Признание Россией Эмирата Афганистан может ударить по "яростным муллам"

00:45 10.07.2025

Признание Эмирата Афганистан может ударить по "яростным муллам"

Часть джихадистов настороженно восприняла благосклонность Москвы к Кабулу



Андрей Серенко

Собственный корреспондент "НГ"

Об авторе: Андрей Николаевич Серенко – политолог.

09.07.2025



Решение России признать правительство "Талибана" (Верховный суд РФ 17.04.25 приостановил запрет деятельности движения, но оно еще находится в РФ в списке террористических организаций) может спровоцировать кризис внутри джихадистского сообщества в Афганистане. Решение Москвы вызвало настороженное отношение у части рядовых талибов, а также у "Аль-Каиды" (террористическая организация, запрещена в РФ). Российское признание может привести не к политическому усилению режима талибов, а к его ослаблению, что выгодно движению афганского Сопротивления.



Спустя неделю после официального признания Россией правительства афганского "Талибана" стала поступать информация о реакции на этот шаг Москвы разношерстного джихадистского сообщества, обосновавшегося в Афганистане. Независимые друг от друга источники сообщают о весьма настороженном восприятии инициативы Москвы как частью талибов, так и их соратниками в "Аль-Каиде".



Примечательно, что высшее политическое руководство "Талибана" до сих пор никак не отреагировало на решение РФ признать правительство "яростных мулл" в Афганистане. За исключением протокольного заявления МИД талибов, в котором шаг Москвы назван "историческим" для развития двусторонних отношений, других откликов из высших талибских сфер не последовало. Реакции на "исторический шаг" Кремля не последовало со стороны эмира "Талибана" маулави Хайбатуллы Ахундзады. Молчат также ключевые фигуры из талибского ареопага. Судя по некоторым признакам, ответная благодарность с талибского олимпа если и последует, то не сразу: руководители "Талибана", похоже, сначала хотят понять реакцию джихадистского "общественного мнения". А оно пока относится к решению Москвы, мягко говоря, настороженно.



По имеющейся информации, глава МВД "Талибана" и по совместительству руководитель признанной в РФ террористической организацией "сети Хаккани" Сираджуддин Хаккани, являющийся лидером одной из самых крупных и влиятельных фракций в движении талибов, несколько дней назад был приглашен на встречу к главе "Аль-Каиды" Хамзе бен Ладену, резиденция которого находится в провинции Панджшер. Цель беседы – разъяснение лидерам "Аль-Каиды" ситуации, связанной с неожиданным признанием Россией правительства "Талибана". Такое разъяснение потребовалось из-за начавшегося распространения среди боевиков "Аль-Каиды" в Афганистане слухов о "продаже джихада" лидерами талибов.



"Иностранных и афганских джихадистов бен Ладена насторожило несколько моментов, – сообщает источник в Афганистане, знакомый с проблемой. – Почему правительство талибов первым не признало какое-либо мусульманское государство? Почему дипломатия талибов допустила, что это первой сделала Россия – преемница СССР, страны, которая вела десятилетнюю войну в Афганистане, которая поддерживала репрессивный режим Башара Асада в Сирии и подавила сопротивление исламистов на Северном Кавказе? Значит ли это, что теперь лидеры "Талибана" отказываются от продолжения джихада и от сотрудничества с другими джихадистскими группами, находящимися в Афганистане? Не является ли сотрудничество с Москвой предательством джихада и его ценностей со стороны талибских вождей?"



Пока неизвестно, как на эти вопросы ответит Хамзе бен Ладену Сираджуддин Хаккани. Но уже известно, что аналогичные вопросы стали задавать и рядовые афганские талибы, большая часть которых влачит полунищенское существование на фоне стремительно обогащающейся верхушки лидеров "Талибана".



Как заметил один из хорошо знающих ситуацию в "Талибане" афганских политиков, движение талибов спустя почти четыре года после возвращения к власти представляет собой пирамиду, состоящую из трех неравных частей: "На вершине пирамиды находится талибская аристократия, примерно 20–30 семей, которые получили самые главные дивиденды – как политические, так и экономические – от многолетнего джихада в Афганистане, – говорит он. – Все они долларовые миллионеры, хозяева жизни, которые сформировали де-факто олигархическую группу, владеющую Афганистаном и "Талибаном" как корпорацией – с разными пакетами акций в ней". Отметим, что накануне Международный уголовный суд в рамках расследования ситуации в Афганистане выдал ордеры на арест верховного лидера "Талибана" Хайбатуллы Ахундзады и главного судьи Афганистана Абдула Хакима Хаккани.



Ниже верхушки слой талибских политических и силовых менеджеров, бывших полевых командиров высшего и среднего звена – около 1,5–2 тыс. человек. "Они по примеру высших лидеров "Талибана" стараются обогащаться разными способами – как правило, через коррупционные схемы, контрабандные сети, нелегальное и полулегальное разграбление полезных ископаемых и т.д. Третий, самый нижний слой талибской пирамиды составляют рядовые боевики и младшие командиры "Талибана", – отмечает афганский политик. – За редким исключением, этот "джихадистский пролетариат", а это десятки тысяч человек, живет почти в нищете, особенно в последнее время, когда стала нерегулярной выплата жалованья рядовым талибам. Многие из них вынуждены заниматься не только банальным вымогательством, но и попрошайничеством, чтобы физически выжить. Из их числа пополняются уличные криминальные шайки, которые чувствуют себя все более свободно в афганских городах".



Среди этих "пролетариев джихада" сегодня и нарастает недовольство "странными отношениями" между высшими лидерами "Талибана" и "неверной" Россией. Как сообщают афганские источники, рядовые талибы не только начинают задавать вопросы, аналогичные тем, что тревожат боевиков "Аль-Каиды". Они опасаются, что в ответ на сближение талибского Кабула и путинской Москвы американцы полностью и навсегда прекратят финансовую поддержку правительства "Талибана" и тогда рядовые джихадисты перестанут получать даже мизерную зарплату, что поставит тысячи талибов и членов их семей на грань выживания.



Пока не ясно, как вожди талибов будут снимать напряженность внутри джихадистского сообщества в Афганистане. Очевидно, что появление нового кризиса внутри "Талибана" выгодно группам афганского антиталибского Сопротивления, которые поначалу негативно встретили решение Москвы признать правительство "яростных мулл". Возможно, теперь лидеры Сопротивления изменят отношение к российскому решению. Тем более что вместо политического усиления режима талибов он, похоже, может вызвать внутреннюю конфронтацию. "Большая игра" в Афганистане продолжается.