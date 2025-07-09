Новое "железное" соглашение с Китаем усилит стратегическую роль Казахстана как важнейшего транзитного хаба

14:04 09.07.2025

ПРЕСС-РЕЛИЗ

9 июля 2025 года

г. Пекин (Китай)



КТЖ и Китайские железные дороги подписали новое Соглашение о стратегическом сотрудничестве



В рамках выполнения поручений и внешнеполитического курса Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева, направленного на укрепление транспортно-логистических связей с Китаем, АО "НК "Қазақстан темір жолы" и Государственная корпорация "Китайские железные дороги" (КЖД) подписали Соглашение о всестороннем стратегическом сотрудничестве.



Документ подписан в ходе официальной встречи председателя Правления КТЖ Талгата Алдыбергенова с председателем Совета директоров КЖД г-ном Го Чжусюе.



