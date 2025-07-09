Киргизия поможет Таджикистану выйти на рынок ЕАЭС, - Виктория Панфилова

03:42 10.07.2025

Киргизия поможет Таджикистану выйти на рынок ЕАЭС

Жапаров предложил Рахмону экономическое сотрудничество



Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

09.07.2025



Государственный визит президента Киргизии Садыра Жапарова в Таджикистан стал началом нового этапа в двусторонних отношениях после урегулирования пограничных споров. Акцент на переговорах с президентом Таджикистана был сделан на развитии экономического сотрудничества. Подписанный по итогам визита пакет документов охватывает широкий спектр направлений – от безопасности и туризма до науки и экологии, и включает возобновление деятельности Межправительственного координационного совета, создание Делового совета между торгово-промышленными палатами двух стран и соглашение о мерах доверия.



Подписание 13 марта 2025 года исторического соглашения о границе положило конец многолетней напряженности между Таджикистаном и Киргизией, став катализатором сближения двух стран. Завершение демаркации границы, заявил Садыр Жапаров после переговоров тет-а-тет с Эмомали Рахмоном, ожидается в ближайшее время согласно установленному графику. Главы двух государств отметили, что после того, как началась демаркация, инциденты на границе прекратились. Подписанное главами двух государств Соглашение о мерах доверия символизирует новый этап в отношениях между двумя странами.



На переговорах, сказал Садыр Жапаров, лидеры обсудили меры по активизации сотрудничества между приграничными регионами, расширению взаимных инвестиций в сельское хозяйство, пищевую и легкую промышленность. Стороны обозначили необходимость увеличения товарооборота и наращивания экспорта продукции аграрного сектора. До обострения отношений в 2021–2022 годах объем торговли между Таджикистаном и Киргизией составлял от 40 до 60 млн долл. в год. За первые пять месяцев 2025 года этот показатель достиг всего 6,1 млн долл. Несмотря на рост на 30% по сравнению с тем же периодом прошлого года, экономисты считают этот показатель крайне низким для двух соседних стран, но потенциал есть.



Этот вердикт подтверждается представленными товарами двух стран на Национальной выставке в Душанбе. Киргизия продемонстрировала потенциал легкой и пищевой промышленности, автомобилестроение, достижения в сельском хозяйстве и переработке. Экспозиция Таджикистан была представлена овощами и фруктами, выложенными длинными рядами или, как виноград, уставленными горами. Кстати, таджикский сорт винограда "Тайфи" попадает на рынки России и стран Евразийского экономического союза под чужим брендом, поскольку местные производители вынуждены его продавать оптовикам из соседних стран.



Президент Садыр Жапаров уже в ходе инвестиционного форума, в котором приняли участие более 500 бизнесменов обеих стран, заявил, что "Кыргызстан готов содействовать выходу таджикских товаров на рынки Евразийского экономического союза, выступая в качестве стратегического транзитного коридора". Особое внимание было уделено транспортной составляющей партнерства: речь шла об увеличении числа прямых авиарейсов между странами, а также о развитии транзитной и дорожной инфраструктуры. Кстати, Таджикистан рассматривает возможность присоединиться к строительству железной дороги Китай–Киргизия–Узбекистан. Речь об этом шла на встрече министра транспорта Таджикистана Азима Иброхима на встрече с китайским коллегой Лю Вэем в рамках 12-го Совещания министров транспорта государств – членов ШОС, состоявшегося 2 июля в китайском городе Тяньцзин. С одной стороны, это может значительно расширить масштабы этой транспортной артерии, с другой – усилить позиции Таджикистана в региональной экономике.



Эмомали Рахмон и Садыр Жапаров также приняли участие в онлайн-церемонии открытия пограничных пунктов пропуска, закрытых ранее из-за конфликтов на границе. Были достигнуты и договоренности об упрощении пересечения границы для граждан обеих стран. Особое внимание, по словам киргизского лидера, было уделено гуманитарным вопросам: сохранению этнической и языковой самобытности киргизов в Таджикистане и таджиков в Киргизии, а также поддержке культурных и образовательных учреждений.



Депутат киргизского парламента Гуля Кожокулова отметила, что урегулирование пограничных вопросов всегда сопряжено с трудностями, требующими дипломатичности и компромисса. "Успешное завершение этого процесса правительством Кыргызстана открывает новую эру активного сотрудничества между соседними странами, связанными многовековой историей, смешанными браками и другими тесными узами. Мирное сосуществование отвечает интересам обеих стран и способствует их процветанию", – подчеркнула парламентарий.



Впрочем, открытие границ постепенно восстанавливает приграничную торговлю, заявил депутат Баткенского областного кенеша (совета) Мунарбек Баев на круглом столе Центра экспертных инициатив (ЦЭИ) "Ой Ордо", посвященном мирному урегулированию пограничных вопросов. Он выразил надежду на восстановление товарооборота, существовавшего до обострения ситуации, отметив взаимную выгоду от возобновления поставок киргизской и популярной среди киргизстанцев таджикской сельскохозяйственной продукции. "До конфликта мы продавали свои товары в Таджикистане, таджикские фермеры экспортировали в Кыргызстан свою сельхозпродукцию, которая, кстати, пользовалась большой популярностью у нашего населения не только в южных регионах, многие товары доходили до Бишкека. И я надеюсь, что в ближайшее время торговля возобновится, так как это выгодно обеим сторонам", – добавил Баев.



Директор ЦЭИ "Ой Ордо", политолог Игорь Шестаков подчеркнул, что вопросы взаимодействия в рамках подписанных соглашений между Киргизией и Таджикистаном по урегулированию приграничных вопросов нужно рассматривать в контексте взаимодействия с ЕАЭС. Шестаков объяснил это тем, с одной стороны, что договоренности по границе касаются сферы безопасности, с другой стороны, в Ферганской долине Киргизская Республика является границей Евразийского экономического союза. "Через нашу территорию идут поставки товаров из того же Таджикистана в страны ЕАЭС. Поэтому подписание соглашения выведет на новый уровень не только киргизско-таджикские торгово-экономические отношения, но и торговлю в рамках всего союза", – сказал Игорь Шестаков.



В ходе переговоров президентов Киргизии и Таджикистана помимо экономической повестки обсуждались вопросы региональной безопасности, включая борьбу с терроризмом и экстремизмом. На этом фоне Таджикистан начал кампанию по депортации афганских беженцев, в том числе имеющих разрешение на проживание. Как сообщило агентство Khaama Press, афганцам дали 15 дней на то, чтобы покинуть страну. Согласно данным из открытых источников, в Таджикистане проживает свыше 13 тыс. афганских граждан. Многие из них – бывшие чиновники, военные и сотрудники бежавшего в 2021 году правительства Ашрафа Гани. Массовая депортация, затрагивающая тысячи афганцев, в том числе из Ирана и Пакистана, вызывает обеспокоенность по поводу безопасности и пока не получила официальной реакции от международных организаций. Контекст региональной безопасности, обсуждаемый лидерами двух стран, приобретает особую актуальность, учитывая масштабы этой акции, которая может обернуться гуманитарной катастрофой.