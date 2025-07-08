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США проверяют экономическую гибкость Астаны? Эксперт о письме Трампа Токаеву
04:53 09.07.2025

Президент США Дональд Трамп объявил о 25-процентных пошлинах на товары из Казахстана и других стран. Мы обратились к эксперту, чтобы понять, что стоит за этим решением и какие последствия оно может повлечь.

8 Июля 2025

Президент США Дональд Трамп направил письмо Касым-Жомарту Токаеву, в котором заявил о введении с 1 августа 25-процентных пошлин на все товары из Казахстана. По его словам, тарифы не будут действовать, если казахстанские компании перенесут производство в Соединенные Штаты.

Обращение было опубликовано в соцсети Truth Social. Аналогичные письма получили лидеры еще шести стран, включая Японию и Южную Корею.

Редакция медиапортала Caravan.kz попросила отечественного эксперта в сфере международных отношений и экономики Ануара Бахитханова объяснить, что стоит за этим шагом Вашингтона и чем он может обернуться для Казахстана.

"Письмо от Трампа можно рассматривать как сигнал о пересмотре торговых условий между США и Казахстаном. В нем говорится о том, что с августа на казахстанские товары вводится 25-процентная пошлина, если продукция не будет производиться на территории США. Формально это подается как предложение углубить сотрудничество и сбалансировать торговлю, но с четкой привязкой – игра по новым правилам допускается только на американском поле", - прокомментировал Бахитханов.

По словам спикера, такой подход напрямую влияет на возможности Казахстана самостоятельно выстраивать свою торговую политику.

"Фактически это проверка на экономическую гибкость: согласятся ли в Астане вписаться в чужой сценарий или предпочтут искать обходные пути. Подобные предложения напоминают шахматную партию, где один игрок пытается делать ходы за обоих. В перспективе это может создать прецедент – если одна страна добивается уступок, другие тоже могут начать разговаривать с Казахстаном в стиле "не хочешь – как знаешь, введем пошлины"", - отметил специалист-международник.

В письме отдельно подчеркивается, что США оставляют за собой право повысить тарифы еще сильнее, если Казахстан решит ответить зеркально. Это серьезно сужает пространство для маневра. Пусть доля экспорта в США и составляет всего около 4,8 %, однако суть здесь не в объемах, а в подаче. Соединенные Штаты фактически демонстрируют, что воспринимают регион не просто как территорию партнерства, а как зону интересов. И хотят, чтобы партнеры делали осознанный выбор – с кем они на самом деле. В этом ощущается логика, напоминающая холодные дипломатические маневры времен конца Бреттон-Вудской системы", - сказал наш собеседник.

Как подметил эксперт, предложение о нулевых пошлинах в случае переноса производства в США звучит привлекательно, но по сути выглядит, скорее, как приманка.

"Казахстан не располагает транснациональными корпорациями, способными в короткие сроки построить производственные мощности за океаном. А для среднего бизнеса такие шаги просто недостижимы – слишком высоки издержки, слишком много рисков. Это, скорее, не приглашение к партнерству, а предложение сменить экономическую прописку и отказаться от развития цепочек добавленной стоимости у себя в стране", - сказал эксперт.

Вместе с тем Бахитханов убежден – ответ Казахстана в данной ситуации должен быть не эмоциональным, а расчетливым.

"Противодействие таким вызовам требует не демонстративных шагов, а продуманной стратегии: от усиления работы с международными институтами до активизации внешнеэкономических связей на других направлениях – в Азии, на Ближнем Востоке и в Европе. Это также повод вложиться в развитие кооперации с ближайшими соседями. Сильный региональный союз способен снизить чувствительность к внешнему давлению.

Для казахстанской экономики такие сигналы означают не катастрофу, но необходимость оперативной адаптации. Экспортеры могут столкнуться с ростом издержек, логистика – с перерасчетом маршрутов, а государство – с задачей переосмыслить ключевые направления внешней торговли. Однако в этом есть и конструктивный потенциал. Такая ситуация способна ускорить процессы, которые давно назрели: переход к переработке, привлечение технологий, укрепление внутреннего рынка.

Обычные граждане же почувствуют последствия не сразу, но они могут проявиться уже в ближайшие месяцы. Это может быть связано с ростом цен на отдельные товары, колебаниями курса тенге и корректировками в зарплатной политике экспортно ориентированных компаний. Особенно это актуально для отраслей, где доля поставок за рубеж была значимой – металлургия, химия, логистика. При этом кризис может стать окном возможностей для локального бизнеса. Если меры поддержки будут своевременными, на внутреннем рынке может возникнуть спрос на замещение импортных решений, запуск новых производств и развитие переработки. Все зависит от скорости и качества реакции – и со стороны государства, и со стороны бизнеса", - добавил Бахитханов.

При этом эксперт подчеркнул, что не стоит переоценивать масштаб происходящего.

"Несмотря на жесткую риторику и публичный стиль подачи, подобные заявления могут носить во многом демонстративный характер и укладываются в политическую стилистику Дональда Трампа как шоумена и переговорщика. Для Казахстана это, скорее, повод пересмотреть акценты во внешнеэкономической стратегии, чем сигнал тревоги. Пока ключевые экспортные позиции остаются вне зоны риска, а сам тарифный шаг выглядит частью широкой медийной кампании, направленной на внутреннюю аудиторию США и усиление переговорных позиций Вашингтона", - резюмировал специалист.

Автор: Ахмет Талапулы

Источник - Caravan.kz
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