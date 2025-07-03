Русские войска освободили село Каменское на Запорожском направлении – итоговая сводка Readovka за 9 июля

00:05 10.07.2025

ВСУ оставили Каменское на Запорожском направлении – итоговая сводка Readovka за 9 июля



Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 9 июля в разрезе СВО. Русские войска освободили село Каменское на Запорожском направлении. Украинский журналист и отставной военный признал то, что уровень дезертирства в ВСУ запредельный, а следственные органы парализованы ввиду огромного количества расследуемых дел.



Степной рубеж



