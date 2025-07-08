Наше твердое неттинг. Его озвучил на встрече с президентом РФ глава Росфинмониторинга, - Андрей Колесников

02:48 09.07.2025 Наше твердое неттинг

Его озвучил на встрече с президентом РФ глава Росфинмониторинга



08.07.2025



8 июля президент России Владимир Путин встретился в Кремле с главой Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным и выяснил для себя, как и специальный корреспондент "Ъ" Андрей Колесников, очень многое: от новой специфики работы нотариусов до маржи в сделках с золотом.



Юрий Чиханчин хорош тем, что после встречи с ним понимаешь: оказывается, есть люди, которым и правда есть что сказать, а не только терять.



Не надо выдумывать темы и делать многозначительные презентации: все и так есть. Успеть бы обо всем рассказать.



Видимо, это должен был понять и Владимир Путин.



- Владимир Владимирович,- приступил Юрий Чиханчин,- хотел рассказать, как работает национальная антиотмывочная система в 2024 году, о результатах доложить немножечко.



Но получилось не так уж мало.



- Самая главная задача на международной площадке - это было сохранение наших позиций и не допустить включения России в санкционные списки,- он имел в виду свою юрисдикцию.- Нам это удается на заседаниях FATF, мы продолжаем расширять форматы международных действий. На сегодняшний день порядка 40 стран активно взаимодействуют. И бриксовские, и парламентарии, Международный совет комплаенс.



То есть в санкционные списки Россию включают все кому уже просто не лень - но кроме того, что по линии финмониторинга. Там, видимо, стена.



- Мы создаем систему обмена информацией между странами - пояснил Юрий Чиханчин.- С учетом того что приостановлена деятельность в группе Egmont, это объединение финансовых разведок, у нас своя программа, уже 30 стран объединились, обмениваемся закрыто.



Похоже, группы Egmont ему немножечко жаль.



- Совместно с ВТБ и Центральным банком совершенствуем проект "Прозрачный блокчейн", который позволяет нам контролировать, мониторить операции с криптовалютой,- продолжил Юрий Чиханчин.



Российский блокчейн настолько прозрачен на просвет, что можно сказать, его и нет.



- Что касается трансграничных финансовых потоков, то я уже в прошлый раз докладывал, у нас несколько поменялся вектор - это Ближневосточный регион, Юго-Восточная Азия и Центрально-Азиатский регион,- доложил Юрий Чиханчин.- Это соответствует тому, что создана единая система быстрых платежей, альтернатива SWIFT, и это в первую очередь страны СНГ. Активно используются альтернативные формы расчета - это золото, криптовалюта. И вот сейчас появился "неттинг": клиринговые операции, которыми мы сегодня занимаемся.



Юрий Чиханчин легко жонглировал новыми словами. Создавалось впечатление, что он и правда живет в мире этих слов.



- По поводу теневых площадок,- уточнял президент.- Это что за международные теневые площадки?



- Это площадки, которые на сегодняшний день используют преступники,- охотно разъяснял Юрий Чиханчин.- Деньги украдены и выводятся за рубеж, а мы совместно со странами определили все потоки именно преступлений: куда они спрятались, в какие банки и какие страны! У нас это выявлено на сегодняшний день! Сейчас мы доказательную базу ищем и смотрим, кто еще пользовался услугами этих теневых площадок.



Значит, сначала выявили, а потом начали искать доказательную базу. То есть как обычно.



- Конечно,- пояснил глава Росфинмониторинга,- безусловно, самым главным нашим союзником в решении вопросов являются финансовые организации, банки в первую очередь. И надо сказать, что совместно с Центральным банком, Генеральной прокуратурой, правоохранительными органами - МВД, ФСБ - нам удается удержать законопослушность примерно около 90% финансовых институтов. Это очень высокий процент!



10% банков все-таки еще демонстрируют непослушность.



- Всего у шести банков была отозвана лицензия в прошлом году Центральным банком,- добавил Юрий Чиханчин,- но немножко увеличилась доля подозрительных операций у региональных банков. Несколько небанковский сектор тоже начал грешить... Поэтому мы сейчас особое внимание уделяем... Для решения этих вопросов ведется изменение нормативной базы. Только в прошлом году порядка 20 законов было принято.



Финансовые показатели его организации получше многих коммерческих организаций:



- Что касается динамики изменения финансовых потоков, хотел бы сказать, что совместно с Центральным банком, правоохранительными органами нам удалось сократить почти в два с половиной раза использование бюджетных средств в высокорисковых банках, не допущен вывод в теневой оборот порядка 500 млрд руб.



То есть это даже не выручка, а, надо полагать, чистая прибыль.



- Это как раз по тем критериям, по тем признакам, которые разработаны совместно Центральным банком и правоохранительными органами,- разъяснил Юрий Чиханчин.- Заблокированы операции высокорисковых организаций - порядка 20 млрд руб. Это большие суммы.



Потом господин Чиханчин перешел, так сказать, на личности:



- Нам удалось практически снизить использование таких финансовых институтов, как нотариусы.



Имелось в виду, очевидно, нецелевое использование нотариусов.



- То есть раньше,- уточнил он,- нотариусы участвовали в подтверждении сомнительных операций (больше, видимо, не участвуют или участвуют не с таким энтузиазмом, как раньше.- А. К.)... То же самое Комиссия по трудовым спорам и рынок профессиональных участников рынка ценных бумаг.



Юрий Чиханчин - один из немногих, кто борется за подлинную независимость судов в стране:



- Надо отдать должное (видимо, ему.- А. К.), кардинально изменилась ситуация в судах, которые тоже привлекались для подтверждения сделок с сомнительными операциями. Только в этом году они порядка 100 млрд руб. не пустили в теневой рынок.



Росфинмониторинг копает глубоко:



- Что касается бюджетной сферы... В первую очередь обращаем внимание на контракты, которые идут с единственным исполнителем, и те, где есть дополнительное соглашение по увеличению цены контракта. Это все позволило сократить участие технических компаний примерно на 10%. Работа ведется сейчас как раз по выявлению, когда собственники контрактов используют активы в личных целях, то есть приобретают недвижимость, машины для себя лично, прячась за деятельность контракта.



Хоть кто-то должен же и про это подумать.



- Работа ведется по противодействию коррупции,- признался Юрий Чиханчин.- Здесь в первую очередь, конечно, обращает внимание, что преступления совершаются, как правило, с криптовалютой и через использование аффилированных лиц.



Вот и про это подумал Юрий Чиханчин.



- Использование криптовалюты в расчетах увеличилось, да? - с тревогой в голосе спросил Владимир Путин.



- Да, именно коррупционерами! - горячо подтвердил Юрий Чиханчин.- Стали тоже использовать!



И он уточнил:



- И, конечно, работаем совместно с администрацией президента и с Генеральной прокуратурой по антикоррупционным запросам, по декларированию и так далее. Всего по коррупции мы работаем порядка 400 дел, участвуем активно. Сумма ущерба пока - то, что с нами только выявлено,- порядка 13,5 млрд руб. И порядка 5 млрд уже вернули государству.



А вот эти цифры не впечатляют.



- Вы задали вопрос о теневых площадках на международном уровне,- заговорил Юрий Чиханчин о самом, быть может, больном.- У нас теневые площадки в России тоже работают... В прошлом году было закрыто шесть площадок с оборотом где-то примерно 11 млрд руб. Выявлено порядка 350 организаторов и заказчиков этих площадок. Это дало такой результат, что резко выросла цена обналичивания, то есть стоимость на рынке примерно 20–25%, очень высокая. Но в то же время пользуются этими услугами...



Однако, видимо, недолго осталось.



- Вызывает, конечно, ряд опасений то, что и бюджетополучатели пользуются услугами теневых площадок, поэтому здесь идет плотная работа с Казначейством и Генпрокуратурой. На сегодняшний день, к сожалению, должен сказать, действует еще десять площадок у нас, мы по ним работаем,- признался Юрий Чиханчин.



Нет, все-таки о самом больном было впереди:



- Еще одно направление, которое вызывает много вопросов, и вы проводили даже совещание, посвященное этому,- это вовлечение граждан в различные теневые схемы. Это в первую очередь связано с тем, что резко выросла доступность финансовых услуг, появились информационно-коммуникационные технологии. Охват аудитории: более 50 тыс. сайтов постоянно работают на привлечение. Транснациональный характер стал он (охват.- А. К.) носить, появились люди, и число нерезидентов, участвующих в этих схемах, выросло почти в три с половиной раза. Но особое опасение вызывают, конечно, несовершеннолетние.



И он честно рассказал про схемы:



- Это школьники. И сегодня есть уже семилетние школьники, которые попадают в эти операции. У них есть карточки для расчета за обеды, и они, как правило, привязаны к счетам родителей, и преступники начинают пользоваться этими услугами. Поэтому здесь целый механизм запускается. Но это одна часть преступлений. Дальше, как правило, этот преступный мир начинает криминализировать тех, кто попал в эти теневые схемы, вовлекая их в сделки по распространению наркотиков, экстремизм и терроризм.



Он сейчас имел в виду не телефонных мошенников, а тех, кто хочет заработать, поигрывая с деньгами своими или, например, родительскими.



Юрий Чиханчин обнадежил:



- Все-таки нам удалось включить механизм по противодействию и удалось пресечь деятельность порядка 90 финансовых пирамид и псевдоброкеров. Заблокировано Роскомнадзором порядка 40 тыс. сайтов. Пресечена деятельность порядка 60 нелегальных кредиторов.



Заблокировано только счетов, используемых преступным миром, около 700 тыс. и арестовано активов порядка 10 млрд руб. То есть большие суммы!



Вот тут следовало согласиться. Но каков же этот рынок, если это, судя по всему, капля в теневом океане денег.



- Что касается работы по незаконному обороту наркотиков и финансовым доходам,- продолжал глава Росфинмониторинга.- Здесь необходимо сказать, что увеличилось количество выпуска наркотиков на территории России (синтетика...) и сократилось "плечо" региональных расчетов, сложнее стало выявлять. Но мы активно работаем, и, конечно, одна из основных причин - это распространение через интернет, расчеты через интернет, через мессенджеры, которые очень сложно выявлять и блокировать.



Да, из разговора с Юрием Чиханчиным можно было узнать много нового.



- Кроме этого, активно используются зарубежные криптобиржи, "дроповые" карты, вы знаете. Это нам дало возможность с МВД, ФСБ, Следственным комитетом подкорректировать модель поведения наркоторговцев, и доводим до банков. Это позволяет нам увеличить поток, который мы обрабатываем. Только в прошлом году где-то примерно в шесть раз увеличилось количество сообщений... Работу ведем в этом направлении более чем по 200 уголовным делам, в том числе уже связанную с легализацией, с криптовалютой участие. Удачно это происходит, уже возмещено порядка 3 млрд руб.!



В копилке Юрий Чиханчина все прибавлялось и прибавлялось.



Поделился он и деликатной частью своей деятельности:



- Кроме этого, мы продолжаем работать по новому функционалу, который на нас определили,- это работа по экономически значимым организациям. Это лишение иностранных холдингов и компаний корпоративных прав. И еще один функционал - это валютный мониторинг. На сегодняшний день хотел бы сказать, что основная масса экспортеров у нас законопослушная и вызывает уважение: при нормативе 40% они продают примерно около 70% (трепещут просто.- А. К.). Хотелось бы сказать, что здесь идет рост доли рубля в сделках, и очень значительный, рост торговли в валюте дружественных стран и снижение примерно в два раза с недружественными странами.



- Это доллары, евро и фунты?! - считай что торжествующе уточнил Владимир Путин.



- Да,- подтвердил Юрий Чиханчин,- значительно падают, они есть, эти сделки, операции, но практически их все меньше.



- А неттинг - это что такое? - не выдержал Владимир Путин.



Но отдадим должное: держался долго.



- Неттинг - это когда экспортер дает возможность импортеру...- Чуть смешался Юрий Чиханчин. Экспортер не возвращает деньги, импортер предзавозит на его деньги товар и рассчитывается уже на территории страны. Клиринговая такая операция...



- Но вы прослеживаете все, да? - хотел вернуть себе спокойствие Владимир Путин.



- Да, там есть некоторые вопросы, я потом отдельно остановлюсь,- кивнул Юрий Чиханчин.- Что касается валютного мониторинга... В то же время наш мониторинг, мы хоть и не орган валютного контроля, но нам удалось увидеть неисполнение контрактов импортных на 7 млрд... Сейчас совместно с таможней отрабатывается... Незаконный вывод активов - около 60 млрд... Тоже работаем... И в общей сложности вот такой механизм дал вернуть дополнительно порядка 130 млрд руб.



И лирика:



- Учитывая то, что идет активное втягивание населения в сделки теневого характера, мы продолжаем работу по Международной финансовой олимпиаде. Вы были на третьей олимпиаде и тогда поддержали так называемое создание движения по финансовой безопасности.



- Я бумагу вашу подписал...- отозвался Владимир Путин.



- Спасибо большое! - обрадовался Юрий Чиханчин.- Как раз у нас уже запущено это международное движение! Председателем движения избран Дмитрий Чернышенко с согласия Михаила Мишустина.



"Избран", но с "согласия" - вот это и есть по-нашему.



Казалось бы, Юрий Чиханчин выговорился, но оказалось, что не выговорился Владимир Путин:



- Я так понимаю, что увеличилось существенным образом использование в расчетах и золотых слитков?



- Да, существенно! - воскликнул глава Росфинмониторинга.



- Где-то в два с лишним раза...- задумчиво проговорил президент.



Похоже, что теперь Юрий Чиханчин неминуемо кинет взор на эти расчеты.



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- Да, сейчас немножечко приупало, чуть-чуть, хотя активно идет. Неурегулированность полная обращения с золотом,- вздохнул господин Чиханчин.- Мы с Минфином, с Центральным банком сейчас очень плотно работаем по изменению законодательства, я думаю, что удастся поправить... То есть фактически свободный вывоз золота вот такой приносит результат... Выгодно купить здесь за рубли, вывезти, продать за валюту и опять отконвертировать! Вот на этом игра идет! Цена золота очень высокая сегодня, и разница как раз дает прибыль...



- Исторический пик! - констатировал президент.



- Очень хорошая маржа,- согласился Юрий Чиханчин.



Спасибо, хоть подсказали.



Андрей Колесников Источник - Коммерсантъ

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