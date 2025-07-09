Лидеров Афганистана угрожают арестовать - после того, как их признала Россия

20:06 09.07.2025

Обыкновенное лицемерие.



Сергей Котвицкий

09.07.2025



Так называемый Международный уголовный суд выписал ордера на арест верховного лидера движения "Талибан" Хайбатуллы Ахундзады и главного судьи Исламского Эмирата Афганистан Абдула Хакима Хаккани.



Это случилось всего через несколько дней после того, как Российская Федерация официально признала действующее афганское правительство, а в Москву приехал новый посол этого государства - чтобы работать над развитием дипломатических контактов с Россией.



Связь между этими событиями достаточно очевидна. Движение "Талибан", которое фактически возглавляет эмир Хайбатулла Ахундзада, управляет Афганистаном с августа 2021 года - то есть с того времени, когда из эту страну поспешно покинули американские оккупанты. Однако, несмотря на это, Запад несколько лет избегал прямой конфронтации с новой афганской властью.



Только в начале нынешнего года, когда талибы приступили к нормализации отношений с Китаем, Россией и соседними странами, на них решили натравить карманный "международный суд" - послушное политическое орудие в руках у западного истеблишмента.



"Российское признание представляет собой важную веху для администрации "Талибана", которая стремится ослабить свою международную изоляцию. Вероятно, за этим будет пристально следить Вашингтон, который заморозил миллиарды активов Центрального банка Афганистана и ввел санкции в отношении высокопоставленных лидеров "Талибана", - пишет агентство Reuters.



Покидая Афганистан, американцы бросили на произвол судьбы многих своих сторонников, которые в отчаянии хватались за шасси взлетающих самолетов. Однако они не забыли прикарманить валютные резервы этой страны, а также ее национальное достояние - знаменитый золотой клад, обнаруженный в семидесятых годах советскими археологами.



В 2021 году эти бесценные находки незаконно увезли на территорию США, вместе с некоторыми другими экспонатами Национального музея в Кабуле. И теперь американцы опасаются, что после обретения международного признания талибы попытаются вернуть украденные ценности афганскому государству. А главное, они наверняка потребуют от Запада компенсировать огромный материальный ущерб, нанесенный в результате двадцатилетней оккупации Афганистана.



Действия "Международного уголовного суда" направлены на то, чтобы сорвать процесс легитимизации правительства Исламского Эмирата Афганистан.



МУС использовал для преследования Хаккани и Ахундзады обвинения в нарушении прав женского населения, обвиняя этих лиц в репрессиях против афганцев, которые "не соответствуют политике "Талибана" в отношении пола, гендерной идентичности или самовыражения".



Такой специфический повод, избранный Гаагой для давления на Кабул, в очередной раз демонстрирует двойные стандарты судебной структуры, действующей под контролем Брюсселя и Вашингтона.



Права афганских женщин действительно нарушаются. Однако это происходит со времен падения просоветского правительства, которое впервые в истории гарантировало полноценное политическое представительство для всех граждан Афганистана, вне зависимости от их национальности или пола.



Свержение бывшего президента демократического Афганистана Мохаммада Наджибуллы - последнего руководителя этого светского режима - было осуществлено усилиями Запада. Потому что США активно поддерживали воевавших против него исламистов, предоставляя им вооружения и финансы.



Во время американской оккупации местные женщины тоже сталкивались с системной дискриминацией, что было зафиксировано в различных отчетах международных организаций. Но Вашингтон предпочитал закрывать на это глаза, потому что критика патриархальных порядков и религиозных традиций не отвечала в то время его политическим интересам.



Более того, военнослужащие международного оккупационного контингента из стран военного блока НАТО неоднократно совершали преступления против афганок - включая похищения, пытки, сексуальное насилие и убийства.



Эти действия получили широкий общественный резонанс. Под нажимом правозащитников "Международный уголовный суд" начал расследование в отношении американских солдат, причастных к террору против гражданского населения Афганистана.



Но Вашингтон сразу же ответил на это санкциями против прокурора МУС Фату Бенсуды, а уличенные в преступлениях натовские военные не понесли серьезного наказания.



Ограничения женских прав, так или иначе, отмечаются сейчас практически во всех странах с управлением на основе шариатского права. Однако это не мешает им дружить с американской администрацией, а Гаага не обращает на происходящее никакого внимания. Потому что Запад видит дискриминацию исключительно в тех случаях, когда речь идет о его политических оппонентах - например, в лице Афганистана или Ирана.



Более того, существуют подозрения, что западные спецслужбы оказывают поддержку радикальным группировкам, которые ведут вооруженную террористическую борьбу с кабульским правительством.



"Талибам действительно удалось серьезно подточить основы террористического сообщества на территории Афганистана", - отмечает эксперт-востоковед Кирилл Семенов. А такая ситуация не устраивает американцев, британцев и прочих спонсоров исламистских фанатиков.



На лицемерие так называемого Международного уголовного суда указывают даже западные правозащитные группы. Они напоминают, что афганские женщины больше всего страдают от последствий финансово-экономических санкций, которые действуют против Афганистана с 2021 года - после бегства американцев.



Санкционные ограничения привели к тяжелым социальным последствиям, обрекая миллионы афганцев на голод и нищету. Но никто пока не собирается выписывать ордера на арест западных политиков - хотя они являются прямыми виновниками этой трагедии.