В Казахстане включен самый мощный суперкомпьютер в Центральной Азии

21:14 09.07.2025

Касым-Жомарт Токаев принял участие в запуске суперкомпьютера



9 июля 2025 года



Глава государства посетил Национальный суперкомпьютерный центр Аlemcloud, где принял участие в церемонии запуска суперкомпьютера на базе графических процессоров NVIDIA H200.



Установка и запуск системы состоялись в новом дата-центре министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности совместно с международными партнерами.



