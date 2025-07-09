|Новое "железное" соглашение с Китаем усилит стратегическую роль Казахстана как важнейшего транзитного хаба
14:04 09.07.2025
ПРЕСС-РЕЛИЗ
9 июля 2025 года
г. Пекин (Китай)
КТЖ и Китайские железные дороги подписали новое Соглашение о стратегическом сотрудничестве
В рамках выполнения поручений и внешнеполитического курса Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева, направленного на укрепление транспортно-логистических связей с Китаем, АО "НК "Қазақстан темір жолы" и Государственная корпорация "Китайские железные дороги" (КЖД) подписали Соглашение о всестороннем стратегическом сотрудничестве.
Документ подписан в ходе официальной встречи председателя Правления КТЖ Талгата Алдыбергенова с председателем Совета директоров КЖД г-ном Го Чжусюе.
Новое соглашение пришло на смену предыдущему, заключенному в 2014 году, и отражает текущие приоритеты двух стран в сфере транспортной кооперации:
- развитие международных транспортных маршрутов через территории Казахстана, Китая и других стран;
- развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута и привлечение дополнительного грузопотока в направлении Китай – Европа и обратно;
- реализация инфраструктурных проектов для увеличения пропускной способности;
- развитие сотрудничества по контейнерным перевозкам;
- повышение эффективности перевозок за счет оптимизации маршрутов, расписаний и координации операций;
- содействие установлению гибкой и конкурентоспособной тарифной политики;
- унификация нормативно-правовой базы для упрощения трансграничных перевозок;
- внедрение цифровых технологий и стандартов для повышения безопасности и автоматизации и др.
Укрепление транспортно-логистических связей с Китаем придаст новый импульс развитию перевозок по маршруту Китай – Европа и повысит привлекательность Транскаспийского маршрута, усилив стратегическую роль Казахстана как важнейшего транзитного хаба на евразийском пространстве.