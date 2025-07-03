ВС РФ открыли еще один сектор наступления в Сумской области – итоговая сводка Readovka за 8 июля

00:05 09.07.2025

Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 8 июля в разрезе СВО. Русские войска освободили поселок Бессаловка Сумской области, тем самым открыв новое направление наступления. США дали резкий разворот в вопросе прямых военных поставок на Украину, угроза роста симпатий украинцев к ВС РФ вынудила Трампа действовать немедленно.



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