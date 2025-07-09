Ускоренное расширение ареала коридора "Север – Юг", - Дмитрий Нефедов

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Ускоренное расширение ареала коридора "Север – Юг": новые горизонты
Объем перевалки грузов через Каспий снижается в силу объективных факторов

09.07.2025 | Дмитрий НЕФЕДОВ

Российская сторона была бы готова к подключению страны к трансграничным транспортным маршрутам, заявил заместитель директора четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Дмитрий Масюк. По его словам, Москва готова идти по пути дальнейшей нормализации отношений с Грузией: "Важными шагами в этом направлении стали предоставление преференциального доступа на российский рынок грузинских товаров, восстановление авиасообщения, отмены визового режима для грузинских граждан. В области поставок отдельных товаров Россия остается критически важным для Грузии партнером. Мы готовы двигаться дальше вплоть до подключения Грузии к стратегическому транспортному коридору "Север – Юг"". В Тбилиси предложение Масюка не прокомментировали, однако дипломатические отношения между двумя странами не восстановлены до сих пор.

Ранее на фоне роста напряженности в российско-азербайджанских отношениях был отменен визит на берега Каспия вице-премьера правительства РФ Алексея Оверчука и других официальных лиц, однако вполне вероятно, что Москва и Баку постараются сгладить возникшее недопонимание. Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков назвал проект МТК "Север – Юг" взаимно важным для России и Азербайджана. "Это очень важный проект, который соответствует интересам двух стран", – ответил он на вопрос о том, не оказалась ли реализация этого и иных совместных проектов под угрозой из-за недавних событий. В Москве рассчитывают, что если у Азербайджана "есть вопросы, они будут заданы", тогда "будут даны исчерпывающие ответы".

"„Ростех" сохраняет планы развития этого транспортного хаба как важного для страны логистического узла по маршруту Север – Юг", – отмечается в недавнем сообщении компании, вопрос о передаче Ирану остающихся не под его контролем акций Астраханского порта не рассматривается. Тем временем в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах реализуются меры, направленные на повышение конкурентоспособности МТК "Север – Юг", включая комплексное развитие параллельного Черноморско-Кавказского маршрута (ЧТК). Речь идет о повышении транспортно-логистической взаимосвязи между предполагаемыми маршрутами МТК и ЧТК. Не в последнюю очередь это обусловлено обмелением северного и частично центрального секторов Каспия, равно как и сохраняющейся военно-политической напряженностью вокруг Ирана.

Упомянутые факторы обусловили снижение объемов перевалки грузов через порт Астрахани почти на половину: за январь-май 2025 года здесь обработали всего 1,3 млн тонн, что на 40,4% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Получше ситуация и в порту Махачкала: падение на 9,5% – до 1,2 млн тонн, но в негативные тренды не преодолены. В целом морские порты Каспийского бассейна РФ (Астрахань, Махачкала, Оля) показали один из самых минимальных результатов за последние годы, перевалив в общей сложности в первом полугодии 2025 г. не более 3,3 млн тонн, что примерно на 35% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Особенно сильно "просели" неналивные грузы.

Как отмечают эксперты, дельта Каспия мельчает: за 20 последних лет она "ушла" на 20 км, уровень воды упал почти на два метра, причем может не измениться в лучшую сторону до 2030 года.

По данным Волжско-Каспийского филиала ФГБНУ "ВНИРО" ("КаспНИРХ", г. Астрахань), в Астраханской области и примыкающей к ней акватории моря, понижение ее уровня вызвало "сильные изменения и в дельте Волги: значительное отступление моря, образование новых-мелких водотоков на вновь образованной суше, образование микродельт с низким и часто пересыхающим водонаполнением, образование новых островов и отмелей".

По тем же данным, в соседней Калмыкии "зарослевая зона в море к середине с. г. сместилась на 10 и более километров, ряд островов у калмыцкого побережья уже превратился в полуострова. Скажем, если населенный пункт Лагань 150 лет назад располагался на острове, то сейчас он находится глубоко на суше. Что, естественно, исключает реализацию проекта создания нового порта в Лагани. Кроме того, имеет место "удаление береговой линии на 5 и более км от побережья в Кизлярском заливе" (северный Дагестан. – Прим. ред.).

Все это способствует стимулированию железнодорожных грузоперевозок в российском секторе Прикаспийского (западного) маршрута МТК "Север – Юг": в этой связи 24 июня с. г. ОАО "РЖД" до декабря 2025 года включительно ввело скидки к тарифам до 50% на экспортные перевозки из РФ каменного угля, химудобрений и черных металлов по данному маршруту: "Понижающий коэффициент 0,872 (скидка в 12,8%) применяется к тарифам на перевозки каменного угля в вагонах; 0,65 (скидка в 35%) – на перевозки химудобрений в вагонах; по 0,5 (скидка в 50%) – на перевозки черных металлов в вагонах и в контейнерах с определенным кодом".

С учетом современных геополитических факторов особую актуальность приобретают дополнительные связки между портовыми терминалами Азовско-Черноморского и Каспийского бассейнов России. По последним данным Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД), ее инвестпрограмма на период до 2030 г. включительно "запланирована на реализацию проектов развития инфраструктуры по поручениям правительства РФ, направленных на обеспечение пропускной способности участков полигона СКЖД к портам Азово-Черноморского бассейна (АЧБ) РФ в размере 152 млн. тонн по итогам 2030 года". В процессе реализации – приоритетные проекты, нацеленные на повышение пропускной способности железных дорог между черноморским побережьем и российскими портами на Каспии, в том числе:

- создание вторых путей на линии Кизляр – Уланхол – Олейниково (северный Дагестан – Калмыкия – Астраханская область);

- модернизация линий Кизляр – Сулак (северный Дагестан), Комсомольская – Тверская (Калмыкия – Краснодарский край);

- реконструкция грузовой станции Сальск (Ростовская область) – значимого железнодорожного узла, стыкующего СКЖД и Приволжскую магистраль;

- повышение пропускной способности линий, примыкающих к портам Батайск (Ростовская область), Новороссийск и Туапсе (Краснодарский край). В том же реестре – реконструкция станции Махачкала с учетом развития АО "Махачкалинский морской торговый порт".

В утвержденной в 2008 г. "Стратегии развития железнодорожного транспорта РФ на период до 2030 года включительно" обозначено сооружение линии от Прикаспийской железной дороги (ст. Уланхол в Калмыкии) через Элисту до СКЖД-станции Зимовники в Ростовской области, протяженностью примерно в 430 км. Это проект одной из крупнейших межрегиональных стальных магистралей в РФ, что позволит по кратчайшему направлению состыковать прикаспийский сектор МТК "Север-Юг" (и, соответственно, прикаспийский регион РФ) с азовскими портами и с портом Новороссийск.

Постановлением правительства Калмыкии от 24 декабря 2024 г. сооружение этой артерии не отменено, но переносится на период 2030-2034 годы. С учетом динамично меняющейся обстановки дальнейшее промедление с реализацией столь значимого проекта едва ли целесообразно.

В целом упомянутые факторы и проекты нацелены на ускоренное формирование расширенного ареала МТК "Север – Юг", призванное повысить его конкурентоспособность на евразийском транзитно-логистическом рынке на фоне обостряющейся конкуренции за маршруты доставки грузов и борьбы за лояльность ключевых транзитных государств.

Источник - Фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1752104820


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