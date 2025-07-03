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Среда, 09.07.2025
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ВС РФ открыли еще один сектор наступления в Сумской области – итоговая сводка Readovka за 8 июля
00:05 09.07.2025

Михаил Пшеничников

СВО

Редакция Readovka собрала самые важные события 8 июля в разрезе СВО. Русские войска освободили поселок Бессаловка Сумской области, тем самым открыв новое направление наступления. США дали резкий разворот в вопросе прямых военных поставок на Украину, угроза роста симпатий украинцев к ВС РФ вынудила Трампа действовать немедленно.

Вынудить распылиться



После того как ВСУ отвели свои силы от Теткино в район Хотени и Писаревки для сдерживания ВС РФ, наша армия получила возможность взять инициативу в свои руки. Русские войска перешли в атаку и, зачистив от пехотных групп противника район водоочистных сооружений у Теткино, ворвались в Бессаловку и полностью заняли ее. Неприятель обороняться долго не смог и предпочел откатиться в район Искрисковщины.

Таким образом ВСУ получили еще один сектор активности русской армии в Сумской области. Разумеется, противник не может не реагировать на создавшуюся угрозу. Силы, собранные для обеспечения твердой устойчивости в обороне, придется рассредоточить. Теперь фронт пролегает в полосе сел Хотень – Писаревка – Малая Корчаковка – Корчаковка – Новая Сечь – Храповщина – Марьино.

Плотность и насыщенность оборонительных порядков действительно может помочь ВСУ противостоять фронтальным атакам. Но вот дефицит фортификационных сооружений вне сельской застройки поставил под угрозу замысел противника. В данный момент русские войска продолжают наступление на Марьино. Более того, предположение редакции Readovka подтвердилось, наша армия действительно собирается огибать с востока линию украинской обороны в вышеописанной полосе. Об этом говорит вектор атаки ВС РФ, нацеленный от недавно освобожденной Юнаковки как на само Марьино, так и на местность восточнее него, для того чтобы выйти во фланг, а впоследствии и в тыл противнику. Вкупе с развернувшимися действиями русских подразделений к юго-востоку от Теткино ВСУ попали в "вилку". В перспективе, если неприятель не рассредоточит войска, его оборонительный эшелон рискует оказаться в охвате с двух флангов. С другой стороны, распределение сил истончит порядки противника, что сделает прорыв ВС РФ практически гарантированным.

Отдельно стоит остановиться на том, что, начав атаку к юго-востоку от Теткино, наша армия непременно должна овладеть крупным селом Белополье. Именно там концентрировались украинские подразделения перед атаками на Глушковский район Курской области как в сентябре 2024 года, так и сейчас. Не будет лишним обратить внимание и на то, что потенциальная полоса наступления на Сумы в тех местах будет пролегать по полям с лесопосадками, таких лесных массивов, как севернее и восточнее города, там нет. Однако у неприятеля в районе Белополья есть давно подготовленные полевые фортификации. Но все упирается в численность войск, которых в распоряжении оперативного командования "Север" ВСУ недостаточно.

"Ой, больно, да?"

США дали резкий разворот в своем отношении к вопросу непосредственной военной поддержки Украины.

"Мы собираемся отправить дополнительное оружие. Они должны быть в состоянии себя защищать. Сейчас по ним наносят очень сильные удары. Очень сильные. Мы вынуждены будем отправить больше оружия. В основном оборонного. По ним действительно очень, очень серьезно бьют. Столько людей гибнет в этом хаосе", – сказал американский президент Трамп журналистам.

Стоит предположить, что резкое изменение позиции вызвано атаками на ТЦК и полной невозможностью ВСУ как-то защитить картотеки людоловов. Трамп, конечно же, лукавит: украинская ПВО прорывается нашими Вооруженными силами уже давно. О его дефиците на Украине говорят еще с осени 2023 года. Именно угроза срыва мобилизации вынудила Белый дом резко сдавать назад и возвращаться к подпитке режима Зеленского средствами, которые хоть как-то помогут не допустить преждевременной капитуляции. Более того, участившиеся атаки на систему войскового комплектования ВСУ обнажили не просто беспомощность объектовой ПВО незалежной, они показали откровенную неустойчивость киевского режима. То есть во всех украинских городских и поселковых чатах обычные люди чуть ли не празднуют шампанским каждый удар по ТЦК. Более того, местные "заказывают" атаки на территориальные центры комплектования ВСУ и отправляют адреса и координаты нашим военным. Такое положение дел, когда местное население откровенно консолидировалось из-за общей для них напасти в виде клевретов Зеленского, не могло не напугать Банковую и ее спонсоров. Тыл откровенно отвернулся от Киева и выразил готовность к сотрудничеству с русской армией. Единственное, что осталось НАТО и США, – это, несмотря ни на что, ни какие нужды Израиля в ЗУРах, немедленно поддержать украинского лидера, хоть и небольшим, но еще вчера невероятным количеством ракет к комплексу Patriot. Более того, Белый дом обещал взять на себя роль поисковика альтернативных источников снабжения ПВО незалежной. Трамп, как опытный бизнесмен, взвесил риски и понял, что, если киевский режим падет, то все потенциальные сделки могут быть провалены. Поэтому Штатам ничего не осталось, как идти на дополнительные траты в интересах спасения своих инвестиций.

Однако процесс "пробуждения" украинского населения уже запущен – то, что было немыслимо год назад, стало реальностью. А катализацию противоречий и рост пропасти между властью и простыми гражданами Украины простой подпиткой ПВО уже не остановить.

Вчера, 7 июля, главным событием дня стало начало атаки ВС РФ на север по течению реки Казенный Торец от села Новоторецкое на Покровском направлении.

Источник - Readovka
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