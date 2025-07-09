Страх перед БРИКС. Запад опасается здоровой альтернативы своей гегемонии, - Алексей Белов

12:25 09.07.2025

Страх перед БРИКС. Запад опасается здоровой альтернативы своей гегемонии

К итогам встречи в Рио-де-Жанейро



09.07.2025 | Алексей БЕЛОВ



Скажем прямо, прошедший в эти выходные в Бразилии саммит БРИКС не стал судьбоносной вехой в истории этой организации. По сути, ничем, кроме первого участия в подобном форуме Индонезии, в качестве уже полноправного члена объединения, он и не запомнился. Тем более что, ко всему прочему, на встрече вынужденно не смогли присутствовать в очном формате лидеры России и Китая. И это также отложило свой отпечаток.



Тем не менее назвать прошедшее мероприятие пустым или формальным никак нельзя. Как его ни оценивай. Скажу больше: одним из признаков значительных достижений БРИКС и роста влияния организации во всем мире стала откровенно раздраженная реакция Запада на прошедшую в Бразилии встречу лидеров объединения.



Так, британская The Guardian решила поспекулировать на отсутствии на форуме Владимира Путина и Си Цзиньпина и выдвинула целую теорию о том, что это является "свидетельством уменьшения значения блока".



"Быстрое расширение объединения снизило его идеологическую ценность для двух основателей – лидеров России и Китая. БРИКС, часто описываемое, как альтернатива G7 развивающихся стран, в последнее время переживает быстрое расширение, но в процессе этого размывает свою сплоченность как организация, предлагающая идеологическую альтернативу западной капиталистической модели", – пишет издание.



В свою очередь портал Semafor сделал вывод о растущих противоречиях внутри БРИКС, связанных со стремительным увеличением числа участников объединения.



"Саммит БРИКС, прошедший в минувшие выходные в Бразилии, продемонстрировал растущие внутренние разногласия в блоке развивающихся стран… Хотя за последние два года группа БРИКС расширилась с 5 стран до 11, новые участники принесли с собой и новые точки раздора и, возможно, ослабили влияние блока. По словам аналитиков, делегаты избегали любых спорных тем, которые могли бы вызвать гнев Вашингтона. В совместной декларации, осуждающей введение пошлин, страны БРИКС воздержались от указания на Дональда Трампа, а Украину упомянули только один раз. Это контрастирует с прошлогодней встречей в России, где Кремль настаивал на альтернативах финансовым системам, в которых доминируют США".



Любопытное наблюдение: вы заметили, как оба источника применительно к участникам БРИКС употребили устойчивое в политологии выражение "развивающиеся страны"?



Нет, если вкладывать в него смысл противоположный слову "стагнирующие", то да, в Рио собрались представители действительно развивающихся, в отличие от балансирующей на грани падения Европы, стран.



Но мы же понимаем, что таким образом западная пресса привычно противопоставляет еще якобы только развивающиеся (незападные) страны уже развитым (западным), и ничем кроме оголтелой пропаганды и попытки подмены понятий такую терминологию не объяснить. Тот же Китай – давно уже экономика номер один в мире, сбросившая с пьедестала погрязшие в бесконечных долгах США.



Но, пожалуй, самой заметной реакцией на прошедший в эти выходные саммит стала угроза Дональда Трампа наказать каждого, кто посмеет вслед за БРИКС подвергнуть сомнению авторитет американского доллара.



"Любая страна, которая примкнет к антиамериканскому курсу БРИКС, будет дополнительно обложена 10-процентной торговой пошлиной. Без всяких исключений. Спасибо за внимание", – написал он в собственной социальной сети.



Подобная истерика (а иначе и не назовешь) хозяина Белого дома явно идет вразрез с утверждениями западных СМИ о том, что БРИКС-де отказался от курса на дедолларизацию экономических отношений внутри объединения.



Как отметил в своем приветственном обращении к участникам встречи Президент России Владимир Путин, связавшийся с Бразилией по средствам видеоконференцсвязи, доля применения рубля и нацвалют дружественных стран в расчетах с государствами БРИКС в 2024 году составила 90%.



В числе этих самых дружественных стран не только 11 членов организации, но и несколько государств, имеющих статус официальных партнеров БРИКС: Белоруссия, Боливия, Казахстан, Куба, Нигерия, Малайзия, Таиланд, Вьетнам, Уганда и Узбекистан.



И если учесть, что на страны БРИКС сегодня приходится 40% мировой экономики, а их совокупный ВВП достигает $77 триллионов, значительно опережая по паритету покупательской способности членов G7, о чем также не преминул напомнить наш Президент, то крайняя степень раздражения проходящими процессам со стороны Запада становится еще более объяснимой.



По сути, БРИКС, даже не вступая в открытую конфронтацию с "Большой семеркой", уже представляет опасность для западной гегемонии просто самим фактом своего существования и предлагая всему остальному миру здоровую альтернативу развития международных отношений, противоположную пресловутому "порядку, основанному на правилах", писанных исключительно в интересах Запада.



И в этом смысле совершено прав замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев, говоря, что БРИКС набирает авторитет, а гнев США – лишнее тому подтверждение.



"Трамп объявил, что на любую страну, которая поддержит политику БРИКС, будет наложена дополнительная 10%-ная пошлина. Так что мы все делаем правильно!", – убежден Дмитрий Анатольевич.



С этой точкой зрения сложно не согласиться. Вряд ли кто-то назовет незначительным тот факт, что, скажем, за последние три года предприятия российской отрасли удобрений более чем на 60% нарастили поставки в государства БРИКС, о чем в ходе Делового форума БРИКС сообщил глава Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев.



"На долю БРИКС приходится половина российского экспорта удобрений. Каждая третья тонна агрохимии, импортированная участниками БРИКС, произведена в России", – подчеркнул Гурьев, попутно отметив, что за первое полугодие 2025-го РФ нарастила поставки в страны-партнеры по объединению еще на 25%.



Не менее важным видится и принятое на саммите решение о создании космического совета БРИКС, которое, с учетом роста интереса к космосу и все большую эксплуатацию космического пространства геополитическими игроками, выглядит более чем своевременным.



Есть и еще целый ряд важных достижений. Но, пожалуй, важнейшим из них является демонстрация фактического бессилия Запада, неспособного предотвратить или даже помешать изменениям прежнего миропорядка, инициатором которых стал БРИКС.



И в этом главный успех прошедшего саммита.