|Кыргызстан. Агентство по делам госслужбы обсудило с мэром Балыкчы улучшение его служебной этики
05:11 09.07.2025
Президент дал время новому мэру Балыкчи для исправления этики
Садыр Жапаров, президент страны, предоставил мэру Балыкчи, Султану Кермалиеву, время для улучшения его этических стандартов. Об этом он сообщил в интервью агентству "Кабар".
Стоит отметить, что накануне Султан Кермалиев дал интервью местным СМИ, в котором его манера общения вызвала неоднозначную реакцию. Многие граждане указали на то, что новый мэр нарушил этические нормы, критикуя своего предшественника. Также некоторые подчеркнули, что он проявляет чрезмерную самоуверенность, что вызвало вопросы о критериях отбора кадров на высокие должности.
"Этот парень занимался благоустройством береговой линии озера в Балыкчи. В Чолпон-Ате он также проявляет себя с хорошей стороны. Мы заметили его способности и предложили ему занять пост мэра Чолпон-Аты, но он предпочел Балыкчи, надеясь сделать из него нечто похожее на Лас-Вегас. Мы согласились перевести прежнего мэра из Балыкчи в Чолпон-Ату и назначили Султана мэром Балыкчи. За время моего президентства я столкнулся с разными людьми: некоторые не могут говорить, но отлично работают, другие, наоборот, говорят прекрасно, но не способны к делу", - отметил Жапаров.
Президент также напомнил о том, что в 2020 году, когда общество призвало к власти молодежь, он начал назначать молодых людей на министерские посты.
"Некоторые не продержались и пяти месяцев и ушли в отставку. Мы сталкиваемся с нехваткой квалифицированных кадров, ведь последние 30 лет их не готовили. Ранее на работу брали по знакомству, что, безусловно, является нашей бедой. Сейчас мы начали с образовательной системы, чтобы подготовить кадры для будущего. В Чолпон-Ате уже два года функционирует школа "Акылман". В ближайшее время мы откроем еще одну такую же школу на юге страны. Выпускники будут гарантированно обеспечены государственными должностями, и никто не останется без работы. Это будет закреплено на законодательном уровне", - добавил президент.
Жапаров также согласен с тем, что мэр, занимая свою должность, должен следовать этическим нормам.
"Я тоже заметил, что этика не всегда соблюдается, но это можно исправить. Он человек, а не животное. Главное, чтобы он не оказался вором, как некоторые предыдущие мэры. Он должен работать честно. Его цель - сделать из Балыкчи то, о чем он мечтает, подобно Лас-Вегасу. Важнее не его слова, а его поступки. Мы дадим ему время, но если ситуация с этикой не изменится, будем принимать решения", - резюмировал глава государства.
Султан Кермалиев был назначен мэром Балыкчи 1 июля. Он является одним из авторов скульптур Зевса и Посейдона, установленных на пляже Green City в Балыкчи, что вызвало широкий общественный резонанс.
***
Агентство по делам госслужбы обсудило с мэром Балыкчы улучшение служебной этики
8 июля 2025
Предыстория: Садыр Жапаров дал время мэру Балыкчы: Если этику не поправит, тогда и посмотрим
Бишкек (АКИpress) – Госагентство по делам госслужбы провело совещание с мэром Балыкчы Султаном Кермалиевым и сотрудниками мэрии по вопросам повышения эффективности работы, служебной этики и коммуникации.
Как сообщает пресс-служба агентства, мероприятие было проведено с целью повышения качества государственной и муниципальной службы, профессионального уровня сотрудников и формирования позитивной рабочей атмосферы в коллективах.
Состоялся диалог с сотрудниками, были даны разъяснения по кодексу поведения госслужащих, вопросам профессиональной этики, стрессоустойчивости и взаимоотношений в коллективе.
Ранее президент Садыр Жапаров прокомментировал интервью мэра города Балыкчы Султана Кермалиева, которое подверглось критике в социальных сетях. В интервью СМИ он сообщил, что третьи сутки не спит, так как после назначения ему постоянно поступают звонки. Отвечая на вопрос о пляже Балыкчы, он сообщил, что выбрал фигуры Зевса и Посейдона, так как знал, что "будет хайп". Также он пошутил, что его в любой момент могут забрать.
Кермалиев назначен мэром 2 июля.