|Русские войска освободили село Каменское на Запорожском направлении – итоговая сводка Readovka за 9 июля
00:05 10.07.2025
ВСУ оставили Каменское на Запорожском направлении – итоговая сводка Readovka за 9 июля
Михаил Пшеничников
СВО
Редакция Readovka собрала самые важные события 9 июля в разрезе СВО. Русские войска освободили село Каменское на Запорожском направлении. Украинский журналист и отставной военный признал то, что уровень дезертирства в ВСУ запредельный, а следственные органы парализованы ввиду огромного количества расследуемых дел.
Степной рубеж
Украинские войска оставили село Каменское из-за опасений флангового обхода ВС РФ, который поставил под угрозу возможность безопасного отхода ВСУ в направлении города Степногорск. Село, которое было разделено линией фронта на протяжении более двух лет, наконец освобождено. За неприятелем остались только садовые товарищества, раскинувшиеся прямо по берегу Днепра. Вероятно, противник вскоре отступит и оттуда, заняв оборону в селе Приморское и далее на восток, у развязки трассы М-18, в Степногорске и в полевых укреплениях к востоку от него.
ВСУ давно подготовили хорошую оборону. Более того, Степногорск, а особенно его 3-й микрорайон, стоящий "фортом" перед населенным пунктом, позволяет держать под огневым контролем всю прилегающую местность, делая наступление в лоб нецелесообразным. Характер обороны неприятеля на участке напоминает Угледар, где именно его господствующие над местностью панельные многоквартирные дома – это максимально удобные позиции для расчетов ПТРК и ретрансляторов операторов дронов. Разница лишь в том, что у Степногорска нет группы насыпных, поддерживающих его высот. Логично, что неприятель оставил Каменское и решил не упорствовать, существенных резервов у ВСУ в этом секторе боев нет. В связи с этим противник избрал тактику отката на ранее подготовленные позиции, не допуская ситуации, при которой обстановка для него так деградирует, что утрата боеспособности подразделением автоматически будет равняться дыре в обороне на новых рубежах. Именно совокупность подготовленной обороны и наличие войск для ее "заселения" и обеспечивают устойчивость положения ВСУ на Запорожском направлении.
Однако если основные точки обороны на критических участках неприятель может насытить войсками, то в местах соприкосновений подразделений это так не работает. Вопрос стыков у противника ввиду хронического дефицита личного состава не может быть решен даже на ключевых направлениях, не говоря уже о второстепенных, таких как Запорожское. У ВС РФ есть ряд действенных вариантов решения оперативных задач по преодолению обороны ВСУ в западном секторе Запорожского участка. Однако в интересах наших Вооруженных сил – до начала активных действий непосредственно против основной линии обороны ВСУ – раскрывать их редакция Readovka не будет. Кроме того, как сказано выше, учитывая то, что направление является на данный момент второстепенным, хоть и с ослабленным противником, вопрос сроков начала прорыва весьма сложен для оценки. Командование ВС РФ может отдать приказ к действию уже завтра, а может и нет. В любом случае инициатива сохраняется за нашей 58-й гвардейской общевойсковой армией.
"По бумагам полк, налицо батальон"
Украинский журналист и отставной военнослужащий ВСУ Владимир Бойко констатирует, что в армии незалежной не просто сохраняется стабильно высокий процент самовольно оставляющих части, но и то, что розыска решивших вернуться домой попросту нет.
"За первые 6 месяцев 2025 года подозрение в самовольном оставлении воинских частей было вручено лишь в 3538 случаях (3,3% от количества зарегистрированных уголовных производств). За этот же период на военную службу вернулись только 1807 дезертиров (1,7%) – именно столько ходатайств об освобождении от уголовной ответственности было направлено в суд. Еще 1079 (1,0%) уголовных производств были направлены в суд с обвинительными актами. Остальные 97,3% материалов уголовных производств пылятся в архивах – расследовать такой объем дел силами ГБР невозможно", – написал Бойко на своей странице в социальной сети X.
Таким образом, следственные органы Украины попросту парализованы титаническим объемом дел о самовольном оставлении воинских частей. А то, что Рада систематически рекомендует продлить сроки добровольного возвращения солдат, желающих вернуться умирать не прибавляет. Можно смело говорить о том, что Украина как государство уже частично утратило контроль над ситуацией. Оно не может ни наказывать за СОЧ, ни стимулировать возвращаться в расположение. Сроки амнистии продлеваются, а возвращаются немногие.
"Как результат – сегодня в ВСУ отсутствует пехота. Совсем. Пехота либо в бегах, либо в госпиталях, либо на кладбище", – добавил Бойко в своем сообщении.
Журналист рассуждает из тыла, что и делает его выводы не совсем адекватными. Да, дезертирство в ВСУ действительно массовое, юридическая система наказания дала сбой и "встать из обморока" не может. Но, если бы у противника не было пехоты, фронт ВСУ мог бы быть прорван в любом секторе весьма скромными силами, даже сверхнасыщенность украинских войск дронами разных типов не могла бы что-то с этим сделать. Но пехота у неприятеля есть. Малый процент – это распропагандированные и "убежденные патриоты Зеленского" с наемниками, а остальные – насильно вырванные из мирной жизни и страхом удерживаемые в частях люди. В ВСУ распространена практика пыток и запугиваний тех, кто не желает исполнять самоубийственный приказ или был пойман при попытке вырваться из зоны боевых действий. Грубо говоря, в ряде украинских частей командиры взводов и рот – это "погонщики", чьи методы поддержания дисциплины заставляют часть колеблющихся солдат выбирать отсутствие рисков и попасть в прямом смысле в яму без еды и воды. Но есть и специфическая прослойка даже среди насильно мобилизованных в украинскую армию – это повязанные кровью. Процесс расследования злодеяний ВСУ в Курской области показывает факт действительно систематического и целенаправленного убийства гражданских. Ряд пленных давали показания, что командиры отдавали приказ на убийство простых людей. С таким шлейфом за спиной еще вчера готовый к сдаче ВС РФ просто лишается шанса на благой исход, убийцам и мародерам не на что рассчитывать.
Стоит вспомнить один из материалов Readovka, где рассматривался инцидент с издевательствами командиров над солдатами, которых "распинали" на кресте. Специфика закрытых мужских коллективов в условиях боевых действий, при этом еще и помноженная на украинские реалии весьма сложна. Но именно запредельный уровень жестокости в ВСУ к своим же обеспечивает армии незалежной отсрочку от полного развала и тотальной утраты контроля над личным составом.
Вчера, 8 июля, главным событием дня стало освобождение поселка Бессаловка в Сумской области.