лондоне Полю Камбону, что правительство Британской Индии уже совершило все приготовления по организации миссий в Среднюю Азию. Одной из них во главе с генерал-майором Уилфридом Маллесоном предписывалось обосноваться в персидском Мешхеде, вторая под руководством полковника Перси Эссертона отправлялась в Кашгар.



Появившись в Мешхеде, британская военная миссия установила связи с правительствами Бухарского эмирата и Хивинского ханства - бывших протекторатов Российской империи, а также с клерикально-феодальными и буржуазно-националистическими кругами региона и превратилась в главный организационный центр антисоветских сил в Туркестане. Впоследствии эта связь только укреплялась. Она четко прослеживается в деятельности "Кокандской автономии", басмаческом движении, белогвардейском подполье в Ташкенте и т.д.



Приведем несколько отрывков из статьи Сергея Кожемякина. "От английских агентов "Кокандская автономия", по некоторым сведениям, получила помощь в размере 500 тыс. руб. В этой поддержке нет ничего удивительного, учитывая, что 15 (28) января 1918 г. английское правительство направило правительству США меморандум о необходимости интервенции против Советской России и о поддержке белогвардейских организаций и "правительств на юге и на юго-востоке России".



Тогда же, в январе 1918 г., американскому Конгрессу были представлены "14 пунктов Вильсона" - проект мирного договора, в котором излагались взгляды президента США Вудро Вильсона на условия окончания Первой мировой войны и послевоенное устройство. Шестой пункт касался России. Формально он гарантировал ей "полное и свободное содействие со стороны других наций в деле получения полной и беспрепятственной возможности принять независимое решение относительно ее собственного политического развития и ее национальной политики и обеспечение ей радушного приема в сообществе свободных наций".



Однако советник Вильсона Эдуард Хауз, игравший значительную роль в определении внешнеполитического курса США, был куда откровеннее. "Остальной мир будет жить спокойнее, если вместо огромной России в мире будут четыре России. Одна - Сибирь, а остальные - поделенная европейская часть страны", - отмечал он. Соединенные Штаты должны были принять в расчленении России непосредственное участие. Тот же Хауз подчеркивал важность поддержки "автономных образований в юго-восточной России", в том числе "Кокандской автономии"…



"Нет никакой информации, которая позволила бы составить мнение о правильной политике по отношению к мусульманской России, т.е., коротко говоря, к Средней Азии. Весьма возможно, что придется предоставить какой-нибудь державе ограниченный мандат для управления на основе протектората", - говорилось в комментариях к "14 пунктам", составленным Хаузом и Уолтером Липпманом.



Позже представленное ими мнение вошло в официальную программу американской делегации на Парижской мирной конференции, начавшей работу в январе 1919 г. Президент Вильсон предложил распространить мандатную систему не только на германские колонии и территории Турецкой (Османской) империи, но и на "бывшую Российскую империю", а, точнее, на Кавказ, Среднюю Азию и другие области. На географической карте, составленной госдепартаментом США для американской делегации, среди районов, которые предполагалось отторгнуть от России, значилась Средняя Азия, вошедшая в зону "опеки" США.



Также в период работы Парижской мирной конференции английская агентура в Средней Азии пыталась сколотить делегацию для поездки во Францию, чтобы выдвинуть требования "об освобождении Туркестана от большевистского ига". Английское правительство обещало поддержать эти требования.



В свою очередь, глава британской Палаты лордов, будущий министр иностранных дел Англии Джордж Керзон предлагал сделать ставку на мусульманское государство в Туркестане, добавляя, что Афганистан может претендовать на территории, якобы некогда отобранные у него русскими. Он проводил параллель с действиями британцев в Сибири, где аналогичным образом японцы могли потребовать территориального вознаграждения".



"…интервенты делали ставку на контрреволюционные силы, включая отряды басмачей. Здесь следует разоблачить ряд мифов, усиленно навязываемых населению постсоветских стран после 1991 г. Один из них заключается в том, что басмачество возникло после октября 1917 г. как ответ на политику Советской власти. Второй изображает его как национально-освободительное движение, выросшее из "гущи народа".



В действительности басмачество стало продолжением "разбойничьей вольницы", существовавшей задолго до 1917 г. ("басмак" с тюркских языков - "нападать", "налетать"). А его всплеск после Октябрьской революции был вызван, главным образом, нежеланием имущих классов расставаться с богатствами и привилегиями, а также, в немалой степени, поддержкой зарубежных сил.



Яркой иллюстрацией является деятельность Джунаида Курбан-Мамеда, более известного как Джунаид-хан. Сын предводителя туркменского племени, он в 1912 г. возглавил отряд басмачей и грабил узбекские селения в Ташаузском и Ильялинском бекствах. В конце 1917 г. Джунаид появляется в Хиве, где устанавливает тесные связи с полковником Зайцевым и по его протекции становится командующим вооруженными силами Хивинского ханства. Опираясь на преданных ему басмачей, Джунаид в начале следующего года сверг хана Асфандияра, посадив на престол брата последнего - Саида Абдуллу. Реальная власть, однако, находилась в руках туркменского предводителя.



После мятежа в Закаспийской области и вторжения англичан, Джунаид-хан установил с ними тесную связь. Из Ашхабада ему были доставлены 3 тыс. винтовок и большое количество боеприпасов. Ободренный этой поддержкой, Джунаид-хан с сентября 1918 г. начал нападать на Амударьинский отдел Туркестанской Советской Республики…



(…) Численность объединенного воинства Монстрова и Мадамин-бека выросла до 20 тыс. человек, руководители белого движения и их западные кураторы рассматривали его как часть общего движения против Советской России. Начальником штаба армии мятежников был генерал-майор царской армии А.В. Муханов. Адмирал Колчак присвоил Мадамин-беку звание полковника, из его ставки в Омске была отправлена специальная миссия в составе двух генералов и двух английских офицеров. Ее задачи были раскрыты в письме, отправленном колчаковским штабом бывшим консулам в Кульдже и Чугучаке (Китай) в октябре 1919 г. "На военную миссию, - говорилось в письме, - возложена задача завязать сношения и установить тесную связь с представителями дружественных нам держав, чтобы при материальной поддержке с их стороны... организовать партизанские отряды из жителей некоторых областей Туркестана для борьбы с местными большевиками".



Впрочем, удача недолго сопутствовала "крестьянско-басмаческому" войску. Под Андижаном оно было разбито, а вскоре и вовсе распалось. Монстров и Мадамин-бек с остатками своих отрядов скрылись в горах Памиро-Алая. Это не входило в планы внешних сил, которые предприняли попытку реанимировать повстанческое движение. В октябре 1919 г. из Кашгара на советскую территорию прибыл бывший царский консул в Китае Успенский, перешедший на службу англичанам и американцам. 22 октября в приграничном селении Иркештам состоялось совещание басмаческих главарей и белогвардейцев. По его итогам было объявлено о создании "временного правительства Ферганы" во главе с Мадамин-беком. Его заместителем и главнокомандующим вооруженными силами стал Монстров. В состав "правительства" были также введены генерал Муханов (военный министр), присяжный поверенный, имевший связи с Англией, Ненсберг (министр внутренних дел и юстиции), бывший крупный торговец хлопком Хаким-джан Азизханов (министр финансов). Марионеточное "правительство" полностью зависело от иностранной помощи. Через главу английской миссии в Кашгаре полковника П. Эссертона оно снабжалось оружием и боеприпасами.



Вскоре после этих событий в ставке Мадамин-бека в селении Кара-Тепе (Ферганская область) побывала делегация, состоявшая из английских разведчиков и афганских феодалов. "Гости" провели смотр басмаческих отрядов и снабдили их крупными суммами денег. Пленные басмачи и перебежчики показывали, что после "приезда афганцев образовались целые отряды из сыновей баев, хорошо одетые и на лучших конях".



Вслед за этим в кишлаке Аим с участием представителей Англии, Бухарского эмирата, буржуазно-националистических организаций региона был проведен курултай (съезд) басмаческих главарей. Было решено свести почти 150 отрядов, действовавших в Фергане, в четыре крупных соединения под командованием Мадамин-бека, Иргаша, Хал-ходжи и Курширмата".



Позже привычка торговать интересами своих народов закономерно привела Курширмата и других басмаческих главарей, окопавшихся в Афганистане, к тесному сотрудничеству с немецко-фашистской агентурой.



Автор статьи делает вывод: "Связь между контрреволюционерами начала XX века и нынешними властителями куда крепче сиюминутных утилитарных соображений. Речь идет о настоящем идейном родстве, объединяющим эти группы.



Правящие классы постсоветских республик, как и их предшественники больше ста лет назад, хотят увековечить свою власть над угнетаемыми массами. Не полагаясь исключительно на внутренние механизмы господства, они обращаются к ведущим капиталистическим державам. Для правительств Средней Азии и Казахстана характерно лавирование, именуемое для мягкости "многовекторной политикой". Из игры на противоречиях империалистических центров "элиты" хотят извлечь максимум выгоды для себя, не останавливаясь перед торговлей долгосрочными интересами и суверенитетом собственных государств.



Это проявляется в различных дипломатических платформах - таких, как "C5+1" (пять стран региона и США), в планах поставок Западу редкоземельных металлов, создании новых транспортных коридоров, военно-техническом сотрудничестве с Западом, замене алфавитов на основе кириллицы на латиницу и многом другом. Подобно басмачам, "Кокандской автономии" и другим проявлениям контрреволюции, все это маскируется лозунгами о "национальном возрождении" и патриотизме. Но вечно обманывать трудящихся не получится. Правда истории обязательно выйдет на свет".



Полностью ознакомиться со статьей С.В. Кожемякина можно по ссылке:

https://www.politpros.com/journal/read/?ID=10989&journal=340 Источник - politpros.com

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1751995080





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