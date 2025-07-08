|Sohu(Китай): Трампа напугало заявление Путина на саммите БРИКС
01:40 09.07.2025
Sohu Китай
08 июля 2025
Трамп готовится принять меры против БРИКС, но он столкнулся с плохой новостью: Путин заявил, что страны объединения превзошли G7
Sohu: Трампа напугало заявление Путина на саммите БРИКС
Заявление Путина о том, что страны БРИКС превзошли по совокупному объему ВВП "Большую семерку", стало главной мировой новостью, пишет Sohu. Трамп в ответ обещал ударить пошлинами по всем, кто поддерживает "антиамериканскую политику" объединения, но это выглядит как слабый ответ.
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В Бразилии 6–7 июля на фоне возросшей международной напряженности прошел саммит БРИКС. Это событие стало не только важной вехой в развитии сотрудничества государств этого объединения (которое включает в себя Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южную Африку), но и очередным эпизодом экономического противостояния США с этими странами. После того как участники саммита выступили с совместным заявлением, в котором раскритиковали тарифную политику Вашингтона, не называя при этом имен, президент США Дональд Трамп зарычал аки лев. Он пригрозил ввести дополнительные десятипроцентные пошлины для стран, которые поддерживают политику БРИКС.
Между тем российский лидер Владимир Путин на заседании саммита сообщил по видеосвязи важную новость: ВВП стран БРИКС превосходит показатели "Большой семерки" (G7). Эти заявления Трампа и Путина разожгли новый пожар в международных отношениях.
Угроза Трампа похожа не на реальную экономическую стратегию, а на блеф. В своей социальной сети он заявил, что введет десятипроцентные пошлины для всех, кто поддерживает "антиамериканскую" политику БРИКС. Однако это можно рассматривать почти как компромисс, ведь ранее он заявлял о планах ввести тарифы в размере 60–70%. Стратегия Трампа всегда нацелена на сдерживание, это скорее стремление подавить волю противника, а сейчас угроза тарифов в 10% звучит слишком мягко.
Стоит отметить, что угрозы Трампа абсолютно не помогают улучшить позиции США в мировой экономике. Если посмотреть на его недавние меры против Китая, то они кажутся бессильными. Фактически он начал постепенно снимать ограничения на китайский экспорт, в том числе чипов и авиационных двигателей. Теперь он хочет использовать аналогичную угрозу, чтобы надавить на БРИКС, что, очевидно, полная чушь. Таким образом, стратегия Трампа не только не принесла результатов, но и ударила по глобальному имиджу Соединенных Штатов.
По сравнению с робкой угрозой Трампа заявление Путина на саммите выглядит как смелая атака. Он привел данные, подтверждающие, что совокупный ВВП стран БРИКС по паритету покупательной способности достигает 77 триллионов долларов, а "Большой семерки" – 57 триллионов долларов. Этот достаточно большой разрыв, почти эквивалентный ВВП Европейского союза в прошлом году. Заявление Путина – это не просто демонстрация данных, а подтверждение того факта, что страны БРИКС превзошли Запад по производственной мощи и сформировали новый международный экономический порядок.
Причина, по которой Путин решил обнародовать эту новость именно сейчас, очевидна. Стратегический замысел заключается в том, чтобы показать миру рост коллективной мощи и влияния БРИКС. Эти данные потрясли даже тех, кто сомневался и видел преимущество БРИКС только в количестве населения. Но объединение имеет преимущество не только в численности, но и в рыночном потенциале. А теперь оно заявило о своей "жесткой экономической силе", что, несомненно, является мощным ответом на устоявшуюся западную гегемонию.
Угрозы Трампа не только не способны сдержать развитие БРИКС, но и еще больше подчеркнули международную изоляцию США. Сегодня позиция Трампа, даже в рамках G7, вызывает много споров. Он использует тарифную политику для оказания давления на союзников, включая страны Европейского союза, и даже заявлял о желании присоединить Канаду и Гренландию. Эти действия, несомненно, посеяли разногласия внутри G7. Отношение к Трампу меняется, и он постепенно попадает в изоляцию.
Международная обстановка также быстро меняется. На фоне того, что БРИКС обогнал G7, отношение западных стран к Трампу становится более осторожным и даже отстраненным. Пытаясь угрожать БРИКС, Трамп загоняет себя в тупик и самоизолируется. Кроме того, экономика США в настоящее время сталкивается с рядом трудностей, и такие решения ее лидера только ускорят падение американской гегемонии.
В будущем отношения между БРИКС и G7 станут еще более сложными. Подъем экономической мощи БРИКС неизбежно окажет глубокое влияние на мировое экономическое развитие. Сможет ли угроза Трампа напугать страны БРИКС или, наоборот, это подтолкнет их к укреплению связей и совместному сопротивлению внешнему давлению? Ответ на этот вопрос станет ключом к пониманию будущего направления развития международных отношений.