Как русский путешественник Петр Семенов-Тян-Шанский повлиял на судьбу Киргизии, - Дмитрий Губин

00:53 10.07.2025

Как русский путешественник повлиял на судьбу Киргизии



Tекст: Дмитрий Губин

9 июля 2025



Памятник знаменитому русскому путешественнику Петру Семенову-Тян-Шанскому внезапно исчез со своего постамента в одном из городов Киргизии. Что случилось с монументом и какую роль русский путешественник сыграл в судьбе этого государства?



В киргизском городе Балыкчы (бывшем Рыбачьем) местные жители увидели, что главная достопримечательность их населенного пункта исчезла с того места, где она находилась с 1982 г. Речь идет о памятнике знаменитому русскому путешественнику Петру Семенову-Тян-Шанскому.



