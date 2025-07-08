Sohu(Китай): Трампа напугало заявление Путина на саммите БРИКС

01:40 09.07.2025

Sohu Китай

08 июля 2025



Трамп готовится принять меры против БРИКС, но он столкнулся с плохой новостью: Путин заявил, что страны объединения превзошли G7

Sohu: Трампа напугало заявление Путина на саммите БРИКС



Заявление Путина о том, что страны БРИКС превзошли по совокупному объему ВВП "Большую семерку", стало главной мировой новостью, пишет Sohu. Трамп в ответ обещал ударить пошлинами по всем, кто поддерживает "антиамериканскую политику" объединения, но это выглядит как слабый ответ.



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В Бразилии 6–7 июля на фоне возросшей международной напряженности прошел саммит БРИКС. Это событие стало не только важной вехой в развитии сотрудничества государств этого объединения (которое включает в себя Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южную Африку), но и очередным эпизодом экономического противостояния США с этими странами. После того как участники саммита выступили с совместным заявлением, в котором раскритиковали тарифную политику Вашингтона, не называя при этом имен, президент США Дональд Трамп зарычал аки лев. Он пригрозил ввести дополнительные десятипроцентные пошлины для стран, которые поддерживают политику БРИКС.



