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Вторник, 08.07.2025
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Рейтинги узбекистанского АКБ "Узпромстройбанк" подтверждены; прогноз – "Стабильный"
10:31 10.07.2025

ЛОНДОН (S&P Global Ratings), 9 июля 2025 г. - Сегодня S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные и краткосрочные кредитные рейтинги эмитента АКБ "Узпромстройбанк" (Узпромстройбанк) на уровне "ВВ-/В". Прогноз по рейтингам остается "Стабильным".

Ключевые показатели качества активов банка ухудшились в 2024 г., несмотря на общую благоприятную макроэкономическую среду. Вопреки нашим ожиданиям, Узпромстройбанк отразил в отчетности рост доли проблемных кредитов (кредиты с характеристиками Стадии 3 согласно Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО)) с 4,8% общего объема кредитов в 2023 г. до 5,9% к концу декабря 2024 г. За тот же период доля кредитов на Стадии 2 увеличилась с 15,8% до 27,1% общего объема кредитов. Мы ожидаем, что Узпромстройбанк продолжит работу над урегулированием проблемной задолженности и улучшением стандартов андеррайтинга и управления кредитными рисками. В результате мы ожидаем, что уровень проблемных активов постепенно снизится до примерно 5,5–6,0% общего объема кредитов в 2025 г., что соответствует нашим прогнозам по банковскому сектору Узбекистана в целом.

По нашему мнению, нестабильное качество активов банка отражает его ориентацию на корпоративное кредитование и высокую концентрацию активов на отдельных клиентах: по состоянию на 31 декабря 2024 г. на долю 20 крупнейших корпоративных заемщиков Узпромстройбанка приходилось 33,4% кредитного портфеля банка, что по-прежнему остается высоким показателем. Будучи государственным банком, деятельность Узпромстройбанка подвержена влиянию задач и приоритетов правительства, что может повлиять на стандарты андеррайтинга и качество кредитов банка. Однако около 8,6% кредитов банка обеспечены государственными гарантиями, что несколько снижает кредитный риск.

Мы ожидаем улучшения уровня достаточности капитала Узпромстройбанка в ближайшие 12–18 месяцев. По состоянию на конец 2024 г. коэффициент капитала, скорректированного с учетом риска (risk-adjusted capital - RAC), банка составил 6,6% на фоне более высокого, чем ожидалось, роста кредитования в 2024 г. (ниже 7,3% по состоянию на конец 2023 г. и ниже наших предыдущих ожиданий на 2024 г.). Мы ожидаем, что темпы роста кредитного портфеля замедлятся примерно до 8–10% в 2025 г. и до 10–15% в 2026 г., отражая умеренные цели роста банка во время реализации плана по трансформации, в результате чего наш прогнозируемый коэффициент RAC вернется к 7,0–7,5% до конца 2026 г. Наш прогноз также учитывает постепенное повышение рентабельности и капитализацию прибыли в следующие два года. Хотя, как мы понимаем, банк работает над различными планами по дальнейшему укреплению своих запасов капитала, в настоящее время мы не учитываем их в наших прогнозах из-за высокой неопределенности на данном этапе. Мы ожидаем, что в ближайшие два года Узпромстройбанк продолжит поддерживать коэффициент достаточности капитала устойчиво выше минимального уровня 13%.

Мы ожидаем, что банк сохранит прочную бизнес-позицию и тесные связи с государством в ближайшие два года. В то время как Узпромстройбанк продолжит обслуживать крупных корпоративных клиентов, включая организации, связанные с государством, он также намерен расширять направление кредитования предприятий малого и среднего бизнеса и розничных клиентов для поддержания маржи. Однако растущая конкуренция со стороны других банков Узбекистана, ориентированных на те же сегменты, может ограничить перспективы улучшения процентной маржи. Мы также ожидаем, что банк продолжит играть важную роль для правительства и будет поддерживать тесные связи с ним в ближайшие два года, даже несмотря на запланированную приватизацию.

Насколько нам известно, правительство намерено приватизировать Узпромстройбанк, однако этот процесс займет больше времени, чем изначально предполагалось. В 2024 г. банк приступил к работе над широкомасштабным проектом трансформации, направленным на улучшение корпоративного управления, стандартов андеррайтинга, повышение эффективности за счет централизации, автоматизации и цифровизации, а также на увеличение доли коммерческого кредитования и непроцентных доходов. Мы считаем, что приватизация крупных государственных банков в Узбекистане остается сложной задачей и потребует времени.

"Стабильный" прогноз по рейтингам Узпромстройбанка отражает наше мнение о том, что банк сохранит свои прочные позиции в банковском секторе Узбекистана, продолжит работу над улучшением качества активов и укреплением запасов капитала за счет капитализации прибыли для поддержки роста бизнеса, что в свою очередь поддержит его кредитный профиль в ближайшие 12 месяцев.

Мы можем предпринять негативное рейтинговое действие в отношении Узпромстройбанка в ближайшие 12 месяцев, если, вопреки нашим ожиданиям, качество активов банка ухудшится и останется хуже, чем у сопоставимых банков в Узбекистане, или рост его капитала не будет соизмерим с ростом активов, в результате чего наш прогнозируемый коэффициент RAC снизится до менее 7%.

Мы можем предпринять позитивное рейтинговое действие в ближайшие 12 месяцев в случае аналогичного действия по суверенным рейтингам и если мы придем к выводу, что характеристики собственной кредитоспособности банка (stand-alone credit profile, SACP) улучшились до уровня, сопоставимого с характеристиками других банков с оценкой SACP на уровне "bb". Например, мы могли бы предпринять позитивное рейтинговое действие, если бы капитализация Узпромстройбанка существенно укрепилась, а наш прогнозируемый коэффициент RAC улучшился и был выше 10%.

Источник - S&P Global Ratings
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1752132660


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