Кыргызстан. Агентство по делам госслужбы обсудило с мэром Балыкчы улучшение его служебной этики

05:11 09.07.2025

Президент дал время новому мэру Балыкчи для исправления этики



Садыр Жапаров, президент страны, предоставил мэру Балыкчи, Султану Кермалиеву, время для улучшения его этических стандартов. Об этом он сообщил в интервью агентству "Кабар".



Стоит отметить, что накануне Султан Кермалиев дал интервью местным СМИ, в котором его манера общения вызвала неоднозначную реакцию. Многие граждане указали на то, что новый мэр нарушил этические нормы, критикуя своего предшественника. Также некоторые подчеркнули, что он проявляет чрезмерную самоуверенность, что вызвало вопросы о критериях отбора кадров на высокие должности.



"Этот парень занимался благоустройством береговой линии озера в Балыкчи. В Чолпон-Ате он также проявляет себя с хорошей стороны. Мы заметили его способности и предложили ему занять пост мэра Чолпон-Аты, но он предпочел Балыкчи, надеясь сделать из него нечто похожее на Лас-Вегас. Мы согласились перевести прежнего мэра из Балыкчи в Чолпон-Ату и назначили Султана мэром Балыкчи. За время моего президентства я столкнулся с разными людьми: некоторые не могут говорить, но отлично работают, другие, наоборот, говорят прекрасно, но не способны к делу", - отметил Жапаров.



