НГ: МИ-6 берет под контроль молдавские выборы

01:41 10.07.2025

МИ-6 берет под контроль молдавские выборы

Чтобы нейтрализовать российских шпионов, в страну пустили западных



Светлана Гамова

Зав. отделом политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

09.07.2025



В среду правительство Республики Молдова (РМ) одобрило предложенный МВД проект закона "Об организации и проведении массовых мероприятий". Он предусматривает обязательный личный досмотр всех участников любых мероприятий, включая похороны. Премьер-министр Дорин Речан объяснил это риском вмешательства России в сентябрьские парламентские выборы в РМ. Кишиневская пресса пишет, что помимо российских "шпионов", которых боится премьер, в страну въехали 2,75 тыс. румын (из Румынии), 1,06 тыс. англичан из Британии, 270 американцев из США. Появилось сообщение о том, что с целью "оказания некоторой помощи ЦИК в Молдову прибыли спецы из МИ-6".



По данным налоговой службы Молдавии, среди налогоплательщиков новоприбывших граждан Румынии, Британии и США нет.



Тогда, предполагают "Молдавские ведомости", "все они прибыли и могут находиться в Молдове под прикрытием дипломатических паспортов".



Напомним: с 1 января 2024 года по 1 июля 2025 года в Республику Молдова пребыли и находятся с некими миссиями 2,75 тыс. румын (из Румынии), 1,06 тыс. англичан из Британии, 270 американцев из США.



Если внимательно отследить динамику цифр из таблицы, замечаем, что она нарастает перед выборами и референдумом в октябре 2024 года.



И в прошлом году, и сейчас, в канун предстоящих выборов в сентябре 2025 года, в "Молдавских ведомостях" появилось сообщение о том, что с целью "оказания некоторой помощи" ЦИК к нам прибыли спецы из Британии – из МИ-6".



Экс-министр безопасности РМ Анатол Плугару сказал "НГ", что молдавские власти готовятся к парламентским выборам, а западные партнеры оказывают помощь президенту Майе Санду с тем, чтобы ее партия PAS их выиграла. Плугару озабочен тем, что одновременно идет милитаризация страны: "Санду втягивает Молдову в военный конфликт. То, что она открыла территорию страны для транзита военных грузов в Украину, делает нас уязвимыми, Россия может нанести удары по Молдове, причем они будут легитимными".



Экс-министр также заметил, что в Кишиневе появилось "столько представителей спецслужб иностранных государств, как никогда раньше".



Между тем правительство передало в парламент проект закона "Об организации и проведении массовых мероприятий". Местная пресса по этому поводу написала, что "намечается тотальный полицейский досмотр везде, где соберется больше двух человек".



Речь идет о "профилактической мере, заключающейся в личном досмотре участвующих в мероприятии лиц, а также находящихся при них вещей с использованием в соответствующих случаях стационарных (переносных) технических средств обнаружения в целях предотвращения проноса на место проведения публичного мероприятия запрещенных или опасных предметов, которые могут создать угрозу жизни или здоровью лиц".



Закон будет применен к следующим категориям публичных мероприятий:



культурным и художественным мероприятиям; спортивным соревнованиям и спортивным играм; религиозным собраниям в форме богослужений или других традиционных мероприятий, проводимых в местах, отличных от помещений мест поклонения; развлекательным мероприятиям; коммерческим и выставочным мероприятиям; частным мероприятиям, проводимым в общественных или частных помещениях, полностью зарезервированных, предназначенных для семейных мероприятий (свадьбы, крещения, юбилеи и подобные мероприятия (похороны) и т.д.



Любопытно, что для подтверждения необходимости принятия закона МВД представило статистику. Оказывается, только в 2022–2024 годах в стране провели 58 130 разного рода мероприятий, в среднем – ежедневно по 53. В них участвовали 15,4 млн человек. При этом ежегодная динамика участников, по данным МВД, росла с 3,4 млн в 2022 году до 6,4 млн в 2024 году. То есть полиция все эти годы негласно вела учет всех собраний по всем поводам.



"Антидемократический демарш явно приурочен к предстоящим парламентским выборам", – делает вывод кишиневская пресса.



То, что парламент, в котором большинство депутатов – члены партии PAS, которая была основана, а теперь управляется президентом Санду, примет предложенный МВД закон в кратчайшие сроки, сомнений нет. И тогда 5 августа, когда кишиневский суд обещает вынести приговор башкану (главе) Гагаузской автономии Евгении Гуцул, гагаузы не смогут провести митинг в ее поддержку. Ни в Кишиневе, ни в Комрате (столице Гагаузии). Действующая власть делает все, чтобы парализовать Гагаузскую автономию, которая голосовала против Санду на президентских выборах и будет голосовать против ее партии на парламентских.



Между тем, как заявил молдавский политик, против которого в РМ заведены уголовные дела, Илан Шор, на будущей неделе в ЦИК Молдавии будет зарегистрирована партия "Победа", первой в списке которой стоит Евгения Гуцул. Но обвинение просит для башкана Гагаузии 9 лет лишения свободы.



Председатель ассоциации "Народный контроль Гагаузии" Иван Терзи полагает: "Даже если суд приговорит Гуцул к реальному сроку, приговор не вступит в силу, его обязательно обжалуют. А до тех пор человек считается невиновным и сохраняет все гражданские права, включая право избираться. Сейчас она под домашним арестом, а значит, не может полноценно участвовать в избирательной кампании, и суд скорее всего будет вынужден принять решение о ее освобождении на этот период".



Однако гагаузский правозащитник, основатель общественного движения "Гагауз халкы" ("Гагаузский народ") Иван Бургуджи пояснил "НГ": "Даже если Гуцул значится в списке кандидатов в депутаты от блока "Победа", то это не гарантирует, что ее выпустят или оправдают. Если Гуцул осудят, независимо условный будет срок или реальный, то закон предписывает назначить в Гагаузии выборы башкана". Эксперт также считает, что "блок "Победа" могут снять с регистрации или вообще не зарегистрировать список".



Новые выборы в Гагаузии, по словам Бургуджи, вправе назначить только Народное собрание (парламент) автономии. Причем Народное собрание обязано сделать это не менее чем за два месяца со дня возникновения причины для назначения выборов.



Однако суд может перенести слушание, и выборы в Гагаузии не успеют провести до парламентских в Молдавии. Пророссийский регион останется без главы, и помешать ему проголосовать против партии Санду будет нетрудно. Новый закон о массовых мероприятиях позволит любое скопление граждан у избирательного участка, даже для простой беседы, расценить как "внешнюю угрозу" выборам. Гагаузы вообще не дойдут до избирательных кабин – их станут досматривать, и это может занять больше времени, чем отведено на голосование.



Еще один пророссийский регион – Приднестровье – от выборов в РМ отстранен. Дело в том, что на президентских выборах граждане РМ, проживающие в Приднестровье, проголосовали против Майи Санду. Парламентские выборы в Молдавии им теперь не доверяют.



Напомним, ранее политический обозреватель Дмитрий Чубашенко сообщил, что Санду лично составляет партийные списки PAS для участия в выборах. Номером 1 в нем называют главу правительства Дорина Речана, который, как считается, пользуется полным ее доверием.



Особое беспокойство у премьера вызывает "создание партий-фантомов, которые кажутся проевропейскими, а финансируются из России, чтобы сформировать прокремлевское большинство в следующем парламенте".



"Но я скажу твердо – Молдова не позволит, чтобы предстоящие выборы режиссировались из-за рубежа", – заверил Дорин Речан.