Западная пропаганда – против выгодной интеграции Узбекистана в рамках ЕАЭС, - Рустам Масалиев

03:51 09.07.2025

Западная пропаганда – против выгодной интеграции Узбекистана в рамках ЕАЭС

09.07.2025 | Рустам МАСАЛИЕВ



Свершилось то, к чему так долго стремился коллективный Запад: 1 июля с. г. в Ташкенте официально открылся офис запрещенного в России телеканала Euronews, более известного как русофобский информационный ресурс, который запятнал себя показом кадров расстрела украинскими силовиками портрета президента России Владимира Путина, стилизованного под Адольфа Гитлера.



И вот теперь эта антироссийская "сила", специализирующая на грязных информационных провокациях и фейках, укореняется в Узбекистане, дабы возбуждать сильнейшую ненависть и вражду к Москве, а заодно провоцировать местное население к разного рода беспорядкам в целях расшатывания ситуации в стране.



К сожалению, в самом Ташкенте это почему-то не замечают. Пресс-секретарь МИД РУз Ахрор Бурханов оценил открытие офиса как "значимое событие", которое "подчеркивает открытость Узбекистана и его готовность к международному сотрудничеству, а также статус страны как надежного партнера на мировой арене".



Между тем прозападные силы, стоящие за Euronews, пытаются получить лояльное отношение со стороны не только простого населения, но и влиятельных политиков и значимых бизнес-структур, задействуя ангажированные рейтинговые агентства.



Так, в конце июня международное рейтинговое агентство Fitch повысило кредитный рейтинг Узбекистана с уровня "ВВ-" до "ВВ", что связано с ожиданиями устойчивого экономического роста в среднесрочной перспективе, снижением макроэкономических рисков и постоянным улучшением структурных показателей, чему способствуют ускоренные реформы. Чуть ранее международные агентства S&P и Moody’s повысили прогноз по рейтингу Узбекистана со "стабильного" на "позитивный".



Среди ключевых реформ, повлиявших на решение Fitch, называются: повышение доверия к денежно-кредитной политике и улучшение ее трансмиссионного механизма; продвижение планов по приватизации; повышение прозрачности государственных институтов. К сильным сторонам экономики Узбекистана Fitch относит: низкий уровень государственного долга; значительные внешние и фискальные резервы; высокий потенциал экономического роста.



Однако, как объясняют авторитетные эксперты, здесь поводов для радости довольно мало, поскольку рейтинги "ВВ-" и нынешний "ВВ" как были, так и остаются в категории "Рискованные обязательства с чертами спекулятивных". Более того, присвоение рейтинга является коммерческой и весьма дорогой услугой, стоимость которой разнится в зависимости от таких факторов, как ложность и размер рейтинга; сложность экономики / объектов, требующих обширного анализа и соответственно высоких комиссий; история сотрудничества, которая может влиять на общую стоимость; успешность конкретных переговоров по определенному рейтингу.



Сдается, что оказание Ташкенту подобных "медвежьих" услуг международными рейтинговыми агентствами является дорогим и весьма сомнительным удовольствием, учитывая, что тот же Fitch Ratings публично не раскрывает стандартную модель ценообразования на свои кредитные рейтинги. Зато названное агентство предусмотрительно предупреждает Узбекистан, что снижение выданного рейтинга возможно в случаях продолжительного падения цен на сырье и увеличения дефицита внешней торговли; сокращения объемов денежных переводов; значительного уменьшения международных резервов, замедления экономического роста и увеличения бюджетного дефицита; резкой девальвации национальной валюты или быстрого роста госдолга из-за необходимости покрывать условные обязательства правительства.



Ну и самое главное, о чем как бы между строк, но весьма настоятельно "просят" Ташкент представители коллективного Запада – так это снизить высокий уровень продуктивного взаимодействия с Россией, иначе они сами снизят рейтинг страны до "мусорного".



Несомненно, что столь активные действия обусловлены заявлением, сделанным 26 июня с. г. представителем Узбекистана в Евразийской экономической комиссии Фанилем Кадировым о том, что Ташкент выражает свою готовность заключить с ЕАЭС соглашение о создании зоны свободной торговли. По его словам, это поможет Узбекистану и странам ЕАЭС снять ряд тарифных барьеров, которые до сих пор остаются во взаимной торговле. В связи с этим Ф. Кадиров отмечает, что "работа уже ведется по инициативе президента Узбекистана Шавката Мирзиеева: проект соглашения мы уже внесли в ЕЭК. Ожидаем, что вопрос решится в короткий срок".



Буквально на следующий день, 27 июня, президенты Узбекистана Шавкат Мирзиеев и России Владимир Путин провели встречу на полях саммита Евразийского экономического союза в Минске, где обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, уделив важное внимание вопросам практической реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне.



Руководители государств с удовлетворением отметили проводимую совместную работу по обеспечению динамики показателей взаимного товарооборота, продвижению приоритетных проектов кооперации, поддержанию продуктивных контактов регионов и интенсивного культурно-гуманитарного обмена.



И действительно: товарооборот между Россией и Узбекистаном в 2024 году превысил 10 млрд долларов, что почти вдвое больше показателей шестилетней давности. Лидеры двух государств поставили задачу увеличить объем взаимной торговли до 30 млрд долларов к 2030 году. Основные направления торгово-экономического сотрудничества представлены энергетикой, химической промышленностью, сельским хозяйством, горно-металлургической промышленностью, продовольствием, высокими технологиями. В развитии торговых отношений участвуют более 70 регионов России, поэтому межрегиональное сотрудничество становится одним из ключевых драйверов роста товарооборота. Важным направлением взаимодействия становится создание совместных российско-узбекских производств, что позволяет не только наращивать товарооборот, но и развивать промышленную кооперацию между странами.



Следовательно, стратегическое партнерство между двумя странами создает прочную основу для долгосрочного экономического сотрудничества.



Таким образом, нынешнее участие Ш. Мирзиеева в заседании Высшего Евразийского экономического совета пока еще в статусе главы государства-наблюдателя показывает серьезное стремление Узбекистана к развитию конструктивных отношений (помимо России) с Беларусью, Казахстаном, Кыргызстаном и Арменией. Кстати, в данном контексте очень показательна статистика: за 2024 год внешнеторговый оборот Узбекистана со странами ЕАЭС составил 17,5 млрд долларов, из которых 5,8 млрд долларов пришлись на экспорт, а 11,7 млрд долларов – на импорт.



В рамках начатой реализации нового трехлетнего плана, охватывающего порядка 40 конкретных мероприятий, Узбекистан тоже активно участвует в важных инициативах ЕАЭС, включая такие проекты и программы, как "Евразийский агроэкспресс", развитие электронной торговли, цифровизация грузоперевозок и климатическая повестка. Кроме того, в апреле с. г. завершены процедуры по присоединению страны к Соглашению об учреждении Евразийского банка развития. Совместно с банком прорабатывается перспективный портфель проектов модернизации инфраструктуры, а также в сфере металлургии, текстильной, химической промышленности и других стратегических отраслях.



Собственно, участие в минском саммите лидеров ЕАЭС стало лишней возможностью для Ташкента переосмыслить масштабы своего сотрудничества в формате Союза, не забывая при этом о таком чувствительном вопросе, как миграционный.



Как считает руководитель центра исследовательских инициатив Ма’nо в Ташкенте Бахтиер Эргашев, Узбекистан готовится стать полноправным членом Евразийского союза, и активная фаза переговорного процесса может начаться в 2027-2028 годах. Причем уже сейчас ряд секторов национальной экономики могут получить преимущества от участия в объединении. В частности, это относится к отдельным отраслям промышленности и торговли, представители которых смогли доказать свою конкурентоспособность на международном уровне и готовы к взаимодействию с партнерами по организации. Специалист также пояснил, что, поскольку решение о вступлении в ЕАЭС является стратегическим, оно должно быть основано на глубоком анализе долгосрочных перспектив, текущих возможностей и нераскрытых потенциалов экономики страны.



Остается также надеяться на то, что на фоне сильного ослабления роли архаичной Всемирной торговой организации Узбекистан, наконец, переориентируется на вступление в ЕАЭС, сулящего ему намного больше выгод, нежели порядком дискредитировавшая себя ВТО.